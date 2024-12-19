День 1030: «Яндекс» хочет устанавливать свою ОС на поставляемые в Россию телевизоры

По словам источников «Ъ», «Яндекс» ведёт переговоры с лидерами российского рынка ТВ и китайскими Haier, TCL, Huawei, а также другими компаниями о том, чтобы устанавливать на всю поставляемую в Россию ТВ-технику операционную систему компании YaOS. В «Яндексе» подтвердили «Коммерсанту» переговоры, но не уточнили, с кем именно они ведутся. В Haier, TCL и Huawei не ответили изданию.
Я хочу с каждого телевизора, поставляемого в Россию, 1000 рублей.
Никита Сергеевич, не узнаю Вас в гриме.
ты очень мало хочешь от жизни. яндекс планирует по 5000р с телевизоров до 1000$ и по 10 000р с телевизоров дороже 1000$ получать. иначе это нецелесобразно.
налог на компакт-диски вроде так же пока работает. его тоже надо обновить, а то ж в кинотеатры не ходят, не смотрят то что там показывают, все качают с торентов забугорных в 4к и долби всякими. непорядок.
Яндекс уху евший
Неужели Сбер будет это терпеть?
Яндекс - контора геев-экстремистов.
Вы подверглись ярой пропаганде с ТВ и путаете геев с пидарасами!