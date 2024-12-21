День 1032: объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Материал дополняется Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 21-23 декабря 2024 года:Доллар — 102,34 рубля (на 1,06 рубля меньше, чем 20 декабря).Евро — 106,54 рубля (на 1,44 рубля меньше).Юань — 13,98 рубля (на 20 копеек меньше).BTC на 11:25 мск стоит $98,69 тысячи, ETH — $3502, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.20 декабря 2024 года объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года. Быстрый рост активности наблюдался после решения ЦБ по ключевой ставке: на этом фоне индекс Мосбиржи взлетел на 9,2% за день.Кто и как адаптируетсяВенгрия добилась от США исключения из-под санкций против «Газпромбанка». Оно будет действовать три месяца, Венгрия сможет проводить расчеты за газ через него.КонтекстРешение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% стало сюрпризом для рынка: индекс Мосбиржи подскочил на 9,2%. Продолжит ли бенчмарк расти и что делать инвесторам с разным горизонтом вложений — в материале «РБК Инвестиций».Решение ЦБ по ключевой ставке не совпало с ожиданиями экономистов. Они считают, что виноват в этом сам регулятор. Консенсус был в том, что ключевая ставка вырастет до 23%. Почему регулятор не стал менять ставку — разбирался «Коммерсантъ».Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.#новости
Аго́ния (от др.-греч. ἀγωνία лат. Agonia — борьба) — терминальное состояние организма, предшествующее наступлению смерти, которое связано с активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил
и кстати, хорош пиздить про агонию в чатах - это путь слабака. если видишь и веришь в агонию - иди и зашорть. а если зассал своими бабосами зашортить, то ты трепло и диванный балабол. купи себе пиваса, поставь онлайн танки и трахай мозг там. там такие же как ты диванные воины и оналитики собрались
доллар уже пару десятков лет в агонии, по мнению определенных слоев. что мешает экономике России в фантазиях противоположных слоев в агонии не пребывать 😂
Ну мы так то по жизни в агонии
А ты теперь википедия?
Аго́ния бота (от др.-греч. ἀγωνία лат. Agonia — борьба, лат Bot — долбоеб) — терминальное состояние соевого тела, предшествующее наступлению слива в бан, которое связано с активизацией механизмов, направленных на борьбу с иным мнением и угасанием актуальности выданной куратором методички
Но ведь Европе не нужен российский газ. Как же так Венгрия?