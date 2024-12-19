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Евгения Евсеева
Деньги

День 1030: «Яндекс» хочет устанавливать свою ОС на поставляемые в Россию телевизоры

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1030: «Яндекс» хочет устанавливать свою ОС на поставляемые в Россию телевизоры

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 декабря 2024 года:

  • Доллар — 102,77 (на 22 копейки меньше, чем 18 декабря).
  • Евро — 108,5 рубля (на 16 копеек больше).
  • Юань — 14,07 рубля (на 11 копеек больше).

BTC на 07:47 мск стоит $100,8 тысячи, ETH — $3660, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

По словам источников «Ъ», «Яндекс» ведёт переговоры с лидерами российского рынка ТВ и китайскими Haier, TCL, Huawei, а также другими компаниями о том, чтобы устанавливать на всю поставляемую в Россию ТВ-технику операционную систему компании YaOS. В «Яндексе» подтвердили «Коммерсанту» переговоры, но не уточнили, с кем именно они ведутся. В Haier, TCL и Huawei не ответили изданию.

Контекст

Министерство коммерции Китая выступило против включения китайских компаний в 15 пакет санкций ЕС против России и предупредило о последствиях двусторонних торгово-экономических отношений.

Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин в 2025 году вырастет в зависимости от региона на 7,3-7,5%, подсчитал «Коммерсантъ». Самые высокие расходы — более 1500 рублей — понесут жители Краснодарского края и Амурской области.

Чехия в октябре 2024 года нарастила поставки пива в Россию до максимальных с 2020-го €4 млн, следует из анализа «РИА Новости» данных Евростата.

Сумма штрафов, наложенных российским судом на Google за последние три года, составила более 25 млрд рублей, с 2021 года — более 34,5 млрд рублей, сообщили «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

Новости предыдущего дня, 18 декабря — здесь.

#новости

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63 комментария
Сергей И

Я хочу с каждого телевизора, поставляемого в Россию, 1000 рублей.

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Отрицательный Веган

Никита Сергеевич, не узнаю Вас в гриме.

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Денис

ты очень мало хочешь от жизни. яндекс планирует по 5000р с телевизоров до 1000$ и по 10 000р с телевизоров дороже 1000$ получать. иначе это нецелесобразно.

налог на компакт-диски вроде так же пока работает. его тоже надо обновить, а то ж в кинотеатры не ходят, не смотрят то что там показывают, все качают с торентов забугорных в 4к и долби всякими. непорядок.

1
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Фил Калленберг

Яндекс уху евший

24
3
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new_comment

Неужели Сбер будет это терпеть?

2
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Слегка Придурковатый

Яндекс - контора геев-экстремистов.

15
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Что-то там про имя и машину

Вы подверглись ярой пропаганде с ТВ и путаете геев с пидарасами!

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