Разработка
Полина Лааксо

«ВКонтакте» открыл сторонним разработчикам доступ к собственным технологиям распознавания речи Статьи редакции

Их можно интегрировать в любые проекты — от мини-приложений в соцсети и игр до сторонних стартапов.

  • Об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Saint HighLoad++. «Применение технологии ограничено только фантазией разработчиков: можете сделать игру с голосовым управлением или с помощью чат-бота добавить распознавание аудио в сторонний мессенджер», — пояснил он.
  • Речь о технологии Automatic Speech Recognition, или ASR, которая распознает устную речь и преобразует её в текст. Она работает при помощи трёх нейросетей: одна отвечает за само распознавание, вторая находит подходящие слова, третья расставляет знаки препинания. По словам компании, инструмент обрабатывает записи за несколько секунд, хорошо справляется с посторонними шумами и паузами, неразборчивым произношением, а также сленгом и сокращениями.
  • Для распознавания работают две модели: нейтральная — для ясной речи, как, например, в телешоу или интервью, и спонтанная — для непринужденных бесед и монологов с разговорной и ненормативной лексикой.
  • Компания предлагает две версии ASR: одна позволяет обрабатывать до 100 минут аудио в сутки, другая не имеет ограничений по времени, но её нужно запрашивать отдельно — отправив заявку.
  • Технологию можно протестировать на отдельной странице, а также интегрировать через публичный API «ВКонтакте». Методы, с помощью которых создаются мини-приложения для «ВКонтакте, доступны по ссылке.

#новость #vk #распознаваниеречи

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19 комментариев
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 Лысый криптоинвестор

Сервер распознавания, конечно же будет на Лубянке.

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Garmonbon

голос сразу будет сопоставляться с электронной картотекой.

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Георгий Чеботарёв

Ха-ха)))

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Никита Сокол

Работать так же криво будет?

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Полина Лааксо
Автор

самое время проверить 🫡

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Кирилл Неласов

🤡🤡 у вк отличное распознавание

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Никита Сокол
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Антон Тарасов

да ну, в ВК распознавание вполне себе

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Айрат Галиуллин

Спасибо за щедрость 🤫

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Михаил Балакин

главное что не данными пользователей

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Влад

Ждем ее в тг?)

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Лысый криптоинвестор

В телеге есть распознование для премиум аккаунтов. ТГ для этого использует Гугл.

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Влад

Ну так то тг платит за это гуглу, а тут бесплатно все. По крайней мере для русского языка. Тг и так убыточен, сэкономить в этом плане лишним не будет

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Лысый криптоинвестор

Хотите, чтобы ваша личная переписка оказалось в руках шарашки возглавляемой сыном главы путинской администрации?

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Влад

Ну во первых я думал, что они выложили исходники, а не просто сделали API, а во вторых меня гугл аналогично смущает, как и вконтакте. Так что если говорите про АП, тогда пожалуйста не забывайте упоминать и фбр, причем это не переписка, а голосовые, что делает априори эти сообщения мусорными, как и все голосовые

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Евгений Морозов

Это реально классная новость!
Больше продуктов на рынке - выше конкуренция - выше качество

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Дмитрий Филиппов

Совершайте голосовые звонки, говорили они.

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K.Li

Может теперь в телеграме будет он бесплатным

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Roman Yakunin

Протестировал аудиодорожку с хорошим качеством и чётким текстом, результат был довольно грустный. Сейчас проект похож на ьмз

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