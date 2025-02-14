Крупные сервисы объявлений планируют обязать проводить идентификацию размещающих объявления лиц с помощью ЕСИА

Ещё одни поправки предлагают разрешить физлицам устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.Поправки хотят внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет ТАСС со ссылкой на документ.Владельцы сервисов объявлений с суточной посещаемостью более 200 тысяч российских пользователей должны будут проводить идентификацию тех, кто размещает объявления, с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).Если суточная посещаемость составляет более 300 тысяч российских пользователей, сервисы должны будут предоставлять возможность дополнительной аутентификации через Единую биометрическую систему, уточняет агентство.Ещё одни поправки могут внести в закон «О связи», пишет ТАСС. Документ предлагает разрешить пользователям устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия. Согласно предложению, это можно будет сделать на Госуслугах или в МФЦ. Снять запрет на заключение договоров об оказании услуг связи абонент сможет только лично в МФЦ.#новости
Интересно, откуда они вечно берут эти цифры? 10 тыщ подписчиков, 200 тыщ пользователей
По известной схеме: пол —> палец —> потолок.
А это у человечества началось ещё в середине 19 века. Тогда начала получать распространение метрическая система, и все полюбили большие целые числа. Видимо потому что кому-то очень сильно нравилось число 10000, и его использовали для блогеров. Сейчас вот кому-то нравится целое красивое число 200000, и вот будут его использовать.
Мне кажется, это все бесполезно. Мошенники как были, так и останутся. Они всегда найдут способ обойти любые правила.
Естественно, мошенники спокойно покупают на Авито 3000 объявлений и "продают" свой "товар" по всей стране, причем, они даже называют реквизиты и адрес существующих фирм, и если вы соглашаетесь оплатить по карте, то вы попали на деньги, а если не хотите на карту оплатить и хотите проверить, то вам дадут контакты той компании, и тем самым мошенники отвлекут вас от себя.
Создается впечатление, что наши чиновники, как всегда, хотят сделать как лучше, а получается как всегда. Вместо того чтобы реально решать проблемы, они создают новые, причем на ровном месте. И страдают от этого, как всегда, простые люди