День 1035: в Швейцарии заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций в отношении России

В 2024 году выручка компьютерных клубов в России составила 25-26 млрд рублей (примерно +4,5% год к году), а число таких заведений увеличилось до 3100-3300 штук, пишет «Ъ» со ссылкой на данные разработчиков ПО для киберклубов Langame и SmartShell. Среди факторов, которые способствовали росту, — развитие в регионах и «осторожные попытки повысить цены, которые многие годы были неизменными».
Совокупные инвестиции акционеров разработчика базовых станций «Иртея» (на 50% принадлежит МТС), а также государства в доработку оборудования связи и запуска серийного производства превысят 10 млрд рублей.Кратко о том, почему "не можешь срать, не мучай жопу". 10 млрд. и это только доработка. Любопытно будет посмотреть на общую сумму затрат к выпуску первой серийной партии, получившуюся стоимость единицы и срок окупаемости инвестиций. А можно было бы не сраться со всем миром, не играть в скрепность и покупать как раньше качественное оборудование, с которым на мировом рынке конкуренцию явно не вытянуть.
Санкции были задуманы задолго до СВО. Запад просто ждал повод чтобы захапать чужие денежки и начать в открытую нам гадить.
А можно было бы не сраться со всем миром, не играть в скрепность и покупать как раньше качественное оборудование, с которым на мировом рынке конкуренцию явно не вытянутьНаивности просто нет предела
Тут еще стоит отметить, что 10 млрд. рублей, это около 10 000 базовых станций по текущему курсу рубля.
можно было бы не сраться со всем миромHuawey такие ну да ну да.
"В 2024 году выручка компьютерных клубов в России составила 25-26 млрд рублей"
А бухать и курить в этих клубах можно, как в начале 2000-х? А то может сходить, вспомнить молодость, так сказать.