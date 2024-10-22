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Полина Лааксо
AI

Stability AI выпустила новое семейство моделей для генерации изображений — Stable Diffusion 3.5

В нём три версии.

  • Stable Diffusion 3.5 Large с 8 млрд параметров и Stable Diffusion 3.5 Large Turbo уже доступны на Hugging Face. Код размещён на GitHub. Первая наиболее производительная, вторая быстрее.
  • Stable Diffusion 3.5 Medium с 2,5 млрд параметров выпустят 29 октября 2024 года. Все три должны хорошо справляться с разнообразными стилями и жанрами — от рисунков до 3D и фотографии.
  • По словам компании, это её самые мощные модели на данный момент. Они запускаются на пользовательских устройствах и не слишком требовательны к системе. Medium-версия, например, разработана с расчётом на запуск со смартфонов, подчёркивает TechCrunch.
  • В некоммерческих целях использовать итоговые изображения можно бесплатно. С коммерческими целями платить не придётся, если бизнес выручает до $1 млн. Если выручка больше — нужно оформить корпоративную лицензию в частном порядке.

Примеры генераций

Stability AI выпустила новое семейство моделей для генерации изображений — Stable Diffusion 3.5
Stability AI выпустила новое семейство моделей для генерации изображений — Stable Diffusion 3.5
Stability AI выпустила новое семейство моделей для генерации изображений — Stable Diffusion 3.5

#stabilityai #новости

77
22
14 комментариев
Griby Lenina

Если вам нужно что-нибудь нарисовать, заплатите художнику, он голодный. А ИИ использйте для автоматизации рутинных процессов.

5
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Антон Кузьмин

А разве создание ~90% иллюстраций - это не рутинный процесс?

1
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Manga TV

Такое чувство что FLUX лучше. И дешевле

4
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Newes

А для Flux какой комп норм будет

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Илья

Пох

1
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Екатерина Зибарева

А ка же художники, о них не нужно забывать. Художник должен вложить душу в работу, а ИИ просто должен доработать.

1
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Курчатов

Пока это все платно, новость неинтересная

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