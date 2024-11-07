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Евгения Евсеева
Сервисы

Подведомственный Роскомнадзору центр рекомендовал отключить шифрование ECH от Cloudflare или отказаться от сервиса

И вместо него использовать отечественные аналоги.

  • Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора посоветовал владельцам российских сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании Cloudflare.
  • Дело в технологии Encrypted Client Hello (ECH) — она скрывает от провайдера адреса посещённых пользователем сайтов. Как пишет «Хабр», Cloudflare в октябре 2024 года выпустила обновление, в котором активировала поддержку ECH для всех сайтов, работающих на её серверах.
  • ЦМУ ССОП отмечает, что ECH — это «средство обхода ограничений доступа к запрещённой в России информации», поэтому её применение ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).
  • Об этом накануне писали в том числе «Хабр», «Код Дурова» и 3DNews — издания сообщали, что Роскомнадзор начал блокировать сайты с шифрованием ECH.
  • Вместо Cloudflare Роскомнадзор рекомендует использовать российские CDN-сервисы: например, для защиты от DDoS-атак предлагает Национальную систему противодействия DDoS-атакам, которую запустили в марте 2024 года.

#новости #cloudflare

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31 комментарий
ВИНКЕВИЧ

А я рекомендую Роскомнадзору закрыться, больше пользы будет 🥰

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1
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Sunlighthell

Главное бывших работничков еще на какой-нибудь учет поставить, нормальные туда работать не пойдут, этих людей нельзя пускать в общество

8
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lakoros

Максимально защищённое для Россиян место, по мнению Роскомнадзора.

14
1
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Иван Дэвидсон

Телевизора не хватает

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Слегка Придурковатый

Липов, давай раз на раз выйдем? Ты меня ушатаешь - полноценно врубаешь чебурнет, а если я тебя - расформировываешь РКН. Погнали?

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hikonomuro

"Приходи один, мы тоже одни придем" (с)

2
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Bitcoin Ganesh
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