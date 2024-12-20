День 1031: бывшая Tetra Pak в России собирается повысить цены на упаковку на 9-22%

Опрошенные «Ъ» представители типографий рассказали о существенной задержке поставок типографского оборудования и запчастей к нему. Так, в 2024 году сроки увеличились с недели до нескольких месяцев, подтвердил гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев: «При доставке из Китая ждать несколько месяцев — уже обыкновенное дело. Причина — вся инфраструктура была ориентирована на запад, а не на восток и не была рассчитана на масштабную торговлю».