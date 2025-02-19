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Таня Боброва
Сервисы

На Госуслуги добавят сервис для проверки количества оформленных на пользователя SIM-карт

Для борьбы с мошенниками.

  • На Госуслугах с 1 апреля 2025 года появится сервис по проверке заключённых пользователем договоров с операторами связи, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
  • «Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договоры. Это очень важно, потому что есть гипотеза, что некоторые договоры, которые на нас оформлены, мы про них не знаем, и этими SIM-картами пользуются мошенники», — цитирует министра «Интерфакс».
  • Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении покупки SIM-карт: в частности, иностранцы смогут иметь не более 10 номеров на человека, в том числе корпоративных, россияне — не более 20. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, до 1 ноября — с российскими гражданами.
  • В феврале 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с кибермошенниками. Среди прочего, он предлагает добавить возможность устанавливать запрет на оформление SIM-карт на своё имя без личного присутствия и запретить россиянам передавать оформленные SIM-карты третьим лицам.
  • В Минцифры уточнили, что передавать SIM-карты третьим лицам можно будет только после указания информации об этом на Госуслугах. Исключение — близкие родственники, им отдавать «симку» можно будет без передачи информации об этом.

#новости

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