Stability AI выпустила новое семейство моделей для генерации изображений — Stable Diffusion 3.5

В нём три версии.Stable Diffusion 3.5 Large с 8 млрд параметров и Stable Diffusion 3.5 Large Turbo уже доступны на Hugging Face. Код размещён на GitHub. Первая наиболее производительная, вторая быстрее.Stable Diffusion 3.5 Medium с 2,5 млрд параметров выпустят 29 октября 2024 года. Все три должны хорошо справляться с разнообразными стилями и жанрами — от рисунков до 3D и фотографии.По словам компании, это её самые мощные модели на данный момент. Они запускаются на пользовательских устройствах и не слишком требовательны к системе. Medium-версия, например, разработана с расчётом на запуск со смартфонов, подчёркивает TechCrunch.В некоммерческих целях использовать итоговые изображения можно бесплатно. С коммерческими целями платить не придётся, если бизнес выручает до $1 млн. Если выручка больше — нужно оформить корпоративную лицензию в частном порядке.Примеры генераций#stabilityai #новости
Если вам нужно что-нибудь нарисовать, заплатите художнику, он голодный. А ИИ использйте для автоматизации рутинных процессов.
А разве создание ~90% иллюстраций - это не рутинный процесс?
Такое чувство что FLUX лучше. И дешевле
А для Flux какой комп норм будет
Пох
А ка же художники, о них не нужно забывать. Художник должен вложить душу в работу, а ИИ просто должен доработать.
Пока это все платно, новость неинтересная