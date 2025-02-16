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Таня Боброва
Ритейл

«Рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки бессмысленно»: как бизнес отреагировал на ужесточение правил торговли алкоголем в регионах

Конспект материала Shopper's.

  • С 1 сентября 2025 года в Подмосковье запретят розничную продажу алкоголя в магазинах, вход в которые расположен со стороны двора многоквартирных домов, — закон приняла Московская областная дума.
  • «Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно», — заявил губернатор Андрей Воробьев. Запрет не затронет торговые точки, входные двери которых расположены со стороны проезжей части.
  • В Вологодской области с 1 марта 2025 года сократят время продажи алкоголя по будням — купить спиртное можно будет только с 12:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на продажи в выходные, а также рестораны, бары и кафе. На федеральном уровне торговля алкоголем в магазинах запрещена с 23:00 до 8:00, но регионы могут ужесточать ограничения.

Какие магазины могут пострадать от новых региональных ограничений

  • По данным ЕГАИС, в Подмосковье работает 11,6 тысячи магазинов с алкогольной лицензией, рассказал независимый эксперт Алексей Небольсин. Ещё от 5000 до 10 тысяч в зависимости от сезона торгуют только пивом, сидром и медовухой.
  • Как писал «Ъ», ограничение в основном затронет крупные сети «Красное & Белое» и «Бристоль», у которых в регионе более 1900 магазинов. Однако Shopper's отмечает, что точных подсчётов о количестве магазинов, которые могут попасть под запрет — то есть со входами во дворах, — пока нет.
  • Только для компаний — членов АКОРТ региональные ограничения, которые уже вступили в силу или начнут действовать в 2025 году, могут привести к закрытию около 1000 розничных магазинов, отметил председатель президиума ассоциации Игорь Караваев.
  • Однако основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин указывает, что магазинов с входом во дворах меньше, чем со стороны улицы: там не так много людей и нельзя разгружать товар.

Что бизнес думает про ограничения

  • «На этой громкой теме можно набрать определённые политические очки, но пользы для потребителей, бизнеса или бюджета это не даст. Сейчас алкогольный рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки для легальных компаний бессмысленно», — считает основатель и совладелец алкогольной группы «Кристалл» Павел Победкин.
  • С идеей, что «на алкогольном рынке уже всё что можно отрегулировано», согласен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, придумать что-то новое, что привело бы к снижению потребления алкоголя, «практически невозможно».
  • По мнению Дробиза, жители Вологодской области не станут меньше пить, но их оскорбит отношение чиновников к людям «как спившейся и опустившейся толпе».

Опыт ряда российских регионов показал, что ограничения не влияют на объём потребления алкоголя, но приводят к ряду негативных социальных последствий: увеличиваются риски отравлений из-за потребления нелегальной продукции, сокращается доля легального алкоголя на рынке, уменьшается количество продуктовых магазинов.

Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ
  • Алкоголь — высокомаржинальный продукт, отмечал в беседе с «Ъ» президент Simple Group Максим Каширин. «Если будет ограничена его продажа, это приведёт к подорожанию всех прочих продуктов: чтобы ритейлер не закрывался, он поднимет наценку на другие товары», — указывал он.
Источник: X5 Group
Источник: X5 Group

#новости

7
2
123 комментария
NAME.INVALID.CHARACTERS

В Питере есть сеть РосАл. Их примеру многие могут следовать. Это магазин с кучей напитков типо КБ, там есть у кассы 1 кран разлива пенного и напротив столик. Магазины по документам кафе, где тебе наливают и ты пьешь. По факту ты выбираешь любой алкоголь в любое время суток и хоть в праздник, тебе на кассе открываю пробку и дают запасную и все. Идёшь на все 4 стороны с алкашкой хоть ночью

17
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H0ttabych .

Мне кажется, что господин Пыня просто забыл, что весь его режим держится на том, что работает пропагада из телевизора под водочку. Если заводчане бросят бухать и посмотрят на мир трезвым взглядом, узрев происходящий ужас, они завтра же придут сносить свои заводы, а послезавтра и не только заводы.

29
10
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Big Lebovvski (Владислав)

Это рай вы сейчас описали?...

3
2
1
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Arch3rv3rs3

Вы удивляете. В регионах все пивнухи так делают уже много лет. Ставят один стол где-то, за который даже сесть трудно, и вуа-ля. Вы кафе и ограничения не действуют.

2
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Влад Шушкевич

Если не ошибаюсь, там дело не в том, что они такие хитрые на обвели вокруг пальца систему, а в том, кому принадлежит РосАл (то ещё местечко, кстати)

1
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Alexey

7 месяцев назад переехал из Москвы в Санкт-Петербург, посад у дома на Петроградке. Мама, помоги, я спиваюсь

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Dmitry

В Екб в квартале от вокзала было такое кафе лет 5 назад (и менты рядом налом "штрафы" собирали за распитие), навряд ли что-то изменилось

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