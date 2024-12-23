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Полина Лааксо
Деньги

День 1034: Россия изучает возможность запустить прямые авиарейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Wikimedia
Источник фото: Wikimedia

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 декабря 2024 года:

  • Доллар — 102,34 рубля (на 1,06 рубля меньше, чем 20 декабря).
  • Евро — 106,54 рубля (на 1,44 рубля меньше).
  • Юань — 13,98 рубля (на 20 копеек меньше).

BTC на 07:27 мск стоит $96 тысяч, ETH — $3346, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Итальянский банк Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков. Исключение — его «дочка» в России, «Интеза», пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух банках. Решение подтвердили и юрфирме О2 Consulting в миланской структуре. Оно затронет прежде всего корпоративных клиентов, которые рассчитывались в евро с контрагентами за пределами Италии. При этом редакция MarketOverview передаёт, что платежи в евро в банки группы Intesa Sanpaolo сохраняются и приостановка касается переводов в другие страны.

Производители и дистрибьюторы пива предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Причины — рост инфляции, подорожание сырья и повышение акцизов.

Некоторые хостинг-провайдеры поднимут цены на услуги на 5-15% с начала 2025 года, рассказали «Ъ» участники рынка. Среди причин — налоговые изменения и необходимость исполнить требования по установке систем оперативно-разыскных мероприятий на своей инфраструктуре.

Кто и как адаптируется

Российская банковская «дочка» французской группы Natixis получила разрешение Владимира Путина на сделку о продаже своего бизнеса владельцу «Реалист-банка».

Контекст

Минтранс ведёт переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном, сообщил глава ведомства Роман Старовойт. Сроков, даже ориентировочных, нет.

В «Автостате» ожидают, что в 2025 году российский авторынок ждёт стагнация или снижение продаж. Базовый сценарий — на 10%, до 1,43 млн штук. Пессимистичный прогноз — сокращение рынка на 20%, но падение ниже этой границы менее вероятно, чем «выход вверх», считают аналитики агентства.

Новости предыдущего дня, 22 декабря — здесь.

#новости

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44
22
53 комментария
Vlad

Вся Россия с нетерпением ждёт прямых рейсов в Пакистан.

22
1
Ответить
Сергей Буров

але а, это пакистан?

5
Ответить
Макрон

Талибов узаконили. Все ждём Афганистан

2
Ответить
Нытошная Сатоши

Прямые рейсы нужны чтобы мигрантов оттуда завозить. Только вот на днях же была новость, что ведут переговоры на эту тему с их правительством.

Ответить
Виталий

Знаменитые курорты Пакистана

6
3
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Joe cocker

Тур в "зону племен"

6
1
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Макс

Все рейсы в мире должны быть на курорты? О&уеть, потерянное поколение пакетных туров.

1
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