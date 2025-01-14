«Ростелеком», «Билайн» и Т2 заявили «РИА Новости», что их сети работают штатно, проблемы с доступом в интернет возникли «по независящим от них причинам». В Роскомнадзоре (РКН) заявили Mash, что «причину сбоя устанавливают».