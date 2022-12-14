Дизайн
Способный Макс

«Литрес» провёл ребрендинг — впервые за 17 лет Статьи редакции

Новый логотип и фирменный стиль компании разработала «Студия Артемия Лебедева».

  • Изменения затронут все визуальные детали сервиса: от логотипа и фирменного стиля, до интерфейсов сайта и приложения. Это первый ребрендинг за всё время существования компании, рассказали в «Литрес». Дизайн разработала «Студия Артемия Лебедева».

Новый логотип сохраняет привычную метафору, но при этом дополняет и расширяет ее — книги переворачиваются, объединяются с двоеточием и переходят в цифровой формат. Яркая айдентика отражает все разнообразие интеллектуальных развлечений, доступных на «Литрес», и значительно упрощает брендинг — ниши и форматы осваиваются еще быстрее.

Артемий Лебедев
  • Обновлённый логотип появится на сайте и иконках приложений «Литрес Читай!» и «Литрес Слушай!» до конца 2022 года. Интерфейсы сервиса продолжат обновляться в 2023 году. Компания также планирует перевести под общий бренд приложение MyBook.

#новость #литрес #ребрендинг

2218 просмотров
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31 комментарий
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 Andrei M

мне одному кажется что было лучше?

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Серж

Только потому что имя фамилию увидел)

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DeliNaNull

да да, раньше всегда было лучше
ну а мне нравится, нравится что-то новое

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Serghei Maveriz

Почему у Лебедева продолжают заказывать дизайн? Это же вообще не его

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Дарья Соболева

ну думаю он бы не преуспел если бы это было не его

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Vidadi

Фигня теперь а не лого. 👎

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Igor Mylnikov

Свой вариант в ленту, сравним.

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Грузинский меч

Чтобы оценить качество омлета, не обязательно уметь его самому делать.

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Саидакбар Убайдуллин

Стыдно не уметь готовить омлет

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Igor Mylnikov

Пан критик, пан не создатель. Понятно. Вопросов нет.

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Иван Петров

Вам чтобы понять что говно есть не надо, необходимо было его поесть?
Или пан просто критик? Тогда вопросов нет.

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muiren
Это первый ребрендинг за всё время существования компании, рассказали в «Литрес». Дизайн разработала «Студия Артемия Лебедева».

И теперь визуально Литрес выглядит как что-то из 90-х и начала нулевых.

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Владислав

Первый шаг к тому чтобы стать Амазоном.

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Михаил Белик

Этот шаг — открыть OZON?

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Валерий Ардашев

Ну, веселенько так выглядит. Не стоят не месте - уже хорошо.

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Алексей Кузнецов

Думаю, Литресу глубоко все равно удачно ли выглядит их дизайн, учитывая, что рынок электронных книг даже по официальным данным на 70% под ними (а на самом деле, небось на все 90%)

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Igor Mylnikov

Тёма огонь!

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Порядочный рак

А че так много цветов не в тему.
То есть, бумага оранжевая, как и наушники; корешки, в большинстве случаев, ярко синие, в меньшинстве - темно синие.
При этом, основные цвета явно оранжевый и тёмно-синий. Тогда причем тут ярко синий?

На чем все это основывалось? Из кого набирали целевые группы для исследований? Из накуренных?

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Порядочный рак

Сейчас заметил, что там ещё и голубой. Ещё больше вопросов. Например, почему корешки снизу одноцветные, но у каждого свой (у наушников голубой обделили, ну лана), а сверху все корешки разноцветные. Почему?

Это не говоря о том, что иконки ничем, кроме цвета, не выделяются. Что будем-с делать, если придется упрощать и менять лого под конкретные практичные цели? Вот будет акция на Хеллоуин, например, или на новый год, или коллаба с каким-то брендом. Цвета будем менять? Но как менять цвета, если это буквально единственный идентификатор? Менять иконки? Тогда ещё больше все перепутается, при таком количестве деталей.

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Порядочный рак

Чем дальше, тем больше вопросов. Почему такая разница в яркости цветов корешка и бумаги? Почему бумага ярче? Зачем ее выделать, относительно корешка? Так ещё и разноцветностью корешок спрятали ещё больше. Нафига?

Кто это делал и на чем основывал?

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Порядочный рак

Сначала не заметил, что Лебедевцы делали. Теперь все понятно. Вопросов нет.

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Сергей Соломакер

Скучаю по скевоморфизму в дизайне приложений. На первых устройствах с iOS всё было как-то теплее и ламповее

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Виктория Круглова

ого Разработка Артемия Лебедева-любопытно)

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nochnoy.ru

А самое главное - название это дибильное поменять не догадались? Литераторы блин, любители русского языка.

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Владислав

На Литерс?

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nochnoy.ru

На Жиртрест

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Последний Шанс

Майбук выгоднее, если много читаешь

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Алексей Кузнецов

Уровняют... Я нашел независимый магазинчик - Электронный универс называется, ассортимент там конечно не такой как у литреса, но по языкам программирования (этой темой щас интересуюсь) книг достаточно, и цены ниже, иногда существенно

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Вадим Д.
разработала «Студия Артемия Лебедева»

Татьяныч расстарался – книги получились, по крайней мере.

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M-S-R

чё к чему

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Nikolay

Заказ-мечта. Сделано левой ногой, но всё равно к результату не придерешься

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