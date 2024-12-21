Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Карьера
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Право
AI
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 1032: объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1032: объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 декабря 2024 года:

  • Доллар — 102,34 рубля (на 1,06 рубля меньше, чем 20 декабря).
  • Евро — 106,54 рубля (на 1,44 рубля меньше).
  • Юань — 13,98 рубля (на 20 копеек меньше).

BTC на 11:25 мск стоит $98,69 тысячи, ETH — $3502, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

20 декабря 2024 года объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года. Быстрый рост активности наблюдался после решения ЦБ по ключевой ставке: на этом фоне индекс Мосбиржи взлетел на 9,2% за день.

Кто и как адаптируется

Венгрия добилась от США исключения из-под санкций против «Газпромбанка». Оно будет действовать три месяца, Венгрия сможет проводить расчеты за газ через него.

Контекст

Решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% стало сюрпризом для рынка: индекс Мосбиржи подскочил на 9,2%. Продолжит ли бенчмарк расти и что делать инвесторам с разным горизонтом вложений — в материале «РБК Инвестиций».

Решение ЦБ по ключевой ставке не совпало с ожиданиями экономистов. Они считают, что виноват в этом сам регулятор. Консенсус был в том, что ключевая ставка вырастет до 23%. Почему регулятор не стал менять ставку — разбирался «Коммерсантъ».

Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.

#новости

66
55
11
11
11
63 комментария
d3n.z3l

Аго́ния (от др.-греч. ἀγωνία лат. Agonia — борьба) — терминальное состояние организма, предшествующее наступлению смерти, которое связано с активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил

22
5
2
1
Ответить
Or Gop

и кстати, хорош пиздить про агонию в чатах - это путь слабака. если видишь и веришь в агонию - иди и зашорть. а если зассал своими бабосами зашортить, то ты трепло и диванный балабол. купи себе пиваса, поставь онлайн танки и трахай мозг там. там такие же как ты диванные воины и оналитики собрались

20
2
Ответить
Or Gop

доллар уже пару десятков лет в агонии, по мнению определенных слоев. что мешает экономике России в фантазиях противоположных слоев в агонии не пребывать 😂

14
1
Ответить
KendSharrien

Ну мы так то по жизни в агонии

Ответить
Ренат Ш

А ты теперь википедия?

Ответить
Кирилл

Аго́ния бота (от др.-греч. ἀγωνία лат. Agonia — борьба, лат Bot — долбоеб) — терминальное состояние соевого тела, предшествующее наступлению слива в бан, которое связано с активизацией механизмов, направленных на борьбу с иным мнением и угасанием актуальности выданной куратором методички

Ответить
Чех в чешках

Но ведь Европе не нужен российский газ. Как же так Венгрия?

2
Ответить