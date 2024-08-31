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Евгения Евсеева
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Wildberries вышел на рынок Грузии

Пока есть один ПВЗ — в Тбилиси.

  • Продажами и доставкой товаров будет заниматься по франшизе грузинская компания-партнёр, пишут «РИА Новости».
  • Заказы доступны на сайте wildberries.ge и в мобильном приложении.
  • На первом этапе доставлять товары будут в ПВЗ в Тбилиси, доставка займёт около недели. Но франчайзи планирует расширить сеть в стране. В будущем может появиться и курьерская доставка.
  • Грузия стала девятой страной присутствия Wildberries. Кроме России, среди них — Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан.
Источник: «Московский комсомолец»
Источник: «Московский комсомолец»

#новости #wildberries

1717
22
25 комментариев
Gorbun iz Notr Dama

Грузия наша. Работайте, братья!

12
5
4
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Илья

Как ни смешно, но это так) Евроинтеграция в Россию - великое дело!

2
2
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Веселый стробоскоп

Гармаджоба

4
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Егор Багрин

Похоже, наших там стало так много, что даже Wildberries вышел на рынок Грузии)))

4
Ответить
Угрюмый Seller

Загубили торговлю оффлайн в России, пошли дальше - Казахстан, Грузия, кто следующий?

1
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Павел

Торговля оффлайн сама себя загубила. Есть вещи, которые не перенести в онлайн, а есть то, чему пора уходить в прошлое (не полностью, но вы поняли смысл). Люди меняются и экономика тоже - нужно просто успевать следить за трендами, а не цепляться за прошлое

4
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Курчатов

Надо писать на международный рынок... не зря же все движуху затеяли

2
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