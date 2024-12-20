День 1031: бывшая Tetra Pak в России собирается повысить цены на упаковку на 9-22%

В ноябре 2024 года средний срок автокредита, выдаваемого банками на новый автомобиль, составил 60 месяцев (пять лет), сократившись до минимума за полтора года. Одно из объяснений — работа банков со спецпрограммами автопроизводителей, сроки которых как правило не превышают трёх лет.
День 1031: в России собираются повысить цены.
Зима, что вы хотите..
Все ждали что похолодает, а тут раз, и все подорожало.
На жкх 18%
День N: в России собираются повысить цены
Ну так! Просто некоторые собираются, а остальные повысили и рисуют новые ценники для 1 января — традиция же!
*Абсолютно любой день в России*
Ну это ВААЩЕ не новость!... 😁 так как цены в РФ повышаются каждый квартал или даже месяц , постоянно, официально или не официально... 🥺 Просто нужно помнить, что цены растут ПОСТОЯННО. 🥴🤕🥺 Как дети!.. 😂