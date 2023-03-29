Apple проведёт WWDC 2023 с 5 по 9 июня Статьи редакции
На ней могут показать VR-гарнитуру, новый Mac Pro и 15-дюймовый MacBook Air.
- Компания анонсировала ежегодную конференцию для разработчиков. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате с 5 по 9 июня 2023 года.
- Некоторые участники смогут попасть на основную презентацию в Apple Park. Для этого необходимо подать заявку в приложении Apple Developer.
- Конференция будет включать в себя сессии и лабораторные занятия для студентов и разработчиков, а также — возможность пообщаться с инженерами Apple.
- По информации MacRumors, конференция может быть посвящена VR-гарнитуре, которую разрабатывает Apple. Кроме того, на ней могут представить новый Mac Pro и 15-дюймовый MacBook Air.
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Все чаще чешутся руки закупить олдовое мак-железо, то же "черное ведро 2013", айпод классик, 5-тый айфон и апод эир 1. Не то ,что мне это всё необходимо, но в старом маковском железе чувствует дух надежности, чего не хватает современным сверхтонким гламурным перделкам
всего хватает. годами проблем не знаю, если конечно самому не ломать
это какая та бумерско-смузихлёбная вариация ностальгирующего совка?
Жаль, что iPhone 5 тоньше, чем iPhone 14.
никаких проблем в новом железе и близко нет по надежности. Все работает как положено - что макбуки, что iphone's.
p.s. единственное чего не хватает, это плеера стандарта ipod nano 6 - что бы можно было ребенку для музыки/аудиокнижек давать. Приходится бу пользоваться.
Что-то, а вот квадратный айпод шафл - реально тема была!
И пломбир по 48 копеек
Маки на интеле — срань
Есть iPhone 5S, SE (первое поколение)
По чем купишь?
Тонким? Макбуки потолстели же
Это в 5-м надежность? В том, корпус которого царапался и гнулся от случайно подвигавшегося ногтя, а экран трескался от того, что положил айфон на стол лицом вниз?
Да... В те времена Турбо жвачка была по 2 рубля, жевать неделю могли и вкус не заканчивался.
У меня мак мини 24/7 пашет, использую как сервер. Ничего и близко не встречал по надежности, цене и производительности
Как они не поймут, что мне нужен iMac 27” (или больше)
Сколько ждать то еще 🙁
Studio Display 27-inch 5K + macbook pro.
Как по мне идеальная конструкция.
думаю не долго
У меня макбук эйр м1.
Ты крут! Давай дружить?
вы сейчас решили просто похвастаться? ))
х3.. в начале когда стал пользоваться эплом было прикольно.. сейчас же мнение кардинально другое. многие приложения работают на анройде 4. эпл же похоронила кучу продуктов и тупо перестала их обновлять. то есть железо есть и до сих пор работает а что с ним делать непонятно. даже браузер гады не могли обновить для старых девайсов чтобы можно было нормально по сайтам лазить... так что больше я на эпл ни ногой. все что они сейчас производят ничем не отличается от китайцев только дороже в несколько раз. так что линукс наше все.
🤡
Мешанина
Какие продукты они похоронили?
Когда уже другие компании кроме эппла научатся нормально технику делать?
Хотя бы блять ноуты без дырок снизу, это просто конченая хуйня.
Кроме макбуков на рынке реально ничего нет.
Что за дырки снизу ?
Wwdc это что)
Рестлинг.
Worldwide Developers Conference
Есть кто в курсе: новый смартфончик с экраном 4.7 или меньше не собираются представить?
Очень старый поизносился:(
Бери 13 мини
При меньших габаритах трубы получишь экран 5.4″
берем? будет вин или фейл?
Вопрос не в том, чтобы брать или нет
Вопрос — сколько брать
Я сразу оговорюсь, что не знаю ваши инвестиционную или торговую стратегии. На мой взгляд, акции AAPL не являются хорошим выбором с точки зрения стоимостного инвестирования. Достаточно взглянуть на мультипликаторы:
на презентациях всегда падает и этот пузырь
А и ладно, пусть проводят.
Красивое, показывают, чего же боле?
Это что, мамин телефон из 2010?
легенда....
Macbook Air 2023 🔥
Тонкий, легкий, большой экран, другие цвета 👍
Даже М2 достаточен для работы.
Очень жду!
Это что за фанатские рендеры?
Нет таких цветов. Что за разъем такой, меньше, чем Type-C на боку? Что за полоски снизу?
Слёт сектантов для обсуждения какой-то эмэйзинг-хуйни.
Ребят, может знает кто, как подать заявку (через Apple Developer?) на онлайн просмотр/участие?
Да, глупый вопрос, особенно в текущих реалиях, но всё же, может кто-то ответить по существу?
Буду очень благодарен!
На Reddit спрашивал?
https://developer.apple.com/wwdc23/special-event/
Всмысле, они же трансляцию будут проводить на YouTube. Или ты хочешь записаться в Apple Park?
Air - воздушный, легкий ноутбук. Не думаю что будет в 15''. Потому как это уже далеко не легкий и прямой конкурент PRO. не понятно зачем. Ну или если и будет, то уже не Air
"Не думаю что будет в 15"
Так ты подумай. Аналог 16 прошки только значительно тоньше и легче, вероятно без активного охлаждения.
Отличный вариант для тех, кому не надо много производительности.
Я вот очень жду.
Что ещё можно запихать в iOS? OTG?
Ну может свои AR очки покажут
Оно там есть миллион лет.
беру два
три
Опять будет "итс революшн, Джонни"?
Джонни? бери выше - уан мор тхинг, Стив
джони лоханта эста ми лока
И iOS 17 с установкой без App Store, пожалуйста.
Вроде европейцы хотели нагнуть Эпл. Посмотрим.
Air 15” хочу
Правда