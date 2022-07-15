Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников на фоне падения рынка криптовалют Статьи редакции
Вслед за другими проектами, включая криптобиржу Coinbase.
- Гендиректор площадки Девин Финзер объявил о сокращениях в Twitter и приложил скриншот письма, отправленного команде. По его словам, уволенным выплатят выходное пособие и предоставят медстраховку до 2023 года, с каждым лично поговорят и помогут с работой.
- Финзер объяснил увольнения тем, что компании нужно подготовиться к возможному длительному спаду на фоне «криптозимы» и экономической нестабильности. Представитель компании уточнил Bloomberg, что в штате осталось около 230 человек.
- Компания присоединилась к другим криптопроектам, объявившим о сокращениях в последнее время. Среди них — Coinbase, которая уволит около 1100 человек (18% штата), и BlockFi, отмечает агентство.
- Основанная в 2017 году OpenSea — крупнейшая NFT-площадка по объёму торгов, отмечает агентство. В январе 2022 года компания привлекла $300 млн при оценке в $13,3 млрд.
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Спасибо за наводку takeoffer.ru
Э.. короче.. денег нет, но вот тебе картинка NFT в дорогу.
отправят в свободное плавание, так сказать
Чем быстрее эта нереальная экономика подохнет, тем лучше для реальной экономики. А то развели шиткойн дрочилен с тысячами не пойми чем занимающихся людей ...
Пока неактуально, там Рогозина уволили из Роскосмоса, а куда теперь назначат – пока не озвучили. Интрига интриг! Может твиттер админить будет, а може на Марс полетит без скафандра.
В открытое море его
Компания превратила это письмо в NFT и выплатила его в качестве выходного пособия