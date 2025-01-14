Пользователи пожаловались, что не могут зайти на сайты и в сервисы.Дополнено в 18:15 мск. «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в РКН.Проблемы с доступом наблюдались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс». Сбой также затронул сайт мониторинга «Сбой.рф». При этом у пользователей работали Telegram и «ВКонтакте».«Ростелеком», «Билайн» и Т2 заявили «РИА Новости», что их сети работают штатно, проблемы с доступом в интернет возникли «по независящим от них причинам». В Роскомнадзоре (РКН) заявили Mash, что «причину сбоя устанавливают».Предыдущий массовый сбой в работе российских сервисов произошёл 6 января 2025 года. Более 30 тысяч жалоб поступило от пользователей из Москвы, Свердловской области, Башкортостана и Санкт-Петербурга. В РКН тогда сообщили, что причиной стал инцидент на магистральной сети одного из операторов связи.#новости
Как же жаль, что РКН нельзя наказать рублём за их каждые абсолютно ебнутые поступки в отношении блокировок.
Если переводить все это в недополученную прибыль электронной коммерцией, то они бы никогда не рассчитались.
Может в таком случае они бы хоть немного думали.
Не страна, а сплошная угроза))))))
И что самое удивительное, после восстановления упавших серверов противодействия угрозам чудесным образом взлетели постоянно деградирующие сервера Гугл, и в частности отключилась блокировка Ютьюба. А есть еще в мире страны, которые тратят деньги граждан на то, чтобы стало хуже, а не лучше? Вопрос, конечно, риторический.
Самое ужасное, что в этих надзорах занимаются вредительством молодые квалифицированные специалисты, которые востребованы на рынке и могли бы найти полезную для людей работу.
Ну да, и платили бы они штрафы из кармана налогоплательщиков.
Причём тут РКН, если подводный кабель проходящий по реке Волга повредили физически
там думать запрещено, там думают за вас
Так это злые украинские хакеры виноваты, а не православный роскомнадзор, который делает все только во благо российского народа
Это регулятор, им можно. Другое дело если бы объявляли что "возможно будут сбои", а почему не уточняется - тогда меньше было бы тряски, но это не точно