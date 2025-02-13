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Полина Лааксо
Деньги

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «Мегафона» на 20%

Оператор не предупредил регулятора, что поднимет цены.

  • В случае нарушений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет меры, потому что «уровень цен» на рынке связи обладает «социальной значимостью».
  • Абоненты начали получать уведомления о подорожании тарифов с конца января 2025 года, рассказывали «Ведомости». Оператор заверил, что клиенты могут «сохранить прежние условия» через личный кабинет.
  • По словам агентства Telecom Daily, 95% операторов сообщили о планах пересмотреть цены на свои услуги в течение 2025 года — это максимальное значение за пять лет. Четверть из них сразу сказали, что стоимость вырастет более чем на 20%. В качестве причин «ТМТ Консалтинг» приводит инфляцию и высокие расходы на оборудование.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

#мегафон #новости

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107 комментариев
Вадим Д.

А обоснованность повышения "на веки вечные замороженных" тарифов Теле2 не жаждет ФАС проверить? На те же ~20% подняли с 1 января.

17
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ChBRR

Пусть деда Мороза проверят, чо он детей обманывает

11
1
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Леонид Гнездилов

А вечные сто гигабайт мэйлру? У меня век закончился, отняли)

7
3
1
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Это совсем другое...

1
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hakhagmon

ушел от них к йоте, пока все устраивает

2
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E. K.

Инфляция ведь всего не имеющие аналогов 9%, уверяю Вась. Кхе-кхе и твёрдое и чёткое лидерское мнямь. Вы вообще ВВП РФ в 200 триллионов видели?*
* Опустим тот факт, что в долларах он упал на $300 млрд. к 2013

11
1
1
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Сергей Д.

и вырос на $798 млд к 2015 )

2
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