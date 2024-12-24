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Полина Лааксо
Ритейл

У пункта «Ваалимаа — Торфяновка» на границе Финляндии и России закроют супермаркет Lidl

Россияне использовали его в том числе для того, чтобы быстро «откатать» шенгенскую визу.

  • Ритейлер закроет торговую точку 29 декабря 2024 года. Причины не раскрыли.
  • Как пишет 47News, это был первый магазин на финской стороне пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Россияне нередко приезжали в Lidl купить «европейских безделушек по умеренным ценам, после чего [возвращались] в Россию с открытой финской визой».
Источник фото: Google Maps
Источник фото: Google Maps
  • Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в ноябре 2023 года, ссылаясь на наплыв «просителей убежища без надлежащих документов», которые использовали Россию в качестве транзита.
  • В декабре финские власти решили открыть два пункта в Ленобласти и Карелии, но меньше чем через сутки снова полностью закрыли границу.
  • В апреле 2024 года Финляндия продлила закрытие КПП «до дальнейшего распоряжения». В декабре премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что снять ограничения пока невозможно.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Магазин финских товаров Laplandia допустил открытие розничной точки в Санкт-Петербурге

Об этом «Фонтанке» рассказал владелец компании Atma Trade Oy Мохамaд Дарвич. Как сеть работает при закрытой российско-финляндской границе — в выжимке интервью.

Источник: «Ъ»

#новости #финляндия

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143 комментария
Чех в чешках

Причины не раскрыли.Ага) Европе же не нужны русские туристы) Отели покатились первыми, потом тц, теперь это. Ну ничего финны. Старший брат США поможет. Даст в долг под 120%

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Val Mishin

Бедный Лидл( Закрывает один из 12 200 магазинов. Походу банкрот

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Albert Sharafutdinov

А вот если в 1940 еще не ерепенелись то жили б уже так же богато как Сортавала. Или Костомукша

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Maxim Sergeev

Ты ничего не понимаешь. Это у них независимость такая и гордость.

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melkiyPadonok

С таким курсом рупля , тебе не хватит денег даже на всратый Фейри . На фото конечно не Лидл , а Токмани , но тем не менее

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Lupus Canus

Ну да, есть некоторые неудобства и проблемы, связанные с т.ч. и оттоком туристов.
А надо было как вы, просто сглотнуть?

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Бинарный Ёж

Сегодня забрал свой первый туристический шенген после ковида. Дают большинству, но в этом посольстве только однократный под запрошенные сроки поездки плюс 3 дня запаса 🙁

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