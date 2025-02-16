«Рынок уже сильно зарегулирован, дальше закручивать гайки бессмысленно»: как бизнес отреагировал на ужесточение правил торговли алкоголем в регионах

Опыт ряда российских регионов показал, что ограничения не влияют на объём потребления алкоголя, но приводят к ряду негативных социальных последствий: увеличиваются риски отравлений из-за потребления нелегальной продукции, сокращается доля легального алкоголя на рынке, уменьшается количество продуктовых магазинов.
В Питере есть сеть РосАл. Их примеру многие могут следовать. Это магазин с кучей напитков типо КБ, там есть у кассы 1 кран разлива пенного и напротив столик. Магазины по документам кафе, где тебе наливают и ты пьешь. По факту ты выбираешь любой алкоголь в любое время суток и хоть в праздник, тебе на кассе открываю пробку и дают запасную и все. Идёшь на все 4 стороны с алкашкой хоть ночью
Мне кажется, что господин Пыня просто забыл, что весь его режим держится на том, что работает пропагада из телевизора под водочку. Если заводчане бросят бухать и посмотрят на мир трезвым взглядом, узрев происходящий ужас, они завтра же придут сносить свои заводы, а послезавтра и не только заводы.
Это рай вы сейчас описали?...
Вы удивляете. В регионах все пивнухи так делают уже много лет. Ставят один стол где-то, за который даже сесть трудно, и вуа-ля. Вы кафе и ограничения не действуют.
Если не ошибаюсь, там дело не в том, что они такие хитрые на обвели вокруг пальца систему, а в том, кому принадлежит РосАл (то ещё местечко, кстати)
7 месяцев назад переехал из Москвы в Санкт-Петербург, посад у дома на Петроградке. Мама, помоги, я спиваюсь
В Екб в квартале от вокзала было такое кафе лет 5 назад (и менты рядом налом "штрафы" собирали за распитие), навряд ли что-то изменилось