День 1036: Минпромторг расширит список товаров, для которых действуют повышенные ввозные пошлины

Девять из 13 опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что по итогам 2025 года индекс Мосбиржи вырастет на 12-25%, до 3000-3350 пунктов. Ещё двое ждут роста свыше 3500. По мнению аналитиков, из-за высоких ставок акции российских компаний недооценены, но «при отсутствии "чёрных лебедей" инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок».
В 2025 году Минпромторг планирует расширить перечень товаров из «недружественных» государств, в отношении которых действуют повышенные ввозные пошлиныА неинтересующиеся политикой граждане опять будут говорить, что бизнес совсем охренел со своими ценами...
Делаем вид что независим от их товаров, делаем вид что пошло в гору что то свое, но целиком и полностью продолжаем зависеть от бугра, потому как своего ничего нет
мука, газеты для туалета, фуфайка, лапти это все не облагается пошлинами тк все производится внутри страны и многое даже с участием наших хороших заключенных, поэтому такие низкие цены получаются.
а коль ты решил ананас детям на новый год купить из недружественной страны, то ты изменник родины, сажать за такое надо бы. тут речь уже не о налогах, а об уголовном деле.
"9 из 13 опрошенных «Ведомостями» экспертов верят в рост индекса Мосбиржи по итогам следующих 12 месяцев на 12–25% до 3000–3350 пунктов (по итогам торгов 24 декабря бенчмарк составил 2690,96 п.) Еще двое ждут более активного восстановления – до 3500–3521 п. (на 30–31%), а остальные – более умеренного, до 2850–2900 п. (+6–8%)"
Это чо, ни один из так называемых экспертов не сказал, что индекс снизится? Ну давайте тогда я это исправлю:
100% (1 из 1) опрошенных Висиру экспертов верит, что индексу Мосбиржи пизда по итогам следующих 12 месяцев. Снижение планируется до 1488 пунктов, - заявил ведущий аналитик аналитического экспертного отдела Слегка Придурковатый.
Наконец то нормальный, независимый эксперт
Так и хочется запостить мем про Юлию Цепляеву😁
Если ЦБ сделает ставку 25-30% то так и будет. Зачем играть в казино когда государство раздаёт гарантированные деньги всем желающим.