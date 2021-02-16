Дизайнеры рассчитывают, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда.

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Pearlfisher

Переработкой упаковочной системы для сети ресторанов быстрого питания занималось независимое брендовое агентство Pearlfisher. По задумке, редизайн добавит бренду «ощущение радости и лёгкости».

Pearlfisher

Pearlfisher решило отойти от крупных надписей на коробках и обёртках и сосредоточиться на иконках, которые станут единым визуальным каркасом для разных продуктов бренда. В агентстве также рассчитывают, что новая упаковка с простой для понимания графикой будет узнаваема по всему миру и поможет сотрудникам McDonald's легче идентифицировать нужную упаковку.

Pearlfisher

«Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, что особенного есть в каждом из продуктов McDonald’s, и разработать систему, которая позволила бы другим сделать то же самое», — сказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа. Например, на коробку для филе-о-фиш добавили волны, а на упаковке чизбургера появился плавящийся сыр. Внутрь упаковки для картофеля фри добавили изображение самого продукта.

Pearlfisher

«Pearlfisher помог сделать так, чтобы этот редизайн модернизировал наш бренд, подчеркнул особенности меню и подтвердил нашу приверженность качеству», — сказала старший директор по глобальной стратегии меню в McDonald’s Барбара Йелинг.

Pearlfisher

Pearlfisher

Последний редизайн упаковок McDonald’s проводил в 2016 году.

Текущий дизайн

Дизайны упаковок на 2016-й год