Роскомнадзор задумал обязать операторов передавать ему информацию, которая позволит «идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование» в интернете

[…] И те, и другие сведения операторы уже передают в рамках контроля РКН деятельности операторов связи. Просто летом были приняты поправки в закон «О связи» — была создана Государственная информационная система мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи, а ранее для этих целей использовался программно-аппаратный комплекс «Контроль состояния идентификационных модулей». Поэтому потребовалось актуализовать нормативно-правовую базу.