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Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор напомнил о возможности ограничения работы Amazon Web Services, GoDaddy и других иностранных хостинг-провайдеров

Весной 2024 года регулятор заявил о блокировке их «информационных ресурсов».

  • Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean, Hetzner Online, HostGator.com, Kamatera, Ionos и Network Solutions не выполнили требования к провайдерам хостинга, но продолжают оказывать услуги российским компаниям, приводит «Интерфакс» сообщение Роскомнадзора (РКН).
  • В связи с этим работу этих провайдеров на территории России могут ограничить, добавил регулятор: «В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям».
  • Ведомство рекомендовало компаниям «размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включённых в реестр провайдеров хостинга».
  • Весной 2024 года РКН заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, а также Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services по закону о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России.
  • До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.

#новости #роскомнадзор

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95 комментариев
xsignes

Твари и вредители, уже сил никаких нет

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xsignes

Есть ряд Беларуских и Казахских сервисов, которыми пользуемся, они хостятся в Hetzner, уже открываются через раз. Я уже молчу, что если их сети заблокируют, то половина сайтов СНГ открываться не будет, т.к. Hetzner используют ну очень многие, в т.ч. и дружественные. Очередная нахуй никому не нужная бессмысленая ебала.

36
1
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MrLoad

На самом деле печально все это...

5
1
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Alex Fomin

И это они ещё ничего не начинали

3
1
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Любознательный

Вокруг враги, везде враги… заебали гвозди вбивать. Уже купил мини ПК, док станцию для винтов и 20т памяти. Будет своя медийка. Заливаю полезные для себя видосы с ютуба. И смешно ведь блять от этого. Но что поделать…

2
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Илюша

Главное не забывайте, это они сами ушли, никто им работал не мешал. Как сотням других компаний. Просто после 22 февраля весь иностранный бизнес резко решил себе палки в колеса начать ставить.

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Рустам

Просто так никто не уходит, что вы на самом деле. Могли ведь уйти раньше, но не ушли.

13
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