Главный дизайнер Apple Эванс Хэнки покинет должность — замену пока не объявили Статьи редакции
Она провела на посту три года, сменив Джони Айва.
- Глава промышленного дизайна Apple Эванс Хэнки уходит из компании после трёх лет в должности, сообщает Bloomberg. Кто её заменит — пока неизвестно, но сама она проработает в компании ещё полгода.
- Один из кандидатов, которые могли бы заменить Хэнки, — это Ричард Ховарт, занимавший должность главы промышленного дизайна с 2015 по 2017 год, считает 9to5Mac. Сама компания заявила, что в штате достаточно «сильных лидеров с годами опыта за плечами».
- Хэнки стала главой отдела в 2019 году иотвечала за большинство разработок в отделе промышленного дизайна, хотя её редко удостаивали того же признания, что и Айва, пишет CNBC. Под её руководством Apple выпустила iPhone 12, 13 и 14, а также MacBook с процессором M1. Как отмечает Bloomberg, отставка Хэнки может повлиять на планы компании и её будущие дизайн-решения.
- Джони Айв ушёл в отставку в том же 2019 году после 30 лет работы, но продолжал помогать компании вплоть до 2022-го. Руководство решило, что платит Айву «огромные суммы» и при этом теряет дизайнеров (они уходили в его сторонний проект), поэтому расторгло с ним соглашение.
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Джони уже никто не заменит.
Ну может что-то новое придумают....