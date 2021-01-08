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Лиана Липанова

General Motors изменила логотип и обновила сайт Статьи редакции

В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании.

General Motors изменила свой логотип, обновила сайт и начала новую маркетинговую кампанию Everybody In в знак трансформации в «современную компанию, которая настроена на ускорение внедрения электромобилей», передаёт TechCrunch.

В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании. Буквы изменены на строчные, а M подчёркнута — это намёк на на лежащую в основе архитектуры Ultium батарею

Обновленный сайт начнёт работать 11 января.

#generalmotors

375 просмотров
8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Raimond Vladimirov

4

Мне как-то старый больше нравится. Выглядело престижнее

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Artem 69

2

Половину лого с буквой M и палкой у xiaomi взяли 

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Остальной шмель

1

Диджитально типа стало ? На цифровом электричестве будем ездить :)

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Martin Prestone

0

не, новый модненький) лайк

Ответить

Вячеслав Зобнин

0

Старый мощнее!

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Nikolay Vavilov

0

М Сяомишная... )))

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3216q114

0

Почему-то подумал что новый аддно к D3 выпустили.

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S.Z

0

Чёт 90-е, эти градиентики под метал

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Лучшие комментарии
Тарас Мукин
за день
У лого есть еще прекрасный вариант-монограмма, который почему-то постеснялись в релизе показать (только в твиттере)
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Eugene Danilov
за неделю
> Нужно носить 18-килограммовые ловушки для краба из одного конца палубы в другой. За смену стоговщик пробегает около 16 километров и переносит от 400 до 600 ловушек пфф, тоже мне проблемы, вот у меня за неделю три…
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