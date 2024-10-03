«Съест почти всю маржу»: российские пивовары допустили «великую депрессию» в отрасли из-за роста акцизов

После «едва наметившегося ренессанса».«Новое резкое повышение акцизов, о котором не посоветовались с отраслевым экспертным сообществом, "съест" практически всю маржу производителей», — предупредил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на релиз.Налоговые поправки, которые внесли в Госдуму в «бюджетном пакете», предлагают в 2025 году увеличить акциз на пиво с 0,5-8,6% этилового спирта с 26 рублей до 30 рублей за литр. А в 2026-2027 годах поднять его до 31 рубля и 32 рублей соответственно.Согласно действующим положениям Налогового кодекса, в 2025 году ставка должна составить 27 рублей за литр, а в 2026-2027 годах — 28 и 29 рублей соответственно, напомнили в союзе.Если предложенные изменения вступят в силу, у пивоваров не останется денег на развитие и на поддержку оборудования, говорит Бриман. Если только не перекладывать эти расходы в розничные цены на продукцию.Источник фото: Союз российских пивоваровВ августе 2023 года Ассоциация производителей пива предложила Минсельхозу разработать программу поддержки хмелеводства в России и выделить на это 9,5 млрд рублей — чтобы можно было снизить импорт хмеля. В министерстве сказали, что текущих мер хватает, а финансировать закладку «хмельников» производители могут сами.В апреле 2024 года правительство в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран, чтобы «выровнять конкурентные условия для российских производителей».В августе «Объединённые пивоварни» предложили сделать это снова — в 2024-м и 2025 году. В холдинге поясняли: «Активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли и может привести к уменьшению объёмов внутреннего производства и налоговых отчислений».#новости #налоги
Акцизы, утильсбор, лицензии, перенастройка налоговой системы.
Это ведь все для народа, правда ведь? На развитие страны?
p.s Пивоваров, алкоголь, сигареты не жалко. Личное мнение.
"Пивоваров, алкоголь, сигареты не жалко"
Охуел штоле? Мы, курящие алкоголики, приносим в казну больше всех деняк. Нас на руках носить надо.
А я вот, как пивоманьяк (пью немного, но вкусное и в основном пиво), недоволен категорически.
У нас офигенный крафт варят. Это не винище из несуществующих виноградников. Но хмели и дрожжи все импортные.
Кофеманов и чаёвников туда же.
Затем нахрен любителей стейков (не время чревоугодничать, а еще животных убивать)
5 сортов яблок - тоже излишество.
Дальше посмотрим
Как же Путин хорош, если уже почти 3 года Россия под самыми мощными санкциями из всех, все прямые экономические каналы обрублены с западом, а его население все ещё считает что сейчас год 2018, все мирно и просто так для второго дворца оббирают бедных и несчастных
Для народа правительство не разрешило вводить налог на сверхприбыль банков. Понятно о каком народе заботится правительство.
В каждом доме пивнуха