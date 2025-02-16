«Рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки бессмысленно»: как бизнес отреагировал на ужесточение правил торговли алкоголем в регионах

Опыт ряда российских регионов показал, что ограничения не влияют на объём потребления алкоголя, но приводят к ряду негативных социальных последствий: увеличиваются риски отравлений из-за потребления нелегальной продукции, сокращается доля легального алкоголя на рынке, уменьшается количество продуктовых магазинов.