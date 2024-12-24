День 1035: в Швейцарии заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций в отношении России

В 2024 году выручка компьютерных клубов в России составила 25-26 млрд рублей (примерно +4,5% год к году), а число таких заведений увеличилось до 3100-3300 штук, пишет «Ъ» со ссылкой на данные разработчиков ПО для киберклубов Langame и SmartShell. Среди факторов, которые способствовали росту, — развитие в регионах и «осторожные попытки повысить цены, которые многие годы были неизменными».