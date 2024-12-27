Производители предупредили ритейлеров о росте отпускных цен на газировку и соки с 2025 года — «Ъ»

В частности, компании якобы ссылаются на рост издержек, высокую инфляцию и повышение акцизов.С 1 января 2025 года цены на напитки поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и дистрибутор «Маркет-трейд», с февраля — «Мултон Партнерс» («Добрый», Rich) и «Боржоми». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письма компаний ритейлерам.Источник газеты из крупной торговой сети подтвердил информацию и добавил, что больше всего вырастут цены на газировку. В компаниях комментариев не дали.Например, «Мултон Партнерс» в письме предупреждает о росте цен на безалкогольные напитки в среднем на 9,1%. Компания объясняет это подорожанием упаковки на 6-8,5% в 2024 году, сырья, кофейных зерён, а также ростом затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.«Рычал-су», пишет газета, уведомила об увеличении отпускных цен на 15%. Компания также указывает на высокую инфляцию и ослабление рубля. В «Боржоми» среди прочего называют высокую ключевую ставку ЦБ. В «Маркет-трейд» — повышение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки.По подсчётам аналитиков «Нильсен», которые приводит «Ъ», с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го продажи безалкогольных напитков в целом выросли на 9% в штуках и на 23,1% в деньгах. Самой быстрорастущей категорией стали охлаждённые соки — их физические продажи увеличились на 25,3%, продажи энергетиков — на 15,1%, воды — на 12,2%.В декабре 2024 года о повышении цен на свои товары также предупреждали производители кондитерских изделий, хостинг-провайдеры и бывшая Tetra Pak в России, писали СМИ. Среди причин они также называли рост себестоимости производства и девальвацию рубля.#новости
Скоро:
Этот год был
— непростым
— сложным
— тяжёлым
— трудным
Выбери правильный ответ!
выбери? не экстремизм ли это?
Всё ответы правильные!
А где комментарии тех, кто пишет, «я получаю зарплату в рублях и живу в России, поэтому курс доллара меня не касается»)?
я получаю зарплату в рублях и живу в России, поэтому курс доллара меня не касается
скоро будет