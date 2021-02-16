Дизайнеры рассказали о новых упаковках для McDonald’s — компания откажется от крупных надписей в пользу иконок Статьи редакции
Дизайнеры рассчитывают, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда.
Переработкой упаковочной системы для сети ресторанов быстрого питания занималось независимое брендовое агентство Pearlfisher. По задумке, редизайн добавит бренду «ощущение радости и лёгкости».
Pearlfisher решило отойти от крупных надписей на коробках и обёртках и сосредоточиться на иконках, которые станут единым визуальным каркасом для разных продуктов бренда. В агентстве также рассчитывают, что новая упаковка с простой для понимания графикой будет узнаваема по всему миру и поможет сотрудникам McDonald's легче идентифицировать нужную упаковку.
«Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, что особенного есть в каждом из продуктов McDonald’s, и разработать систему, которая позволила бы другим сделать то же самое», — сказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа. Например, на коробку для филе-о-фиш добавили волны, а на упаковке чизбургера появился плавящийся сыр. Внутрь упаковки для картофеля фри добавили изображение самого продукта.
«Pearlfisher помог сделать так, чтобы этот редизайн модернизировал наш бренд, подчеркнул особенности меню и подтвердил нашу приверженность качеству», — сказала старший директор по глобальной стратегии меню в McDonald’s Барбара Йелинг.
Последний редизайн упаковок McDonald’s проводил в 2016 году.
- О том, что McDonald’s изменит внешний вид упаковок, в ноябре 2020 года сообщило Design Week. Издание писало, что упаковку заменят по всему миру в течение двух лет, но детали о студии не сообщало.
- В январе 2021 года Burger King объявил, что впервые за 20 лет проведёт ребрендинг: изменит логотип и визуальный стиль бренда по всему миру.
"Дизайнеры рассчитывают, что единая графическая система повысит узнаваемость продуктов бренда." - официальная версия.
Дизайнеры рассчитывают, что рубанут вагон бабла, независимо от результатов ребрендинга - как на самом деле.
Вообще, вряд ли, у мака продажи зависят от упаковки, это скорее для удобства делается и чтобы попиариться.
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