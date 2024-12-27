Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

Производители предупредили ритейлеров о росте отпускных цен на газировку и соки с 2025 года — «Ъ»

В частности, компании якобы ссылаются на рост издержек, высокую инфляцию и повышение акцизов.

  • С 1 января 2025 года цены на напитки поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и дистрибутор «Маркет-трейд», с февраля — «Мултон Партнерс» («Добрый», Rich) и «Боржоми». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письма компаний ритейлерам.
  • Источник газеты из крупной торговой сети подтвердил информацию и добавил, что больше всего вырастут цены на газировку. В компаниях комментариев не дали.
  • Например, «Мултон Партнерс» в письме предупреждает о росте цен на безалкогольные напитки в среднем на 9,1%. Компания объясняет это подорожанием упаковки на 6-8,5% в 2024 году, сырья, кофейных зерён, а также ростом затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.
  • «Рычал-су», пишет газета, уведомила об увеличении отпускных цен на 15%. Компания также указывает на высокую инфляцию и ослабление рубля. В «Боржоми» среди прочего называют высокую ключевую ставку ЦБ. В «Маркет-трейд» — повышение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки.
  • По подсчётам аналитиков «Нильсен», которые приводит «Ъ», с ноября 2023-го по ноябрь 2024-го продажи безалкогольных напитков в целом выросли на 9% в штуках и на 23,1% в деньгах. Самой быстрорастущей категорией стали охлаждённые соки — их физические продажи увеличились на 25,3%, продажи энергетиков — на 15,1%, воды — на 12,2%.
  • В декабре 2024 года о повышении цен на свои товары также предупреждали производители кондитерских изделий, хостинг-провайдеры и бывшая Tetra Pak в России, писали СМИ. Среди причин они также называли рост себестоимости производства и девальвацию рубля.

#новости

44
33
11
реклама
разместить
52 комментария
Вадим Д.

Скоро:
Этот год был
— непростым
— сложным
— тяжёлым
— трудным

Выбери правильный ответ!

8
2
2
1
Ответить
Бонифаций на каникулах
3
2
Ответить
Александр

выбери? не экстремизм ли это?

3
Ответить
Po...

Всё ответы правильные!

1
Ответить
Igor Tir

А где комментарии тех, кто пишет, «я получаю зарплату в рублях и живу в России, поэтому курс доллара меня не касается»)?

4
3
1
Ответить
Иванов Иван

я получаю зарплату в рублях и живу в России, поэтому курс доллара меня не касается

3
2
1
Ответить
Александр

скоро будет

1
1
Ответить