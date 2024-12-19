День 1030: «Яндекс» хочет устанавливать свою ОС на поставляемые в Россию телевизоры

По словам источников «Ъ», «Яндекс» ведёт переговоры с лидерами российского рынка ТВ и китайскими Haier, TCL, Huawei, а также другими компаниями о том, чтобы устанавливать на всю поставляемую в Россию ТВ-технику операционную систему компании YaOS. В «Яндексе» подтвердили «Коммерсанту» переговоры, но не уточнили, с кем именно они ведутся. В Haier, TCL и Huawei не ответили изданию.