«Литрес» провёл ребрендинг — впервые за 17 лет Статьи редакции
Новый логотип и фирменный стиль компании разработала «Студия Артемия Лебедева».
- Изменения затронут все визуальные детали сервиса: от логотипа и фирменного стиля, до интерфейсов сайта и приложения. Это первый ребрендинг за всё время существования компании, рассказали в «Литрес». Дизайн разработала «Студия Артемия Лебедева».
- Обновлённый логотип появится на сайте и иконках приложений «Литрес Читай!» и «Литрес Слушай!» до конца 2022 года. Интерфейсы сервиса продолжат обновляться в 2023 году. Компания также планирует перевести под общий бренд приложение MyBook.
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мне одному кажется что было лучше?
Только потому что имя фамилию увидел)
да да, раньше всегда было лучше
ну а мне нравится, нравится что-то новое
Почему у Лебедева продолжают заказывать дизайн? Это же вообще не его
ну думаю он бы не преуспел если бы это было не его
Фигня теперь а не лого. 👎
Свой вариант в ленту, сравним.
Чтобы оценить качество омлета, не обязательно уметь его самому делать.
Стыдно не уметь готовить омлет
Пан критик, пан не создатель. Понятно. Вопросов нет.
Вам чтобы понять что говно есть не надо, необходимо было его поесть?
Или пан просто критик? Тогда вопросов нет.
И теперь визуально Литрес выглядит как что-то из 90-х и начала нулевых.
Первый шаг к тому чтобы стать Амазоном.
Этот шаг — открыть OZON?
Ну, веселенько так выглядит. Не стоят не месте - уже хорошо.
Думаю, Литресу глубоко все равно удачно ли выглядит их дизайн, учитывая, что рынок электронных книг даже по официальным данным на 70% под ними (а на самом деле, небось на все 90%)
Тёма огонь!
А че так много цветов не в тему.
То есть, бумага оранжевая, как и наушники; корешки, в большинстве случаев, ярко синие, в меньшинстве - темно синие.
При этом, основные цвета явно оранжевый и тёмно-синий. Тогда причем тут ярко синий?
На чем все это основывалось? Из кого набирали целевые группы для исследований? Из накуренных?
Сейчас заметил, что там ещё и голубой. Ещё больше вопросов. Например, почему корешки снизу одноцветные, но у каждого свой (у наушников голубой обделили, ну лана), а сверху все корешки разноцветные. Почему?
Это не говоря о том, что иконки ничем, кроме цвета, не выделяются. Что будем-с делать, если придется упрощать и менять лого под конкретные практичные цели? Вот будет акция на Хеллоуин, например, или на новый год, или коллаба с каким-то брендом. Цвета будем менять? Но как менять цвета, если это буквально единственный идентификатор? Менять иконки? Тогда ещё больше все перепутается, при таком количестве деталей.
Чем дальше, тем больше вопросов. Почему такая разница в яркости цветов корешка и бумаги? Почему бумага ярче? Зачем ее выделать, относительно корешка? Так ещё и разноцветностью корешок спрятали ещё больше. Нафига?
Кто это делал и на чем основывал?
Сначала не заметил, что Лебедевцы делали. Теперь все понятно. Вопросов нет.
Скучаю по скевоморфизму в дизайне приложений. На первых устройствах с iOS всё было как-то теплее и ламповее
ого Разработка Артемия Лебедева-любопытно)
А самое главное - название это дибильное поменять не догадались? Литераторы блин, любители русского языка.
На Литерс?
На Жиртрест
Майбук выгоднее, если много читаешь
Уровняют... Я нашел независимый магазинчик - Электронный универс называется, ассортимент там конечно не такой как у литреса, но по языкам программирования (этой темой щас интересуюсь) книг достаточно, и цены ниже, иногда существенно
Татьяныч расстарался – книги получились, по крайней мере.
чё к чему
Заказ-мечта. Сделано левой ногой, но всё равно к результату не придерешься