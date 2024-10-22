«Яндекс» начал тестировать продажу цифровой наружной рекламы

Пока — на экранах в ПВЗ «Яндекс Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге.Яндекс запускает решение для размещения рекламы на цифровых экранах, сообщила компания. Запускать её смогут рекламодатели, работающие через «Яндекс Директ».Пока такую рекламу только тестируют: её будут размещать на экранах в витринах ПВЗ «Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания планирует расширять сеть с помощью партнёров и собственных поверхностей.Рекламодатель платит только за контакты с пользователями, которые находились рядом с экраном во время показа ролика. Стоимость размещения рассчитывается по аукционной модели за 1000 потенциальных контактов.На этапе тестов можно будет корректировать рекламу по социально-демографическим характеристикам, а также «продолжить коммуникацию» с пользователями, которые видели наружную рекламу. Как именно — не уточняется.Чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку через персонального менеджера. В 2025 году запускать рекламу можно будет из личного кабинета «Директа».О планах «Яндекса» запустить цифровую наружную рекламу в сентябре 2024 года рассказало РБК. В «Яндексе» подтверждали выход на рынок «наружки» с «новыми рекламными продуктами», но детали не раскрывали.У «Яндекса» есть 1400 поверхностей в пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета», но их используют только для внутренней рекламы и иначе не монетизируют. Компания также размещает рекламу на крышах автомобилей «Яндекс Такси», но оператор экранов — «Рим Mediagroup».#новости #яндекс #яндексмаркет
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Йаааааандекс Йаааааааааааааааааааааааандекс
Осень у Яндекса выдалась плодотворная ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Вот че бля не нравится, непонятно.
Загибается, чо
Бред какой то. Кому нужна такая реклама, в которой обратной связи нет.
Кто сказал, что её нет?
можно банально генерировать и показывать каждому контактирущему уникальный QR код со скидкой или каким нибудь спецпредложением. Чем не обратная связь