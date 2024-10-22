В Германии завершили эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей: стресс снизился, продуктивность — нет

Он длился полгода.Участие приняли 45 компаний. Проект организовала НКО 4 Day Week Global — при поддержке Университета Мюнстера, а также берлинской консалтинговой фирмы Intraprenör.73% компаний заявили, что готовы продлить тестирование или окончательно перейти на «четырёхдневку». 7% не определились.20% вернулись к пятидневной рабочей неделе — это наиболее высокий показатель в практике 4 Day Week Global. Из них 10% допустили, что пересмотрят решение в будущем. Остальные выступили против практики.Источник фото: The GuardianИсследователи заключили, что психофизическое состояние сотрудников улучшилось. Для этого анализировали образцы волос на содержание кортизола — гормона стресса. Также учитывали информацию с «умных» часов: в неделю сотрудники стали спать в среднем на 38 минут дольше и больше двигались.12 компаний раскрыли организаторам эксперимента выручку и прибыль — те показали стабильную динамику. 70% отметили, что переход на укороченный график помог с наймом — поступало больше откликов.Производительность труда осталась на прежнем уровне или даже немного повысилась. 60% рассказали, что удалось сократить количество отвлекающих факторов, а также оптимизировать процессы — например, урезав частоту и продолжительность совещаний.В компании-организаторе мероприятий Solidsense сообщили, что сотрудники стали посвящать больше времени близким и хобби, а также ходить в фитнес-зал. Она отменила встречи, без которых можно обойтись, и автоматизировала часть рутинных задач с помощью ИИ.Выручка Solidsense должна увеличиться по итогам 2024 года на 40%. Но в компании заметили: из-за автоматизации примитивных задач сотрудникам остались только трудоёмкие. В итоге четыре рабочих дня казались более изнуряющими. Финальное решение по графику примут к весне 2025 года.Производитель оконных систем Eurolam обратил внимание на прирост соискателей. Но было сложно совмещать регулярные задачи с непредвиденными — например, когда требовалось взяться за ремонт бракованной продукции. Сотрудники также стали чаще брать больничные.Другие заметки о том, как показала себя четырёхдневная рабочая неделя в разных странах и компаниях:В Великобритании подвели итоги эксперимента компаний с «четырёхдневкой»: стресс снизился, увольнений стало меньше.В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на 3000 работающих жителей — продуктивность не снизилась.«Лучше два дня вдумчивой работы, чем пять дней в забытьи»: опыт финтеха Bolt, который перешёл на четырёхдневный график.Производительность выросла, но формат подходит не всем: «Совкомбанк» — об итогах эксперимента с четырёхдневной неделей.Microsoft перевела японский офис на четырёхдневную рабочую неделю и заметила рост продуктивности на 40%.Полина ЛааксоКарьера13.09.2021Опыт Kickstarter, Microsoft и других: четырёхдневная рабочая неделя повышает вовлечённость и продуктивность сотрудников Благодаря дополнительным выходным и меньшему числу совещаний сотрудники лучше работают и меньше нервничают. А о том, как снизить стресс тем, кто вынужден работать на пятидневке, рассказало Fast Company.#новости #германия
Офигенно! Можно продолжать и наблюдать. Будет только лучше.
У всех всё хорошо, только Совкомбанк ноет: не всем удобно.
Привыкли просто, чтобы люди 5 дней по 8 часов отсиживали.
Но в России, боюсь, такое не прокатит. Тем более за повышение МРОТ только что проголосовали, так что... С 22 440 ₽ у нас все теперь в средний класс уверенно попадают.
В очень такой средний.
Можно поднять зарплату на 20%, но исходя из 5-дневной недели, потом вывести всех на 4-дневную неделю, а по факту платить старую зп без повышения. На бумаге рост 20%, гражданам доп выходной дали, да и денег больше не потратили. Профитно)))
В третий выходной можно всех обязать плести сетки маскировочные за прибавку к будущей пенсии (которую не дадут). Дважды профит
Как ты надоел ныть то. Не хочешь в Германию переехать то? Там как раз закрывают заводы Ауди, БМВ, Мерседес и Фольксваген.
у нас просто устроятся на вторую работу, потому что жрать нечего.
Надо доить коров за 4 дня с тем же удоем, как за 5 дней.
Выполним пятилетку за три года, ёпта))
Немцы сами по себе эффективнее работают)
Это шутка?