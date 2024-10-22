Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Маркетинг
Крипто
Путешествия
Мнения
Находки
Личный опыт
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 3000 рублей с 2025 года

Его одобрили сразу во втором и третьем чтении.

  • Если законопроект подпишет президент, минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) повысят с текущих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал Владимир Путин.
Источник фото: «Известия
Источник фото: «Известия
  • МРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое россиянин должен получать за работу. Зарплата не может быть ниже, если сотрудник обработал полный месяц и выполнил обязанности, указанные в подписанном им трудовом договоре.
  • На размер МРОТ влияют показатели прожиточного минимума, уровень безработицы и темпы инфляции, помимо прочего. Его также используют для расчёта социальных выплат и пособий.

#новости #мрот

66
55
11
68 комментариев
debil
23
Ответить
Andrey Vasilev

debil

Ответить
Курчатов

Производители подняли цены на 20-30%. МРОТ на 10%. Путинская аналитика

7
1
Ответить
Khulster

Так МРОТ это же давно множитель для расчета штрафов же. К своему изначальному названию он давно отношения не имеет :)

4
Ответить
Владимир Мананников

3 дня назад пошел покупать сосиски в пяторочке 8 шт в упаковке - цена 419 ₽ ! Санкции нам на пользу !

3
Ответить
Сергей Крапивин

Инфляция по данным Росстата вроде бы 7-8%, во всяком случае меньше 10%. А МРОТ подняли на 10%. Царь милостив. Между тем, доходы многих россиян выросли куда больше, чем на 10% или даже на 20%.

Ответить
Вадим Д.

Ща покажу настоящую скрепную аналитику: 20%+30%*10%=
НА 500% В НЕДЕЛЮ НАРОД СТАЛ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ ПРЕЗИДЕНТУ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО!!1!

Ответить