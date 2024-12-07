Роскомнадзор напомнил о возможности ограничения работы Amazon Web Services, GoDaddy и других иностранных хостинг-провайдеров

Весной 2024 года регулятор заявил о блокировке их «информационных ресурсов».Amazon Web Services, GoDaddy, DigitalOcean, Hetzner Online, HostGator.com, Kamatera, Ionos и Network Solutions не выполнили требования к провайдерам хостинга, но продолжают оказывать услуги российским компаниям, приводит «Интерфакс» сообщение Роскомнадзора (РКН).В связи с этим работу этих провайдеров на территории России могут ограничить, добавил регулятор: «В таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям».Ведомство рекомендовало компаниям «размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включённых в реестр провайдеров хостинга».Весной 2024 года РКН заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, а также Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy и Amazon Web Services по закону о «приземлении». Обязанные «приземлиться» компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи и открыть представительство в России.До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них. После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.#новости #роскомнадзор
Твари и вредители, уже сил никаких нет
Есть ряд Беларуских и Казахских сервисов, которыми пользуемся, они хостятся в Hetzner, уже открываются через раз. Я уже молчу, что если их сети заблокируют, то половина сайтов СНГ открываться не будет, т.к. Hetzner используют ну очень многие, в т.ч. и дружественные. Очередная нахуй никому не нужная бессмысленая ебала.
На самом деле печально все это...
И это они ещё ничего не начинали
Вокруг враги, везде враги… заебали гвозди вбивать. Уже купил мини ПК, док станцию для винтов и 20т памяти. Будет своя медийка. Заливаю полезные для себя видосы с ютуба. И смешно ведь блять от этого. Но что поделать…
Главное не забывайте, это они сами ушли, никто им работал не мешал. Как сотням других компаний. Просто после 22 февраля весь иностранный бизнес резко решил себе палки в колеса начать ставить.
Просто так никто не уходит, что вы на самом деле. Могли ведь уйти раньше, но не ушли.