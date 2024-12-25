День 1036: Минпромторг расширит список товаров, для которых действуют повышенные ввозные пошлины

Девять из 13 опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что по итогам 2025 года индекс Мосбиржи вырастет на 12-25%, до 3000-3350 пунктов. Ещё двое ждут роста свыше 3500. По мнению аналитиков, из-за высоких ставок акции российских компаний недооценены, но «при отсутствии "чёрных лебедей" инвесторы будут постепенно возвращать ликвидность на рынок».