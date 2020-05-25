Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Дизайн
Лиана Липанова
3964

Исследователи из Nielsen Norman рассказали, как люди читают текст в интернете и что изменилось за последние 15 лет Материал редакции

Исследование поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.

19 комментариев
В закладки
Аудио

Американская Nielsen Norman Group, специализирующаяся на анализе пользовательских интерфейсов, опубликовала второе издание исследования «Как люди читают в интернете» почти через 15 лет после выхода первого. Оно поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.

Мы говорим об этом с 1997 года: люди редко читают в интернете — они гораздо чаще сканируют, чем читают слово в слово. Это одна из фундаментальных истин в отношении поиска информации в сети, которая не менялось в течение 23 лет и которая существенно влияет на то, как мы создаем цифровой контент.

Nielsen Norman Group

Компания проводила исследование с помощью технологии Eyetracking (отслеживание глаз). Nielsen Norman Group выяснила:

  • Рост популярности сравнительных таблиц и зигзагообразных макетов (где текст и изображения чередуются в каждой строке страницы) совпал с развитием нового подхода к просмотру.

  • На страницах с различными ячейками содержимого люди часто обрабатывают эти ячейки по принципу «газонокосилки»: начинают с верхней левой ячейки, двигаются вправо до конца ряда, затем опускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца строки.


Схема «Газонокосилки»: стрелки показывают, как перемещается взгляд Nielsen Norman Group
Пример «Газонокосилки» Nielsen Norman Group

Кроме того, эксперты обнаружили, что пользователи стали просматривать поисковую выдачу гораздо менее линейно, чем при прошлом исследовании в 2006 году. Nielsen Norman Group связывает это с новым дизайном и большим количеством функций в поисковиках. Такой паттерн компания назвала «Пинбол».

Схема «Пинбола»: взгляд «скачет» между правой боковой панелью и центральным списком результатов Nielsen Norman Group
Пример «Пинбола» Nielsen Norman Group

При подготовке первого издания исследования Nielsen Norman Group изучала только англоязычные сайты и пользователей. В этот раз компания привлекла к исследованию и пользователей в Пекине. Эксперты обнаружили, что почти все паттерны при проведении исследования во многом сходились. Например, повторился классический F-паттерн.

Пример F-паттерна

Исключением стал лишь паттерн «Пинбол» в поисковой выдаче, говорят исследователи. Они связывают это с особенностями дизайна китайских сайтов, в частности, поисковика Baidu, различиями в культуре и наличием иероглифов.

С 2006 года популярность приобрели три вида контента, выяснили исследователи:

  • Таблицы.
  • Встроенные элементы, в том числе цитаты и реклама.
  • Материалы, создаваемые самими пользователями.

Несмотря на то что выделенные цитаты и рекламные блоки могут зацепить пользователя, одновременно они способствуют нарушению чтения, говорят аналитики. Несколько участников исследования начинали читать текст линейно и полностью, но после спотыкались о цитату и отказывались от чтения в пользу сканирования.

Nielsen Norman Group

Исследователи выявили четыре фактора, от которых зависит время, которое пользователь готов потратить на чтение:

  • Уровень мотивации: насколько важна эта информация для пользователя?
  • Задача: ищет ли пользователь конкретный факт, просматривает новую или интересную информацию или исследует тему?
  • Уровень фокусировки: насколько сфокусирован (или не сфокусирован) пользователь на рассматриваемой задаче?
  • Личные характеристики: проявляет ли пользователь склонность к чтению или сканированию?

Как и в 2006 году, авторы материалов должны принять как факт: пользователи вряд ли прочитают текст полностью или линейно. Они просто ищут информацию, которая необходима им в данный момент.

Однако исследователи выделили несколько рекомендаций, которые помогут удержать внимание аудитории: использовать четкие и заметные заголовки, разбивать текст на разделы с помощью подзаголовков, использовать маркированные списки и выделение текста, а также использовать простой язык, чтобы содержание было кратким и ясным.

#исследование

Лиана Липанова
+17 992
105
34
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435"], "comments": 19, "likes": 34, "favorites": 105, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 129597, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 May 2020 19:29:43 +0300", "is_special": false }
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

15

Просканировал статеечку, о чем там?

Ответить

Pasha Rumkin

alex
6

Кто-нибудь прочел коммент 👆 целиком? О чем там в конце говорится?

Ответить

Кирилл Вечкасов

Pasha
2

Спрашивают, где ссылка на источник?
@Редакция vc.ru сделайте какую-то ссылку, если берете исследование, то ссылались бы на англоязычный источник с этим исследованием офф ученых :(

Ответить

Гриша Булыжников

Кирилл
1

это вроде вообще статья какого-то чувака с медиума переведенная, отсвечена по всем дизайнерским пабликам и каналам.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Гриша
0

То есть, больше высосанная из пальца? Без покрепленных исследований?

Ответить

Гриша Булыжников

Кирилл
0

нет, нильсен норман недавно выпустили репорт, прошлый был 15 лет назад. почитать репорт стоит больше 100$, чувак, который писал эту статью в медиум, его тезисно описал, а автор этого поста просто скопипастил. вы читаете и тезисную статью с медиума чувака, который читал этот самый репорт. кстати в статье на медиуме было больше информации, если поищите, там более подробно описан репорт

Ответить

Denis Bystruev

Гриша
0

Похоже, исследование за ноябрь прошлого года:

https://s3.amazonaws.com/media.mediapost.com/uploads/Pinball.pdf

Ответить

Евгений Попов

6

Прочитал статью по паттерну «Пинбол».

Ответить

Виталий Козик

3

Странно, уже где то читал эту статью

Ответить

Андрей Андреевич

Виталий
1

Ага, причем много-много лет назад ... :)

Ответить

Тарас Погребняк

2

Не читал, но очень интересно

Ответить

kei gelfer

1

Эту бы статью да авторам сайтов про строительство...

Ответить

Ilya Shubenok

kei
1

А что не так с сайтами про строительство? Мне действительно интересно. 

Ответить

Филипп Балтич

kei
0

Я работаю в компании малоэтажного строительства маркетологом. Техническую информацию непросто доносить до людей текстом. Поэтому на ютубе много видео. И поэтому много и очень много заблуждений клиентов и обмана строителями😕

Ответить

Денис Бузоверов

1

👍

Ответить

Гриша Булыжников

1

эту статью репостят уже недели две, за копипасту минус.

Ответить

Alexander Zhikh

1

Зачем читать статью, если комментарии интереснее? 🤔

Ответить

Ilya Brin

0

Недавно ученые раскрыли секрет, как сделать так, чтобы ваши статьи читали!

Для этого нужно всего лишь ...

(читать продолжение)

Ответить

Artem Reva

0

интересно сколько людей приняли участие в исследовании, сколько статей прочли испытуемые

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Расстояние Левенштейна для поиска опечаток в данных клиента
В процессе работы часто встречаются задачи сравнения, казалось бы, похожих данных. Например, клиенты с одинаковыми пасп…
0
2leads
Подписан
Отписаться
Феномен Save The Girl... Или как популярный креатив превратился в целую игру
Точка
Подписан
Отписаться
Точка представила обновленный интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса
Банк для предпринимателей и предприятий Точка представил бета-версию интернет-банка Точка X, на десктопе и в мобильном …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Михаил Загоскин
за день
Я запланировал стать миллиардером, но сроки пока не разглашаю.
Мэрия Москвы запланировала снять ограничения для непродуктового ритейла и сферы услуг — но сроки пока не называет
Ivan Smekalov
за неделю
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются

Прямой эфир

Илья Лебедев

Прокрастинация: победить или…

Andrew Simon

Как стать программистом?

Economic Security

Как мы через суд забирали у…

Андрей Викторович

Исследование: самыми…

Андрей Викторович

Исследование: самыми…

Дмитрий Севальнев

Как интернет-агентства…

Илья Лебедев

«Сбербанк» вложил 10 млн рублей…

Katya Morozova

Первое время UX-дизайнера в…

Artem Reva

Исследователи из Nielsen Norman…

John Doe

10 способов выглядеть умнее на…

Economic Security

Как мы через суд забирали у…

Николай Малков

Феномен Save The Girl... Или…

Economic Security

Как мы через суд забирали у…

Александр…

Как мы через суд забирали у…

Гриша Булыжников

Исследователи из Nielsen Norman…

Economic Security

Как мы через суд забирали у…

Филипп Балтич

Больше чем упаковка: как…

Andrey Shevtsov

Маркетплейс «Беру» не…

Борис Васильев

Билл Гейтс: что вам нужно знать…

Denis Bystruev

Исследователи из Nielsen Norman…