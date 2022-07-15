Критики считают, что OpenSea только поощряет риски. Его руководство же заявляет, что игнорирует случайные тренды, запрещает спекулировать и ставит на долговечность. Как создавали OpenSea, с кем он конкурирует и сохранит ли позиции — в пересказе The Generalist.