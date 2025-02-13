ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона» на 20%

Оператор не предупредил регулятора, что поднимет цены. В случае нарушений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет меры, потому что «уровень цен» на рынке связи обладает «социальной значимостью».Абоненты начали получать уведомления о подорожании тарифов с конца января 2025 года, рассказывали «Ведомости». Оператор заверил, что клиенты могут «сохранить прежние условия» через личный кабинет.По словам агентства Telecom Daily, 95% операторов сообщили о планах пересмотреть цены на свои услуги в течение 2025 года — это максимальное значение за пять лет. Четверть из них сразу сказали, что стоимость вырастет более чем на 20%. В качестве причин «ТМТ Консалтинг» приводит инфляцию и высокие расходы на оборудование.Источник фото: ТАСС#мегафон #новости
А обоснованность повышения "на веки вечные замороженных" тарифов Теле2 не жаждет ФАС проверить? На те же ~20% подняли с 1 января.
Пусть деда Мороза проверят, чо он детей обманывает
А вечные сто гигабайт мэйлру? У меня век закончился, отняли)
Это совсем другое...
ушел от них к йоте, пока все устраивает
Инфляция ведь всего не имеющие аналогов 9%, уверяю Вась. Кхе-кхе и твёрдое и чёткое лидерское мнямь. Вы вообще ВВП РФ в 200 триллионов видели?*
* Опустим тот факт, что в долларах он упал на $300 млрд. к 2013
и вырос на $798 млд к 2015 )