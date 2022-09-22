«ВКонтакте» открыл сторонним разработчикам доступ к собственным технологиям распознавания речи Статьи редакции
Их можно интегрировать в любые проекты — от мини-приложений в соцсети и игр до сторонних стартапов.
- Об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Saint HighLoad++. «Применение технологии ограничено только фантазией разработчиков: можете сделать игру с голосовым управлением или с помощью чат-бота добавить распознавание аудио в сторонний мессенджер», — пояснил он.
- Речь о технологии Automatic Speech Recognition, или ASR, которая распознает устную речь и преобразует её в текст. Она работает при помощи трёх нейросетей: одна отвечает за само распознавание, вторая находит подходящие слова, третья расставляет знаки препинания. По словам компании, инструмент обрабатывает записи за несколько секунд, хорошо справляется с посторонними шумами и паузами, неразборчивым произношением, а также сленгом и сокращениями.
- Для распознавания работают две модели: нейтральная — для ясной речи, как, например, в телешоу или интервью, и спонтанная — для непринужденных бесед и монологов с разговорной и ненормативной лексикой.
- Компания предлагает две версии ASR: одна позволяет обрабатывать до 100 минут аудио в сутки, другая не имеет ограничений по времени, но её нужно запрашивать отдельно — отправив заявку.
- Технологию можно протестировать на отдельной странице, а также интегрировать через публичный API «ВКонтакте». Методы, с помощью которых создаются мини-приложения для «ВКонтакте, доступны по ссылке.
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Сервер распознавания, конечно же будет на Лубянке.
голос сразу будет сопоставляться с электронной картотекой.
Ха-ха)))
Работать так же криво будет?
самое время проверить 🫡
🤡🤡 у вк отличное распознавание
да ну, в ВК распознавание вполне себе
Спасибо за щедрость 🤫
главное что не данными пользователей
Ждем ее в тг?)
В телеге есть распознование для премиум аккаунтов. ТГ для этого использует Гугл.
Ну так то тг платит за это гуглу, а тут бесплатно все. По крайней мере для русского языка. Тг и так убыточен, сэкономить в этом плане лишним не будет
Хотите, чтобы ваша личная переписка оказалось в руках шарашки возглавляемой сыном главы путинской администрации?
Ну во первых я думал, что они выложили исходники, а не просто сделали API, а во вторых меня гугл аналогично смущает, как и вконтакте. Так что если говорите про АП, тогда пожалуйста не забывайте упоминать и фбр, причем это не переписка, а голосовые, что делает априори эти сообщения мусорными, как и все голосовые
Это реально классная новость!
Больше продуктов на рынке - выше конкуренция - выше качество
Совершайте голосовые звонки, говорили они.
Может теперь в телеграме будет он бесплатным
Протестировал аудиодорожку с хорошим качеством и чётким текстом, результат был довольно грустный. Сейчас проект похож на ьмз