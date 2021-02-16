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Новости TJ

Дизайнеры рассказали о новых упаковках для McDonald’s — компания откажется от крупных надписей в пользу иконок Статьи редакции

Дизайнеры рассчитывают, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда.

8 8 комментариев
382 просмотров
Pearlfisher

Переработкой упаковочной системы для сети ресторанов быстрого питания занималось независимое брендовое агентство Pearlfisher. По задумке, редизайн добавит бренду «ощущение радости и лёгкости».

Pearlfisher

Pearlfisher решило отойти от крупных надписей на коробках и обёртках и сосредоточиться на иконках, которые станут единым визуальным каркасом для разных продуктов бренда. В агентстве также рассчитывают, что новая упаковка с простой для понимания графикой будет узнаваема по всему миру и поможет сотрудникам McDonald's легче идентифицировать нужную упаковку.

Pearlfisher

«Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, что особенного есть в каждом из продуктов McDonald’s, и разработать систему, которая позволила бы другим сделать то же самое», — сказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа. Например, на коробку для филе-о-фиш добавили волны, а на упаковке чизбургера появился плавящийся сыр. Внутрь упаковки для картофеля фри добавили изображение самого продукта.

Pearlfisher

«Pearlfisher помог сделать так, чтобы этот редизайн модернизировал наш бренд, подчеркнул особенности меню и подтвердил нашу приверженность качеству», — сказала старший директор по глобальной стратегии меню в McDonald’s Барбара Йелинг.

Pearlfisher
Pearlfisher

Последний редизайн упаковок McDonald’s проводил в 2016 году.

Текущий дизайн
Дизайны упаковок на 2016-й год
  • О том, что McDonald’s изменит внешний вид упаковок, в ноябре 2020 года сообщило Design Week. Издание писало, что упаковку заменят по всему миру в течение двух лет, но детали о студии не сообщало.
  • В январе 2021 года Burger King объявил, что впервые за 20 лет проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру.

#mcdonalds #новость

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Павел Демидов

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"Дизайнеры рассчитывают, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда." - официальная версия.
Дизайнеры рассчитывают, что рубанут вагон бабла, независимо от результатов ребрендинга - как на самом деле.

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Станислав Назаров

Павел
0

Вообще, вряд ли, у мака продажи зависят от упаковки, это скорее для удобства делается и чтобы попиариться. 

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Alexey Ivanov

0

Язык отмирает ))

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Рулона Обоева

0

все по Оруэллу

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Jack Sparrow

Рулона
0

что именно?

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Алиса Селиверстова

Jack
0

видимо "всё" ))) 

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Igor Kachura

0

Свежо

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Владимир Новиков

0

Следующий апдейт дизайна:

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