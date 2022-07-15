Крипто
Цивилизованный Илья

Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников на фоне падения рынка криптовалют Статьи редакции

Вслед за другими проектами, включая криптобиржу Coinbase.

  • Гендиректор площадки Девин Финзер объявил о сокращениях в Twitter и приложил скриншот письма, отправленного команде. По его словам, уволенным выплатят выходное пособие и предоставят медстраховку до 2023 года, с каждым лично поговорят и помогут с работой.
  • Финзер объяснил увольнения тем, что компании нужно подготовиться к возможному длительному спаду на фоне «криптозимы» и экономической нестабильности. Представитель компании уточнил Bloomberg, что в штате осталось около 230 человек.
Devin Finzer (dfinzer.eth) @dfinzer
Today is a hard day for OpenSea, as we’re letting go of ~20% of our team. Here’s the note I shared with our team earlier this morning:
  • Компания присоединилась к другим криптопроектам, объявившим о сокращениях в последнее время. Среди них — Coinbase, которая уволит около 1100 человек (18% штата), и BlockFi, отмечает агентство.
  • Основанная в 2017 году OpenSea — крупнейшая NFT-площадка по объёму торгов, отмечает агентство. В январе 2022 года компания привлекла $300 млн при оценке в $13,3 млрд.
Крипто
Полина Лааксо
«Гранд-базар в королевстве безбашенных»: история крупнейшего NFT-маркетплейса OpenSea, который контролирует 97% рынка Статьи редакции

Критики считают, что OpenSea только поощряет риски. Его руководство же заявляет, что игнорирует случайные тренды, запрещает спекулировать и ставит на долговечность. Как создавали OpenSea, с кем он конкурирует и сохранит ли позиции — в пересказе The Generalist.

На экранах размещены криптоаватары из NFT-коллекции CryptoPunks Forbes

#новость #opensea

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Спасибо за наводку takeoffer.ru
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7 комментариев
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 Вася Пражкин
с каждым лично поговорят

Э.. короче.. денег нет, но вот тебе картинка NFT в дорогу.

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Саша Клейманов

отправят в свободное плавание, так сказать

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Andrey K

Чем быстрее эта нереальная экономика подохнет, тем лучше для реальной экономики. А то развели шиткойн дрочилен с тысячами не пойми чем занимающихся людей ...

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Вадим Д.

Пока неактуально, там Рогозина уволили из Роскосмоса, а куда теперь назначат – пока не озвучили. Интрига интриг! Может твиттер админить будет, а може на Марс полетит без скафандра.

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Андрей Харьков

В открытое море его

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Витторио Скалетта
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Igor Kalashnikov

Компания превратила это письмо в NFT и выплатила его в качестве выходного пособия

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