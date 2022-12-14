Новый логотип сохраняет привычную метафору, но при этом дополняет и расширяет ее — книги переворачиваются, объединяются с двоеточием и переходят в цифровой формат. Яркая айдентика отражает все разнообразие интеллектуальных развлечений, доступных на «Литрес», и значительно упрощает брендинг — ниши и форматы осваиваются еще быстрее.