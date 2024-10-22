Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Маркетинг
Крипто
Путешествия
Мнения
Личный опыт
Находки
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

В Ростове-на-Дону утвердили туристический налог: 1% в 2025 году, затем до 2029 года на ещё 1% выше каждый год

Максимально — 5%.

  • Депутаты городской думы Ростова-на-Дону поддержали введение в городе туристического налога с 1 января 2025 года, пишет «Интерфакс».
  • С 1 января 2025 года он составит 1%, с 2026-го — 2%, с 2027-го — 3%, с 2028-го — 4%, с 2029-го — 5%.
  • Если сумма налога, исчисленная по ставке, получится меньше минимального порога (100 рублей за сутки проживания), будут брать обязательный минимум
  • По предварительным подсчетам, это привлечет в бюджет города дополнительно 180 млн рублей в 2026 году. Деньги направят на благоустройство Ростова-на-Дону, а также развитие туристической отрасли.
  • Налог не будут брать, если если постояльцы относятся к определённым группам — инвалиды и представители других льготных категорий.
Источник: donnews.ru
Источник: donnews.ru
  • Туристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Закон о введении налога с 2025 года Госдума приняла летом 2024-го. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти будут решать самостоятельно.
  • В законе прописаны максимально возможные ставки: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Минимальный размер — 100 рублей в сутки. Налог будут взимать с отелей за каждый занятый номер и перечислять в местный бюджет. Курортный сбор платили сами туристы.

#новости

1313
55
22
11
11
81 комментарий
Вадим Д.

Ну да, центр туризма ведь.
А визы скоро межрегиональные введут?

30
Ответить
new_comment

Конституция гарантирует свободное перемещение граждан по стране. Так что без виз обойдутся. Просто небольшой выездной сбор.

16
Ответить
Ден

Ну вот, Ростов-на-Дону решил, что туристы — это просто золотая жила! 1% в 2025 году — это как маленький взнос за право увидеть красоту города. А с каждым годом процент-то растёт, словно йога — чуть-чуть натянуты, и вот уже в 2029 году мы получаем целых 5%!

Прямо "Браво, депутаты!" за их блестящую экономическую стратегию. Ведь что может быть лучше, чем класть налог на туристов? Бюджет будет переполнен! 180 миллионов рублей в 2026 году — это ж можно и в аквапарк вложить, а можно и в новый памятник "Туристу, который два дня терпел Ростов без кошелька"!

Кто бы мог подумать, что на благоустройство города можно собрать такие средства? Если всё так и пойдёт, то скоро и местные будут отдыхать только в своих дворах — бесплатный налог на вид из окна гарантирован! А инвалиды и льготники могут не переживать — к ним и налог не прикоснётся. Наверное, потому что им и так весело.

1
Ответить
Бинарный Ёж

Ну, можно, например, записать в туристы всех, у кого нет временной/постоянной регистрации в городе.

Ответить
new_comment

Слишком много туристов стало приезжать.
В соседней новости предложили налог на выезд за границу. Осталось ввести налог для тех, кто никуда не ездит.

18
Ответить
Uzabila

Рассмотрение закона о налоге на сидение дома точно должно быть. Ишь ты какой, удаленный сотрудник, сидишь дома, туристический налог не платишь? Либо сиди и плати, либо вышел из квартиры и ты всё - турист, плати туристический налог.

7
Ответить
Eddie II

Приезжайте к нам в Ростов отдыхать, тут можно сделать много красивых снимков на фоне свалок

19
Ответить