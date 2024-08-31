Пока есть один ПВЗ — в Тбилиси.Продажами и доставкой товаров будет заниматься по франшизе грузинская компания-партнёр, пишут «РИА Новости».Заказы доступны на сайте wildberries.ge и в мобильном приложении.На первом этапе доставлять товары будут в ПВЗ в Тбилиси, доставка займёт около недели. Но франчайзи планирует расширить сеть в стране. В будущем может появиться и курьерская доставка.Грузия стала девятой страной присутствия Wildberries. Кроме России, среди них — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан.Источник: «Московский комсомолец»#новости #wildberries
Грузия наша. Работайте, братья!
Как ни смешно, но это так) Евроинтеграция в Россию - великое дело!
Гармаджоба
Похоже, наших там стало так много, что даже Wildberries вышел на рынок Грузии)))
Загубили торговлю оффлайн в России, пошли дальше - Казахстан, Грузия, кто следующий?
Торговля оффлайн сама себя загубила. Есть вещи, которые не перенести в онлайн, а есть то, чему пора уходить в прошлое (не полностью, но вы поняли смысл). Люди меняются и экономика тоже - нужно просто успевать следить за трендами, а не цепляться за прошлое
Надо писать на международный рынок... не зря же все движуху затеяли