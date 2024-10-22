В Ростове-на-Дону утвердили туристический налог: 1% в 2025 году, затем до 2029 года на ещё 1% выше каждый год

Максимально — 5%.Депутаты городской думы Ростова-на-Дону поддержали введение в городе туристического налога с 1 января 2025 года, пишет «Интерфакс».С 1 января 2025 года он составит 1%, с 2026-го — 2%, с 2027-го — 3%, с 2028-го — 4%, с 2029-го — 5%.Если сумма налога, исчисленная по ставке, получится меньше минимального порога (100 рублей за сутки проживания), будут брать обязательный минимумПо предварительным подсчетам, это привлечет в бюджет города дополнительно 180 млн рублей в 2026 году. Деньги направят на благоустройство Ростова-на-Дону, а также развитие туристической отрасли.Налог не будут брать, если если постояльцы относятся к определённым группам — инвалиды и представители других льготных категорий.Источник: donnews.ruТуристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Закон о введении налога с 2025 года Госдума приняла летом 2024-го. Вводить ли налог и в каком размере, местные власти будут решать самостоятельно.В законе прописаны максимально возможные ставки: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Минимальный размер — 100 рублей в сутки. Налог будут взимать с отелей за каждый занятый номер и перечислять в местный бюджет. Курортный сбор платили сами туристы.#новости
Ну да, центр туризма ведь.
А визы скоро межрегиональные введут?
Конституция гарантирует свободное перемещение граждан по стране. Так что без виз обойдутся. Просто небольшой выездной сбор.
Ну вот, Ростов-на-Дону решил, что туристы — это просто золотая жила! 1% в 2025 году — это как маленький взнос за право увидеть красоту города. А с каждым годом процент-то растёт, словно йога — чуть-чуть натянуты, и вот уже в 2029 году мы получаем целых 5%!
Прямо "Браво, депутаты!" за их блестящую экономическую стратегию. Ведь что может быть лучше, чем класть налог на туристов? Бюджет будет переполнен! 180 миллионов рублей в 2026 году — это ж можно и в аквапарк вложить, а можно и в новый памятник "Туристу, который два дня терпел Ростов без кошелька"!
Кто бы мог подумать, что на благоустройство города можно собрать такие средства? Если всё так и пойдёт, то скоро и местные будут отдыхать только в своих дворах — бесплатный налог на вид из окна гарантирован! А инвалиды и льготники могут не переживать — к ним и налог не прикоснётся. Наверное, потому что им и так весело.
Ну, можно, например, записать в туристы всех, у кого нет временной/постоянной регистрации в городе.
Слишком много туристов стало приезжать.
В соседней новости предложили налог на выезд за границу. Осталось ввести налог для тех, кто никуда не ездит.
Рассмотрение закона о налоге на сидение дома точно должно быть. Ишь ты какой, удаленный сотрудник, сидишь дома, туристический налог не платишь? Либо сиди и плати, либо вышел из квартиры и ты всё - турист, плати туристический налог.
Приезжайте к нам в Ростов отдыхать, тут можно сделать много красивых снимков на фоне свалок