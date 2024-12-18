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Таня Боброва
Право

Роскомнадзор задумал обязать операторов передавать ему информацию, которая позволит «идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование» в интернете

Эти сведения вряд ли позволят определить конечного пользователя, но могут помочь эффективнее блокировать запрещённые в России сайты, предполагают опрошенные Forbes эксперты.

Обновлено в 22:49 мск. В Роскомнадзоре заявили РБК, что проект приказа не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей. Документ подразумевает сбор сетевых адресов, которые используют операторы связи в субъектах России, «для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам».

  • Роскомнадзор опубликовал проект приказа, которым собирается обязать операторов связи с соответствующей лицензией передавать информацию для определения «средств связи и пользовательского оборудования» в интернете. Внимание на это обратили «Ведомости».
  • Как уточняет Forbes, операторы должны будут передавать информацию об используемых на их сетях IP-адресах. Также придётся указывать, через какие технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) проходит трафик от перечисленных IP-адресов.
  • Согласно документу, эта информация нужна, чтобы эффективнее блокировать трафик запрещённых интернет-ресурсов с помощью ТСПУ. Источник издания считает, что операторы должны передавать регулятору диапазоны используемых IP-адресов и идентификаторы конечного оборудования — по сути, MAC-адреса.

[…] И те, и другие сведения операторы уже передают в рамках контроля РКН деятельности операторов связи. Просто летом были приняты поправки в закон «О связи» — была создана Государственная информационная система мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи, а ранее для этих целей использовался программно-аппаратный комплекс «Контроль состояния идентификационных модулей». Поэтому потребовалось актуализовать нормативно-правовую базу.

источник Forbes на телекоммуникационном рынке
  • Президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин отметил, что из проекта приказа до конца неясно, какую информацию хочет получать регулятор. Если это просто списки IP-адресов, используемых в сети связи, «в принципе, ничего страшного не будет» — подобная информация и так есть и у РКН, и у ФСБ. При этом из проекта не следует, что регулятор хочет получать информацию «именно с привязкой к абонентам», отметил он.
  • IP/IT юрист компании «Джум» Владимир Петров тоже считает, что сведения, которыми РКН обязывает делиться операторов, «несильно помогут» ему вычислить пользователей, которые заходят на заблокированные в России сайты. Но могут помочь в выявлении и ограничении средств обхода блокировок, так как у регулятора будет больше информации о том, какие IP-адреса используются в качестве прокси, предполагает эксперт.

#новости #роскомнадзор

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183 комментария
Морковка
100 ₽

современный vpn то они не найдут
если использовать не wireguard, amnezia, openvpn и другие
есть современные протоколы типа vless tcp + reality
такой они не смогут отследить и как минимум вас не запишут в списочек тех, кто использует что-то
я юзаю платные решения
vless tcp + reality можете попробовать по реффке полтора месяца бесплатно https://t.me/opengater_vpn_bot?start=Mjc5NjgyMDE1

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lakoros
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2
1
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new_comment
29
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n.shmelev

Потолок из проволоки забыли

2
1
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Илья Дёмин

Почему этот Роскомнадзор не прикроют? Они занимаются вообще не тем и сильно отошли от своих привычных функций. В последнее несколько лет одни репрессивные законы и блокировки. Разве этим должен заниматься Роскомнадзор?

Если его так волнует безопасность россиян, то почему мошенники всё ещё не заблокированы? Почему массовые обзвоны продолжаются? Нет, они могут в траффик вклиниться, а массовые звонки остановить не в состоянии?

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Andrey K

Какие провокационные вопросы. Вы походу иногант и подвержены влиянию недружественных стран и здравого смысла. За вами уже следят. Придет время будут выезжать. А серьёзно.. Разве нет устали от таких вопросов ? Посмотрите что то волнует Госдуму, президента.. И вопросы насчет ркн отпадут

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Aleksei M

Он защищает одного конкретного росиянина и его безопасность, все ваши вопросы отпадут если это принять

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