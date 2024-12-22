День 1033: ЕС примет новый пакет санкций против России 24 февраля 2025 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Yuedongzi CHAI / UnsplashМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 21-23 декабря 2024 года:Доллар — 102,34 рубля (на 1,06 рубля меньше, чем 20 декабря).Евро — 106,54 рубля (на 1,44 рубля меньше).Юань — 13,98 рубля (на 20 копеек меньше).BTC на 12:37 мск стоит $96,6 тысячи, ETH — $3380, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Какие есть проблемы и трудностиЕвросоюз хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 года, в третью годовщину начала военного конфликта между Украиной и Россией, сообщила газета Welt am Sonntag.КонтекстСразу два значимых события повлияли на валютный рынок в 2024 году: блокирующие санкции против Мосбиржи и Газпромбанка. Каким будет курс в 2025-ом и какие факторы будут на него влиять — «РБК Инвестиции» узнали у экспертов.Пассажиропоток по итогам 2024 года должен увеличиться на 2-2,5% по сравнению с 2023 годом, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса Роман Старовойт.Новости предыдущего дня, 21 декабря — здесь.#новости
Еврогейский союз не устал стрелять себе в ноги?
Если ЕС стреляет себе в ноги — чего ты переживаешь? Пусть стреляет, мы будем более конкурентны на мировом рынке.... хрен пойми чего, мы бензоколонка, и ничего не производим.
Не смеши. Экономика России загибается полным ходом, все показатели на дне. Это только по ТВ всё нормально. Но там и так врут с утра до вечера.
санкции на пользу
Устал, но продолжает упорно вводить. В Германии большие проблемы с автомобилестроением на фоне санкций. Так получилось, что запад вводя санкции против России, вводит их против себя, особенно против ЕС. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус🤣
Нечем стрелять, последние пакеты уже были цирком, нечего запрещать уже.
это у них уже привычка