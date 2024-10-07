Пивовары предупредили, что рост акцизов приведёт к заморозке инвестпроектов на 33,5 млрд рублей — «Фонтанка»

В отрасли не первый раз указывают на риски.Налоговые поправки, которые внесли в Госдуму в «бюджетном пакете», предлагают в 2025 году увеличить акциз на пиво с 0,5-8,6% этилового спирта с 26 рублей до 30 рублей за литр. А в 2026-2027 годах поднять его до 31 рубля и 32 рублей соответственно.Согласно действующим положениям Налогового кодекса, в 2025 году ставка должна составить 27 рублей за литр, а в 2026-2027 годах — 28 и 29 рублей соответственно.Ассоциация производителей пива, солода и напитков считает, что столь резкая индексация приведёт к заморозке прогнозируемых инвестиций в развитие пивоваренной и смежных отраслей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявление. Его авторы ориентируются на опыт 2009 года — тогда повышение акциза спровоцировало сокращение индустрии на 40% и увеличение «теневого» рынка на 15-20%.По мнению представителей отрасли, увеличить доходы в бюджет можно и другими способами — например, плавно индексируя акцизы на уровне прогнозной инфляции, а также увеличивая пошлины на импортное пиво.Источник фото: «Ведомости»В августе 2023 года Ассоциация производителей пива предложила Минсельхозу разработать программу поддержки хмелеводства в России и выделить на это 9,5 млрд рублей — чтобы можно было снизить импорт хмеля. В министерстве сказали, что текущих мер хватает, а финансировать закладку «хмельников» производители могут сами.В апреле 2024 года правительство в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из «недружественных» стран, чтобы «выровнять конкурентные условия для российских производителей».В августе «Объединённые пивоварни» предложили сделать это снова — в 2024-м и 2025 году. В холдинге поясняли: «Активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли и может привести к уменьшению объёмов внутреннего производства и налоговых отчислений».В начале октября в Союзе российских пивоваров допустили, что рост акцизов вгонит отрасль в «великую депрессию» после «едва наметившегося ренессанса». Там заявили, что акцизы «съедят почти всю маржу» и денег не останется даже на поддержание оборудования — если только не закладывать налоги в конечные цены на продукцию.#новости #налоги
Сначала показалось «пивозавры предупреждают».
Сначала охренел
Инвестпроекты- ржу не могу, пойла и так полно.
Какие ещё инвестпроекты? Лол, тут уже скатились к пальмовому маслу, скатятся и до местного "пыва" (то есть хрючева) из разряда балтика и тп. А через 10 лет алкоголь будем делать из гуталина вяликого) в Сочинской резиденции
Пиздеж. Просто теперь их пойло будет еще меньше иметь общего с пивом
Главное ляпнуть не разобравшись. Про крафт ты конечно же не в курсе. Ну и расскажи, что по твоему вкусу не пойло?)
А оно точно имеет? Я уже давно только импортное пью.