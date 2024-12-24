Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Крипто
Маркетплейсы
Право
AI
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1035: в Швейцарии заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций в отношении России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: World Travel Guide
Источник фото: World Travel Guide

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 декабря 2024 года:

  • Доллар — 101,61 рубля (на 73 копейки меньше, чем 23 декабря).
  • Евро — 106,54 рубля (на 1,29 рубля меньше).
  • Юань — 13,83 рубля (на 15 копеек меньше).

BTC на 07:24 мск стоит $94,2 тысячи, ETH — $3400, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (юрлицо X5 Group) с 9 января 2025 года начнут торговаться на Мосбирже под новым тикером — X5.

Кто и как адаптируется

УК «Альфа-капитал» предложила крупному бизнесу с большим объёмом платежей создавать через посредников собственные торговые дома за границей, чтобы проводить международные расчёты. На услугу обратили внимание «Ведомости». Открыть компанию или купить «готовое» юрлицо «без истории» можно, например, в Гонконге, Великобритании, на Сейшелах и в других юрисдикциях.

Контекст

В 2024 году выручка компьютерных клубов в России составила 25-26 млрд рублей (примерно +4,5% год к году), а число таких заведений увеличилось до 3100-3300 штук, пишет «Ъ» со ссылкой на данные разработчиков ПО для киберклубов Langame и SmartShell. Среди факторов, которые способствовали росту, — развитие в регионах и «осторожные попытки повысить цены, которые многие годы были неизменными».

В Швейцарии по состоянию на август 2024 года (тогда последний раз обновили показатели) заморожены $7,9 млрд частных денег в рамках санкций в отношении России, узнало «РИА Новости» у главы местного отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике.

В ноябре впервые с начала 2024 года снизился средний чек на покупку товаров для ремонта и строительства, сказали в фирме-разработчике решений для автоматизации приёма платежей Life Pay: до 31,9 тысячи рублей (-12% год к году). Причины — подорожание продукции, а также продолжительное ужесточение денежно-кредитной политики: люди стали чаще откладывать деньги до «лучших времён».

У пункта «Ваалимаа — Торфяновка» на границе Финляндии и России закроют супермаркет Lidl. Россияне использовали его в том числе для того, чтобы быстро «откатать» шенгенскую визу.

Совокупные инвестиции акционеров разработчика базовых станций «Иртея» (на 50% принадлежит МТС), а также государства в доработку оборудования связи и запуска серийного производства превысят 10 млрд рублей.

Инфляция в России по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Октябрьский прогноз ЦБ предусматривал инфляцию в 2024 году в диапазоне 8-8,5%. Инфляция на 16 декабря составляла 9,5%, пишет «Интерфакс».

Новости предыдущего дня, 23 декабря — здесь.

#новости

1010
66
55
22
11
110 комментариев
Alex Nosov

Совокупные инвестиции акционеров разработчика базовых станций «Иртея» (на 50% принадлежит МТС), а также государства в доработку оборудования связи и запуска серийного производства превысят 10 млрд рублей.Кратко о том, почему "не можешь срать, не мучай жопу". 10 млрд. и это только доработка. Любопытно будет посмотреть на общую сумму затрат к выпуску первой серийной партии, получившуюся стоимость единицы и срок окупаемости инвестиций. А можно было бы не сраться со всем миром, не играть в скрепность и покупать как раньше качественное оборудование, с которым на мировом рынке конкуренцию явно не вытянуть.

18
2
Ответить
Иванов Иван

Санкции были задуманы задолго до СВО. Запад просто ждал повод чтобы захапать чужие денежки и начать в открытую нам гадить.

15
1
Ответить
Доктор Богомол Табогган

А можно было бы не сраться со всем миром, не играть в скрепность и покупать как раньше качественное оборудование, с которым на мировом рынке конкуренцию явно не вытянутьНаивности просто нет предела

7
1
Ответить
Alex Nosov

Тут еще стоит отметить, что 10 млрд. рублей, это около 10 000 базовых станций по текущему курсу рубля.

2
Ответить
Flashback FM
Ответить
Балкон.Ру

можно было бы не сраться со всем миромHuawey такие ну да ну да.

Ответить
Слегка Придурковатый

"В 2024 году выручка компьютерных клубов в России составила 25-26 млрд рублей"

А бухать и курить в этих клубах можно, как в начале 2000-х? А то может сходить, вспомнить молодость, так сказать.

10
Ответить