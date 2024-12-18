Роскомнадзор задумал обязать операторов передавать ему информацию, которая позволит «идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование» в интернете

Обновлено в 22:49 мск. В Роскомнадзоре заявили РБК, что проект приказа не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей. Документ подразумевает сбор сетевых адресов, которые используют операторы связи в субъектах России, «для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам».
современный vpn то они не найдут
если использовать не wireguard, amnezia, openvpn и другие
есть современные протоколы типа vless tcp + reality
такой они не смогут отследить и как минимум вас не запишут в списочек тех, кто использует что-то
я юзаю платные решения
vless tcp + reality можете попробовать по реффке полтора месяца бесплатно https://t.me/opengater_vpn_bot?start=Mjc5NjgyMDE1
Потолок из проволоки забыли
Почему этот Роскомнадзор не прикроют? Они занимаются вообще не тем и сильно отошли от своих привычных функций. В последнее несколько лет одни репрессивные законы и блокировки. Разве этим должен заниматься Роскомнадзор?
Если его так волнует безопасность россиян, то почему мошенники всё ещё не заблокированы? Почему массовые обзвоны продолжаются? Нет, они могут в траффик вклиниться, а массовые звонки остановить не в состоянии?
Какие провокационные вопросы. Вы походу иногант и подвержены влиянию недружественных стран и здравого смысла. За вами уже следят. Придет время будут выезжать. А серьёзно.. Разве нет устали от таких вопросов ? Посмотрите что то волнует Госдуму, президента.. И вопросы насчет ркн отпадут
Он защищает одного конкретного росиянина и его безопасность, все ваши вопросы отпадут если это принять