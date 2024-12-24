У пункта «Ваалимаа — Торфяновка» на границе Финляндии и России закроют супермаркет Lidl

Россияне использовали его в том числе для того, чтобы быстро «откатать» шенгенскую визу.Ритейлер закроет торговую точку 29 декабря 2024 года. Причины не раскрыли.Как пишет 47News, это был первый магазин на финской стороне пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Россияне нередко приезжали в Lidl купить «европейских безделушек по умеренным ценам, после чего [возвращались] в Россию с открытой финской визой».Источник фото: Google MapsФинляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в ноябре 2023 года, ссылаясь на наплыв «просителей убежища без надлежащих документов», которые использовали Россию в качестве транзита.В декабре финские власти решили открыть два пункта в Ленобласти и Карелии, но меньше чем через сутки снова полностью закрыли границу.В апреле 2024 года Финляндия продлила закрытие КПП «до дальнейшего распоряжения». В декабре премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что снять ограничения пока невозможно.Полина ЛааксоМаркетплейсы26 янвМагазин финских товаров Laplandia допустил открытие розничной точки в Санкт-Петербурге Об этом «Фонтанке» рассказал владелец компании Atma Trade Oy Мохамaд Дарвич. Как сеть работает при закрытой российско-финляндской границе — в выжимке интервью.#новости #финляндия
Причины не раскрыли.Ага) Европе же не нужны русские туристы) Отели покатились первыми, потом тц, теперь это. Ну ничего финны. Старший брат США поможет. Даст в долг под 120%
Бедный Лидл( Закрывает один из 12 200 магазинов. Походу банкрот
А вот если в 1940 еще не ерепенелись то жили б уже так же богато как Сортавала. Или Костомукша
Ты ничего не понимаешь. Это у них независимость такая и гордость.
С таким курсом рупля , тебе не хватит денег даже на всратый Фейри . На фото конечно не Лидл , а Токмани , но тем не менее
Ну да, есть некоторые неудобства и проблемы, связанные с т.ч. и оттоком туристов.
А надо было как вы, просто сглотнуть?
Сегодня забрал свой первый туристический шенген после ковида. Дают большинству, но в этом посольстве только однократный под запрошенные сроки поездки плюс 3 дня запаса 🙁