General Motors изменила логотип и обновила сайт Статьи редакции
В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании.
General Motors изменила свой логотип, обновила сайт и начала новую маркетинговую кампанию Everybody In в знак трансформации в «современную компанию, которая настроена на ускорение внедрения электромобилей», передаёт TechCrunch.
В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании. Буквы изменены на строчные, а M подчёркнута — это намёк на на лежащую в основе архитектуры Ultium батарею
Обновленный сайт начнёт работать 11 января.
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