Исследование: у UX-специалистов самая высокая зарплата среди дизайнеров, больше всего в Москве — до 190 тысяч рублей Статьи редакции
При этом от дизайнеров особо не требуют образование, а работать предлагают полный день.
- «Работа.ру» проанализировала, как изменился рынок труда в сфере дизайна за 2021-й и 2022 годы — для этого сервис изучил более 4000 вакансий и более 2000 резюме (исследование есть у vc.ru).
- Средняя зарплата дизайнера (без специфики деятельности) в 2021 году составляла 51 527 рублей, в 2022-м — 61 387 рублей. В среднем предложения по зарплате выросли на 19%. Самая высокая средняя зарплата у UX/UI-дизайнера — 124 643 рубля, дизайнера одежды — 66 180 рублей и 3D-дизайнера — 64 792 рубля.
- В 2022 году самые высокие зарплаты предлагали продуктовым и UX/UI-дизайнерам в Москве и области — до 190 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Екатеринбург и Свердловская область, там специалистам широкого профиля готовы платить до 150 тысяч рублей. В Нижегородской — до 132 тысяч рублей, в Новосибирской — до 130 тысяч рублей.
- Больше всего вакансий — в Москве и Санкт-Петербурге, чаще всего ищут дизайнеров цифровых продуктов. В городах-миллионниках спрос на дизайнеров любого типа.
- В большинстве вакансий (72%) дизайнерам предлагают полный рабочий день. В 16% — есть сменный график, в 6% — удалёнка, в 4% — свободный график, в 2% — частичная занятость. При этом работать дистанционно предлагают в основном веб-, UX/UI, гейм- и моушн-дизайнерам и дизайнерам интерьеров.
- Жестких требований к уровню образования у работодателей нет. В 64% вакансий готовы принять кандидатов с любым образованием, в 19% — обязательно высшее, в 10% — среднее профессиональное. Диплом требуют в основном от архитектурных, интерьерных и UX/UI-дизайнеров.
- За последние три года чаще всего (в 2-2,5 раза) стали появляться резюме UX- и веб-дизайнеров, дизайнеров продуктов — в 1,5-2 раза. Меньше стало резюме дизайнеров интерьеров и одежды.
- Больше половины соискателей — в возрасте от 25 до 40 лет. На втором месте — от 18 до 24 лет. У 55% есть высшее образование, у 29% — среднее профессиональное. При этом у 59% нет опыта работы. Основные претенденты — женщины, они составляют две трети от соискателей.
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У 60% соискателей нет опыта. Кек) Благодаря гикбрейнсам каждый стал думать, что он-таки сможет, че там, "в фигме квадратики двигать". В итоге заполонили рынок и не понимают, почему их никуда не берут
После курсов нах*й. Только вышка или портфолио не украденное и оплачиваемое тестовое.
А где же брать опыт, если их никуда не берут?))
Я бы с развитием нейросеток радовался что рисовакам сейчас вообще платят
У вас уже есть пример удачного замещения дизайнера, а лучше ux дизайнера нейросетью?)
Даа, нейросеть могущая в ux ui - это шутка дня. Как и использование слова рисовать по отношению к интерфейсам
Вот уже пора вводить профессию "Эксперт по ИИ", как это было с криптой. Помнится тут на всру было много статей с комментариями экспертов по росту крипты во времена второй бычки и ICO.
Соответственно и резюме на HH можно выкладывать
сразу видно - человек понимает что такое ux
платят и будут платить еще долго
Сегодня на hh 1843 открытых резюме веб дизайнеров и 79 вакансий с указанной зп. Это по Москве. Так что можно сколько угодно делить шкуру сферического коня в вакууме - это не даст картины рынка труда.
Вы приняты в аналитики
вакансии же только на hh можно увидеть, да?
То-то я смотрю, что как не продакт-менеджер, то бывший UX-специалистов. Так и продолжают кнопки переставлять, только за другую зарплату
логичный переход на уровень, самый оптимальный
62к зп дизайнера...мда...с учетом цен- мало
Да, зп уровня оператора в ламоде :(
С учётом того, что в РФ средняя ЗП вроде около $220-$240, то это прям ого-ого! К сожалению, конечно...
То есть 500 тыщ в секунду только программисты получают. Печально.
ключевое - "зарабатывают", получать только звпздюлей можно.
А сколько реально дезигнеры получают? Обычно зп в вакансии и после устройства отличается)
Если это продукт - то зп на хорошем уровне, у помидоров и 200+. Если это говногалера с потоком разношерстных проектов и вечногорящими дедлайнами и пуканами менеджеров, там и 60 - эт какбэ дохуя просишь, дружище. Но и спектр задач принципиально разный
на хабре есть раздел с зарплатами, в целом там довольно релевантные данные
Figma очень сильно упростила жизнь UX/UI дизайнерам. Общался с одной девочкой дизайнером в продуктовой компании, говорит что платят норм(на уровне мидловых программистов), но развития как такового нет, если проект уже запущен, то правки минимальные. Бывает что передвинуть элемент или сменить цвет кнопки, очень редко кардинально что-то меняют. Хотя их в штате 3 человека + дизайнер иллюстратор на удаленке. И всем платят полный пакет, включая ДМС, оплату обучения и тп.
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Забавно что верстальщикам со знанием JS платят копейки, а знаний нужно ощутимо больше.
Подобные объявления, как правило, дают веб-студии с сотнями сайтов на поддержке.
Естественно основную прибыль с клиентов хочет получать руководство этих студий, отсюда и несоответствие требований и предлагаемой оплаты.
Грубо говоря, для клиента проект будет стоить 100к, а исполнитель получит 10к.
Мало.
Ну хоть так. Если бы в час платили — такую зарплатную пропасть им бы не простили (-: Да и про МСК можно даже не упоминать, это по умолчанию.
Тестерами мозги промыли давайте uxов теперь напладим
Хм, у меня рабочий получает на сотку больше, если в пересчете.
Божечки как грустно то всё.. 🙈😁
Чет как-то мало, а расписывают на курсах супер радужно...
Это ,что бы вам продать эти курсы.