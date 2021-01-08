В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании.

General Motors изменила свой логотип, обновила сайт и начала новую маркетинговую кампанию Everybody In в знак трансформации в «современную компанию, которая настроена на ускорение внедрения электромобилей», передаёт TechCrunch.

В новом логотипе синюю подложку заменит рамка с мягким голубым градиентом, «напоминающим о чистом небе будущего с нулевыми выбросами», рассказали в компании. Буквы изменены на строчные, а M подчёркнута — это намёк на на лежащую в основе архитектуры Ultium батарею

Обновленный сайт начнёт работать 11 января.