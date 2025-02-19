МТС предупредил о рисках нарушения тайны связи из-за инициативы РКН по «идентификации пользовательского оборудования»

Регулятор настаивает, что об идентификации отдельных абонентов речи не идёт. Требование предоставлять Роскомнадзору (РКН) данные, позволяющие «идентифицировать оборудование», с которого пользователи входят в интернет, нарушит тайну связи и потребует дополнительных затрат на модернизацию сети. Об этом говорится в отзыве МТС на проект приказа регулятора, передаёт РБК.Роскомнадзор опубликовал документ в декабре 2024 года. Он предполагает, что операторы должны будут передавать ведомству данные об используемых пользователями IP-адресах, уникальные номера технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит трафик, и другую информацию.В РКН отмечали, что проект приказа не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей, а нужен для противодействия кибератакам и блокировки запрещённых ресурсов.По словам МТС, идентификаторы пользовательского оборудования и другая информация, которая позволяет определить абонента, представляют собой тайну связи. Передавать эти данные третьим лицам оператор может только с согласия клиента.Кроме того, у компании нет технической возможности предоставлять сведения о регионе, в котором используются конкретные IP-адреса. Для этого нужно создавать новые системы, что потребует дополнительных затрат, говорят в МТС.Роскомнадзор в ответе на отзыв МТС отмечает, что не требует передавать данные, составляющие тайну связи. Ведомству нужны «сведения о локализации выделяемого пользователям адресного пространства по регионам России».По словам регулятора, из-за того, что операторы перешли на технологию двойной адресации, ТСПУ не может точно определить принадлежность трафика конкретному пользователю, это в том числе приводит к снижению эффективности блокировок.В «Ростелекоме» заявили РБК, что не видят проблем в передаче информации, которую запрашивает Роскомнадзор, и исполнят требования приказа в полном объёме. В «Билайне» и «Мегафоне» не ответили на вопросы издания.#новости #мтс #ркн