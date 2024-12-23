Некоторые хостинг-провайдеры поднимут цены на свои услуги на 5-15%

С начала 2025 года.Среди основных причин — повышение налогов и необходимость установки систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на своей инфраструктуре, пишет «Ъ» со ссылкой на главу хостинг-провайдера RuVDS Никиту Цаплина и неназванных участников рынка.Затраты на программную СОРМ составляют 5-10 млн рублей. А компоненты для аппаратной части могут стоить от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, говорит Цаплин. И заранее рассчитать точное число элементов нельзя — оно проясняется только при внедрении.В «Рег.ру» добавили, что фирмы несут затраты и на техническую поддержку и обновление систем: они могут составить до 30% от стоимости внедрения. Минцифры не получало жалоб на рост цен на оборудование, но обсудит вопрос с отраслью.Источник фото: «Новая Сибирь»Закон о регулировании работы хостинг-провайдеров, поправки к которому приняли в июле 2023 года, вступил в силу 1 декабря того же года. Тогда же Роскомнадзор начал формировать реестр таких фирм. На середину декабря 2024 года в него включены более 470 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Те, кого в нём нет, не могут оказывать услуги в России.Согласно правилам, провайдеры должны работать с госсистемой поиска, предупреждения и ликвидации последствий цифровых атак и докладывать регулятору об угрозах в течение 24 часов с момента выявления.Среди других требований: данные должны храниться на серверах в России, а обслуживать можно только тех клиентов, что прошли идентификацию одним из установленных правительством способов.#новости
Вот что похуже:
Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок - Ведомости
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/12/18/1082164-roskomnadzor-nameren-kontrolirovat-vse-popitki-obhoda-blokirovok
Провайдеры (их клиенты) платят за замедление интернета, я плачу за сервер с vpn. А итоге оборот денег растет-> экономика растет. Всех переиграли
что за сервер такой?
Это ужасная новость, и без того веб-мастерам приходится выживать с большим трудом. Постоянно создаётся впечатление, что всё только усложняется для людей и бизнеса. Вместо поддержки только ищут новые способы залезть в карман. Очень тревожно, куда или к чему всё это приведёт.
Время отключаться уже где нет ютуба