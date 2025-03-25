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Таня Боброва
Право

Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством

Он в том числе запрещает массовые звонки без согласия, передачу SIM-карт третьим лицам и позволяет назначить «уполномоченное лицо» для подтверждения банковских операций.

  • Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Он предусматривает около 30 мер для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. О деталях рассказали председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Интерфакс» и «РИА Новости».
  • Документ должен принят Совфед и подписать президент. После этого закон вступит в силу c 1 июня 2025 года, за исключением нескольких положений, сроки вступления в силу которых варьируются.

Звонки и SIM-карты

  • Клиенты мобильных операторов смогут через Госуслуги или МФЦ установить самозапрет на оформление SIM-карт. В феврале 2025-го в Минцифры говорили, что на Госуслугах с 1 апреля 2025 года также появится сервис для проверки количества оформленных на пользователя SIM-карт.
  • Появится запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением близких родственников в соответствии с Семейным кодексом, а также лиц, которые установит правительство.
  • Спам-звонки разрешат только при предварительном согласии абонента. При этом клиент может направить оператору отказ от получения массовых вызовов и рассылок — после этого оператор должен их прекратить. Порядок отказа установит правительство.
  • Операторы также должны показывать, какая организация звонит.
  • Операторы не смогут отправлять SMS в момент телефонного соединения. Сообщение придёт только после окончания вызова.

Снятие наличных и денежные переводы

  • При снятии денег через банкомат банки должны будут проверить «наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия». Признаки определит ЦБ. Если их найдут, банк обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и сразу уведомить об этом клиента.
  • Также банки должны будут ограничить сумму выдачи денег через банкоматы до 100 тысяч рублей в месяц, если от ЦБ «получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денег без добровольного согласия клиента».
  • Россияне смогут наделить близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов в пользу третьих лиц и получения наличных с банковских счетов, в том числе через банкоматы.

Другие меры

  • Сотрудники госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов объявлений не смогут использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.
  • Владельцы агрегаторов будут вправе разрешать продавцам и потребителям аутентификацию с использованием единой биометрической системы.

#новости #законы

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