Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным и кибермошенничеством

Он в том числе запрещает массовые звонки без согласия, передачу SIM-карт третьим лицам и позволяет назначить «уполномоченное лицо» для подтверждения банковских операций.Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Он предусматривает около 30 мер для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. О деталях рассказали председатель Госдумы Вячеслав Володин, «Интерфакс» и «РИА Новости».Документ должен принят Совфед и подписать президент. После этого закон вступит в силу c 1 июня 2025 года, за исключением нескольких положений, сроки вступления в силу которых варьируются.Звонки и SIM-картыКлиенты мобильных операторов смогут через Госуслуги или МФЦ установить самозапрет на оформление SIM-карт. В феврале 2025-го в Минцифры говорили, что на Госуслугах с 1 апреля 2025 года также появится сервис для проверки количества оформленных на пользователя SIM-карт.Появится запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением близких родственников в соответствии с Семейным кодексом, а также лиц, которые установит правительство.Спам-звонки разрешат только при предварительном согласии абонента. При этом клиент может направить оператору отказ от получения массовых вызовов и рассылок — после этого оператор должен их прекратить. Порядок отказа установит правительство.Операторы также должны показывать, какая организация звонит.Операторы не смогут отправлять SMS в момент телефонного соединения. Сообщение придёт только после окончания вызова.Снятие наличных и денежные переводыПри снятии денег через банкомат банки должны будут проверить «наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия». Признаки определит ЦБ. Если их найдут, банк обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и сразу уведомить об этом клиента.Также банки должны будут ограничить сумму выдачи денег через банкоматы до 100 тысяч рублей в месяц, если от ЦБ «получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денег без добровольного согласия клиента».Россияне смогут наделить близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов в пользу третьих лиц и получения наличных с банковских счетов, в том числе через банкоматы.Другие мерыСотрудники госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов объявлений не смогут использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.Владельцы агрегаторов будут вправе разрешать продавцам и потребителям аутентификацию с использованием единой биометрической системы.#новости #законы