Роскомнадзор принудительно включил Cloudflare в реестр ОРИ — обязал хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

До этого компания дважды проигнорировала требование уведомить ведомство о начале работы в качестве ОРИ.Компанию-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 19 февраля 2025 года, обратила внимание «Роскомсвобода».В Роскомнадзоре уточнили «Интерфаксу», что включили Cloudflare в реестр «принудительно». В 2023-м и 2024-м регулятор на основании обращений ФСБ писал компании: та должна была уведомить ведомство о начале работы в качестве ОРИ.Но Cloudflare дважды не исполнила требования и получила штрафы — на 100 тысяч и 1 млн рублей. Поэтому Роскомнадзор внёс компанию в реестр сам.По «закону Яровой» ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На февраль 2025 года в реестре более 460 записей (учитываются внесения и вынесения из списка).Роскомнадзор получил право самостоятельно вносить компании в реестр в случае их повторного отказа сделать это добровольно летом 2024 года.В ноябре 2024 года подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования рекомендовал владельцам российских сайтов отключить шифрование ECH от Cloudflare или отказаться от сервиса в пользу отечественных аналогов.#новости #cloudflare