Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 3000 рублей с 2025 года

Его одобрили сразу во втором и третьем чтении. Если законопроект подпишет президент, минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) повысят с текущих 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Такие планы ещё в феврале 2024 года озвучивал Владимир Путин.Источник фото: «ИзвестияМРОТ — это нижний порог вознаграждения, которое россиянин должен получать за работу. Зарплата не может быть ниже, если сотрудник обработал полный месяц и выполнил обязанности, указанные в подписанном им трудовом договоре.На размер МРОТ влияют показатели прожиточного минимума, уровень безработицы и темпы инфляции, помимо прочего. Его также используют для расчёта социальных выплат и пособий.#новости #мрот
debil
Производители подняли цены на 20-30%. МРОТ на 10%. Путинская аналитика
Так МРОТ это же давно множитель для расчета штрафов же. К своему изначальному названию он давно отношения не имеет :)
3 дня назад пошел покупать сосиски в пяторочке 8 шт в упаковке - цена 419 ₽ ! Санкции нам на пользу !
Инфляция по данным Росстата вроде бы 7-8%, во всяком случае меньше 10%. А МРОТ подняли на 10%. Царь милостив. Между тем, доходы многих россиян выросли куда больше, чем на 10% или даже на 20%.
Ща покажу настоящую скрепную аналитику: 20%+30%*10%=
НА 500% В НЕДЕЛЮ НАРОД СТАЛ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ ПРЕЗИДЕНТУ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО!!1!