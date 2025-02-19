На Госуслуги добавят сервис для проверки количества оформленных на пользователя SIM-карт

Для борьбы с мошенниками.На Госуслугах с 1 апреля 2025 года появится сервис по проверке заключённых пользователем договоров с операторами связи, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.«Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договоры. Это очень важно, потому что есть гипотеза, что некоторые договоры, которые на нас оформлены, мы про них не знаем, и этими SIM-картами пользуются мошенники», — цитирует министра «Интерфакс».Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении покупки SIM-карт: в частности, иностранцы смогут иметь не более 10 номеров на человека, в том числе корпоративных, россияне — не более 20. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, до 1 ноября — с российскими гражданами.В феврале 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект о борьбе с кибермошенниками. Среди прочего, он предлагает добавить возможность устанавливать запрет на оформление SIM-карт на своё имя без личного присутствия и запретить россиянам передавать оформленные SIM-карты третьим лицам.В Минцифры уточнили, что передавать SIM-карты третьим лицам можно будет только после указания информации об этом на Госуслугах. Исключение — близкие родственники, им отдавать «симку» можно будет без передачи информации об этом.#новости