День 1034: Россия изучает возможность запустить прямые авиарейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

В «Автостате» ожидают, что в 2025 году российский авторынок ждёт стагнация или снижение продаж. Базовый сценарий — на 10%, до 1,43 млн штук. Пессимистичный прогноз — сокращение рынка на 20%, но падение ниже этой границы менее вероятно, чем «выход вверх», считают аналитики агентства.
Вся Россия с нетерпением ждёт прямых рейсов в Пакистан.
але а, это пакистан?
Талибов узаконили. Все ждём Афганистан
Прямые рейсы нужны чтобы мигрантов оттуда завозить. Только вот на днях же была новость, что ведут переговоры на эту тему с их правительством.
Знаменитые курорты Пакистана
Тур в "зону племен"
Все рейсы в мире должны быть на курорты? О&уеть, потерянное поколение пакетных туров.