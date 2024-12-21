День 1032: объём торгов акциями на Мосбирже стал рекордным с конца февраля 2022 года

Решение ЦБ по ключевой ставке не совпало с ожиданиями экономистов. Они считают, что виноват в этом сам регулятор. Консенсус был в том, что ключевая ставка вырастет до 23%. Почему регулятор не стал менять ставку — разбирался «Коммерсантъ».