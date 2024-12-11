Производители кондитерских изделий предупредили ритейлеров о повышении цен на продукцию на 10-20% в декабре 2024 года и январе 2025-го

Причины — рост себестоимости производства.Konfesta указала, что с сентября по декабрь 2024 года кокосовая стружка подорожала на 60%, лецитин — на 53%, заменитель какао-масла — на 49%, а подсолнечное масло — на 27%, сообщил «Ъ». Он ознакомился с письмом производителей для торговых сетей. В одной из них подтвердили получение.В «Славянке» говорят, что стоимость какао-бобов выросла более чем на 30% с августа, а кондитерских жиров — более чем на 20%. В «Ударнице» сообщили о росте расходов на яблочное пюре на 43% и на патоку на 28%. По словам «Коломенского», пальмовое масло тоже поднялось в цене — на 40%.Цены на ингредиенты растут по разным причинам: из-за падения урожая, снижения поставок, общих тенденций на рынках сырья и в том числе ослабления рубля. Помимо этого, увеличились расходы на упаковочные материалы, логистику и зарплаты.Источник фото: «Вести Югория»#новости
Ну местных коммутаторов послушаешь складывается ощущение что все кругом последний х.й с солью доедают :) Зато машин в каждом дворе не протолкнуться и все не старше 10 лет) В супермаркете очереди и в ресторан хрен сядешь всё забито...
Обожаю такие аргументы 😄
О сразу набежали всепропальщики, со своими фантазиями полного тлена) Перекличку начинай.
да и по телевизору все в порядке, Поле Чудес, Скабеева и Малахов идут - значит все нормально. А если на конфеты не хватит - всегда можно закусить вяличием.
Ситуация с инфляцией продуктов, ПОХОЖЕ, стала такой аховой, что Ромир ушёл в молчанку уже почти месяц как, последние данные за сентябрь.
Смотрите что нашел. Прошел всего год, кстати
Деньги печатаются, зарплаты растут, а производительность труда — нет, при этом везде дефицит рабочих рук, а емкость производства реальных товаров, которые можно обменять на деньги, почти исчерпана (и это всё, кроме первого, говорит ЦБ, в не я). Зато рестораны битком. Ну не гойда ли?