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Евгения Евсеева
Деньги

День 1031: бывшая Tetra Pak в России собирается повысить цены на упаковку на 9-22%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1031: бывшая Tetra Pak в России собирается повысить цены на упаковку на 9-22%

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,4 рубля (на 63 копейки больше, чем 19 декабря).
  • Евро — 107,95 рубля (на 55 копеек меньше).
  • Юань — 14,18 рубля (на 11 копеек больше).

BTC на 08:00 мск стоит $197,2 тысячи, ETH — $3393, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Как узнал «Коммерсантъ», крупнейший в России производитель упаковки — АО «Упаковочные системы» (ранее — Tetra Pak) — с января 2025 года повышает цены на 9-22%. Это связано с девальвацией рубля и издержками из-за поставками импортных материалов. Повышение цен может сказаться на стоимости некоторых продуктов питания, например молока и соков, так как упаковка формирует около 10% себестоимости такой продукции.

Опрошенные «Ъ» представители типографий рассказали о существенной задержке поставок типографского оборудования и запчастей к нему. Так, в 2024 году сроки увеличились с недели до нескольких месяцев, подтвердил гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев: «При доставке из Китая ждать несколько месяцев — уже обыкновенное дело. Причина — вся инфраструктура была ориентирована на запад, а не на восток и не была рассчитана на масштабную торговлю».

Контекст

Существуют ли риски банкротства застройщиков и почему сократится дефицит рабочей силы на стройках — в интервью РБК рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В ноябре 2024 года средний срок автокредита, выдаваемого банками на новый автомобиль, составил 60 месяцев (пять лет), сократившись до минимума за полтора года. Одно из объяснений — работа банков со спецпрограммами автопроизводителей, сроки которых как правило не превышают трёх лет.

Новости предыдущего дня, 19 декабря — здесь.

#новости

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11
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89 комментариев
Po...

День 1031: в России собираются повысить цены.

27
1
1
Ответить
S.Capusta

Зима, что вы хотите..
Все ждали что похолодает, а тут раз, и все подорожало.

18
Ответить
Денис

На жкх 18%

7
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new_comment

День N: в России собираются повысить цены

2
1
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Вадим Д.

Ну так! Просто некоторые собираются, а остальные повысили и рисуют новые ценники для 1 января — традиция же!

1
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Спорное утверждение

*Абсолютно любой день в России*

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DedMoroz55

Ну это ВААЩЕ не новость!... 😁 так как цены в РФ повышаются каждый квартал или даже месяц , постоянно, официально или не официально... 🥺 Просто нужно помнить, что цены растут ПОСТОЯННО. 🥴🤕🥺 Как дети!.. 😂

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