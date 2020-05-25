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Исследование поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.
Американская Nielsen Norman Group, специализирующаяся на анализе пользовательских интерфейсов, опубликовала второе издание исследования «Как люди читают в интернете» почти через 15 лет после выхода первого. Оно поможет в оценке визуального дизайна и в изучении поведения пользователей в интернете, рассчитывают в компании.
Компания проводила исследование с помощью технологии Eyetracking (отслеживание глаз). Nielsen Norman Group выяснила:
На страницах с различными ячейками содержимого люди часто обрабатывают эти ячейки по принципу «газонокосилки»: начинают с верхней левой ячейки, двигаются вправо до конца ряда, затем опускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца строки.
Кроме того, эксперты обнаружили, что пользователи стали просматривать поисковую выдачу гораздо менее линейно, чем при прошлом исследовании в 2006 году. Nielsen Norman Group связывает это с новым дизайном и большим количеством функций в поисковиках. Такой паттерн компания назвала «Пинбол».
При подготовке первого издания исследования Nielsen Norman Group изучала только англоязычные сайты и пользователей. В этот раз компания привлекла к исследованию и пользователей в Пекине. Эксперты обнаружили, что почти все паттерны при проведении исследования во многом сходились. Например, повторился классический F-паттерн.
Исключением стал лишь паттерн «Пинбол» в поисковой выдаче, говорят исследователи. Они связывают это с особенностями дизайна китайских сайтов, в частности, поисковика Baidu, различиями в культуре и наличием иероглифов.
С 2006 года популярность приобрели три вида контента, выяснили исследователи:
Несмотря на то что выделенные цитаты и рекламные блоки могут зацепить пользователя, одновременно они способствуют нарушению чтения, говорят аналитики. Несколько участников исследования начинали читать текст линейно и полностью, но после спотыкались о цитату и отказывались от чтения в пользу сканирования.
Исследователи выявили четыре фактора, от которых зависит время, которое пользователь готов потратить на чтение:
Как и в 2006 году, авторы материалов должны принять как факт: пользователи вряд ли прочитают текст полностью или линейно. Они просто ищут информацию, которая необходима им в данный момент.
Однако исследователи выделили несколько рекомендаций, которые помогут удержать внимание аудитории: использовать четкие и заметные заголовки, разбивать текст на разделы с помощью подзаголовков, использовать маркированные списки и выделение текста, а также использовать простой язык, чтобы содержание было кратким и ясным.
Просканировал статеечку, о чем там?
Кто-нибудь прочел коммент 👆 целиком? О чем там в конце говорится?
Спрашивают, где ссылка на источник?
@Редакция vc.ru сделайте какую-то ссылку, если берете исследование, то ссылались бы на англоязычный источник с этим исследованием офф ученых :(
это вроде вообще статья какого-то чувака с медиума переведенная, отсвечена по всем дизайнерским пабликам и каналам.
То есть, больше высосанная из пальца? Без покрепленных исследований?
нет, нильсен норман недавно выпустили репорт, прошлый был 15 лет назад. почитать репорт стоит больше 100$, чувак, который писал эту статью в медиум, его тезисно описал, а автор этого поста просто скопипастил. вы читаете и тезисную статью с медиума чувака, который читал этот самый репорт. кстати в статье на медиуме было больше информации, если поищите, там более подробно описан репорт
Похоже, исследование за ноябрь прошлого года:
https://s3.amazonaws.com/media.mediapost.com/uploads/Pinball.pdf
Странно, уже где то читал эту статью
Эту бы статью да авторам сайтов про строительство...
Я работаю в компании малоэтажного строительства маркетологом. Техническую информацию непросто доносить до людей текстом. Поэтому на ютубе много видео. И поэтому много и очень много заблуждений клиентов и обмана строителями😕
Недавно ученые раскрыли секрет, как сделать так, чтобы ваши статьи читали!
Для этого нужно всего лишь ...
(читать продолжение)
интересно сколько людей приняли участие в исследовании, сколько статей прочли испытуемые
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