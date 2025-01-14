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Карина Пардаева
Сервисы

Масштабный сбой произошёл в российском сегменте интернета

Пользователи пожаловались, что не могут зайти на сайты и в сервисы.

Дополнено в 18:15 мск. «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сообщили в РКН.

  • Проблемы с доступом наблюдались у банковских приложений, сервисов Google и «Яндекс». Сбой также затронул сайт мониторинга «Сбой.рф». При этом у пользователей работали Telegram и «ВКонтакте».

  • «Ростелеком», «Билайн» и Т2 заявили «РИА Новости», что их сети работают штатно, проблемы с доступом в интернет возникли «по независящим от них причинам». В Роскомнадзоре (РКН) заявили Mash, что «причину сбоя устанавливают».

  • Предыдущий массовый сбой в работе российских сервисов произошёл 6 января 2025 года. Более 30 тысяч жалоб поступило от пользователей из Москвы, Свердловской области, Башкортостана и Санкт-Петербурга. В РКН тогда сообщили, что причиной стал инцидент на магистральной сети одного из операторов связи.

#новости

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162 комментария
Сухой Стояк

Как же жаль, что РКН нельзя наказать рублём за их каждые абсолютно ебнутые поступки в отношении блокировок.

Если переводить все это в недополученную прибыль электронной коммерцией, то они бы никогда не рассчитались.

Может в таком случае они бы хоть немного думали.

101
3
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Александр

Не страна, а сплошная угроза))))))
И что самое удивительное, после восстановления упавших серверов противодействия угрозам чудесным образом взлетели постоянно деградирующие сервера Гугл, и в частности отключилась блокировка Ютьюба. А есть еще в мире страны, которые тратят деньги граждан на то, чтобы стало хуже, а не лучше? Вопрос, конечно, риторический.
Самое ужасное, что в этих надзорах занимаются вредительством молодые квалифицированные специалисты, которые востребованы на рынке и могли бы найти полезную для людей работу.

33
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Robert Paulson

Ну да, и платили бы они штрафы из кармана налогоплательщиков.

23
4
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Алекс

Причём тут РКН, если подводный кабель проходящий по реке Волга повредили физически

6
1
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Boby Fisher

там думать запрещено, там думают за вас

4
2
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LatvianPotato Farmer

Так это злые украинские хакеры виноваты, а не православный роскомнадзор, который делает все только во благо российского народа

2
2
1
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Полина Тихомирова

Это регулятор, им можно. Другое дело если бы объявляли что "возможно будут сбои", а почему не уточняется - тогда меньше было бы тряски, но это не точно

2
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