День 1034: Россия изучает возможность запустить прямые авиарейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Итальянский банк Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков. Исключение — его «дочка» в России, «Интеза», пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в двух банках. Решение подтвердили и юрфирме О2 Consulting в миланской структуре. Оно затронет прежде всего корпоративных клиентов, которые рассчитывались в евро с контрагентами за пределами Италии. При этом редакция MarketOverview передаёт, что платежи в евро в банки группы Intesa Sanpaolo сохраняются и приостановка касается переводов в другие страны.