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Полина Лааксо
Деньги

День 1036: Минпромторг расширит список товаров, для которых действуют повышенные ввозные пошлины

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Региональная ассоциация ломбардов»
Источник фото: «Региональная ассоциация ломбардов»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,87 рубля (на 1,74 рубля меньше, чем 24 декабря).
  • Евро — 104,23 рубля (на 2,31 рубля меньше).
  • Юань — 13,66 рубля (на 17 копеек меньше).

BTC на 07:35 мск стоит $98,1 тысячи, ETH — $3486, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Некоторые банки начали снижать ставки по своим сберегательным продуктам вслед за решением ЦБ от 20 декабря 2024 года сохранить ключевую ставку на уровне 21%, вместо того чтобы повышать её.

Какие есть проблемы и трудности

В 2025 году Минпромторг планирует расширить перечень товаров из «недружественных» государств, в отношении которых действуют повышенные ввозные пошлины, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Изменения коснутся прежде всего товаров промышленного сегмента.

Кто и как адаптируется

«Трансмашхолдинг» завершил разработку и тестирование «ключевых» компонентов автопилота для электропоезда «Иволга», производимого для внутригородских и пригородных перевозок.

Контекст

Девять из 13 опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что по итогам 2025 года индекс Мосбиржи вырастет на 12-25%, до 3000-3350 пунктов. Ещё двое ждут роста свыше 3500. По мнению аналитиков, из-за высоких ставок акции российских компаний недооценены, но «при отсутствии "чёрных лебедей" инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок».

Минпромторг обновит перечень товаров для параллельного импорта в первом квартале 2025 года — в частности сократит число позиций в нём, но «без ущерба для отечественных отраслей, чтобы не возникла ситуация с недостатком или отсутствием товаров для потребителей».

Новости предыдущего дня, 24 декабря — здесь.

#новости

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48 комментариев
Alex Nosov

В 2025 году Минпромторг планирует расширить перечень товаров из «недружественных» государств, в отношении которых действуют повышенные ввозные пошлиныА неинтересующиеся политикой граждане опять будут говорить, что бизнес совсем охренел со своими ценами...

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Alx909

Делаем вид что независим от их товаров, делаем вид что пошло в гору что то свое, но целиком и полностью продолжаем зависеть от бугра, потому как своего ничего нет

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Денис

мука, газеты для туалета, фуфайка, лапти это все не облагается пошлинами тк все производится внутри страны и многое даже с участием наших хороших заключенных, поэтому такие низкие цены получаются.

а коль ты решил ананас детям на новый год купить из недружественной страны, то ты изменник родины, сажать за такое надо бы. тут речь уже не о налогах, а об уголовном деле.

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Слегка Придурковатый

"9 из 13 опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%)"

Это чо, ни один из так называемых экспертов не сказал, что индекс снизится? Ну давайте тогда я это исправлю:

100% (1 из 1) опрошенных Висиру экспертов верит, что индексу Мосбиржи пизда по итогам следующих 12 месяцев. Снижение планируется до 1488 пунктов, - заявил ведущий аналитик аналитического экспертного отдела Слегка Придурковатый.

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С А

Наконец то нормальный, независимый эксперт

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Boby Fisher

Так и хочется запостить мем про Юлию Цепляеву😁

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Иванов Иван

Если ЦБ сделает ставку 25-30% то так и будет. Зачем играть в казино когда государство раздаёт гарантированные деньги всем желающим.

1
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