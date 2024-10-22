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Евгения Евсеева
Маркетинг

«Яндекс» начал тестировать продажу цифровой наружной рекламы

Пока — на экранах в ПВЗ «Яндекс Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге.

  • Яндекс запускает решение для размещения рекламы на цифровых экранах, сообщила компания. Запускать её смогут рекламодатели, работающие через «Яндекс Директ».
  • Пока такую рекламу только тестируют: её будут размещать на экранах в витринах ПВЗ «Маркета» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания планирует расширять сеть с помощью партнёров и собственных поверхностей.
  • Рекламодатель платит только за контакты с пользователями, которые находились рядом с экраном во время показа ролика. Стоимость размещения рассчитывается по аукционной модели за 1000 потенциальных контактов.
  • На этапе тестов можно будет корректировать рекламу по социально-демографическим характеристикам, а также «продолжить коммуникацию» с пользователями, которые видели наружную рекламу. Как именно — не уточняется.
  • Чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку через персонального менеджера. В 2025 году запускать рекламу можно будет из личного кабинета «Директа».
  • О планах «Яндекса» запустить цифровую наружную рекламу в сентябре 2024 года рассказало РБК. В «Яндексе» подтверждали выход на рынок «наружки» с «новыми рекламными продуктами», но детали не раскрывали.
  • У «Яндекса» есть 1400 поверхностей в пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета», но их используют только для внутренней рекламы и иначе не монетизируют. Компания также размещает рекламу на крышах автомобилей «Яндекс Такси», но оператор экранов — «Рим Mediagroup».

#новости #яндекс #яндексмаркет

55
22
35 комментариев
Максим Исаев

Новости на vc: ехал Яндекс через Яндекс. Яндекс, Яндекс Яндекс Яндекс

12
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xsignes

Йаааааандекс Йаааааааааааааааааааааааандекс

2
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дед Мазай и тиберда

Осень у Яндекса выдалась плодотворная ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Вот че бля не нравится, непонятно.

1
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nochnoy.ru

Загибается, чо

1
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Станислав

Бред какой то. Кому нужна такая реклама, в которой обратной связи нет.

1
1
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Ivan Mart

Кто сказал, что её нет?

2
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ГуДини

можно банально генерировать и показывать каждому контактирущему уникальный QR код со скидкой или каким нибудь спецпредложением. Чем не обратная связь

1
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