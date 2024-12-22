День 1033: ЕС примет новый пакет санкций против России 24 февраля 2025 года

Сразу два значимых события повлияли на валютный рынок в 2024 году: блокирующие санкции против Мосбиржи и Газпромбанка. Каким будет курс в 2025-ом и какие факторы будут на него влиять — «РБК Инвестиции» узнали у экспертов.