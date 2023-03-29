Разработка
Артур Томилко

Apple проведёт WWDC 2023 с 5 по 9 июня Статьи редакции

На ней могут показать VR-гарнитуру, новый Mac Pro и 15-дюймовый MacBook Air.

  • Компания анонсировала ежегодную конференцию для разработчиков. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате с 5 по 9 июня 2023 года.
  • Некоторые участники смогут попасть на основную презентацию в Apple Park. Для этого необходимо подать заявку в приложении Apple Developer.
  • Конференция будет включать в себя сессии и лабораторные занятия для студентов и разработчиков, а также — возможность пообщаться с инженерами Apple.
  • По информации MacRumors, конференция может быть посвящена VR-гарнитуре, которую разрабатывает Apple. Кроме того, на ней могут представить новый Mac Pro и 15-дюймовый MacBook Air.
Apple Park, фото Unsplash

#новость #apple #wwdc2023

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138 комментариев
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 Максим Калмыков

Все чаще чешутся руки закупить олдовое мак-железо, то же "черное ведро 2013", айпод классик, 5-тый айфон и апод эир 1. Не то ,что мне это всё необходимо, но в старом маковском железе чувствует дух надежности, чего не хватает современным сверхтонким гламурным перделкам

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Mark Kats

всего хватает. годами проблем не знаю, если конечно самому не ломать

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2 комментария
Андрей Рядькин

это какая та бумерско-смузихлёбная вариация ностальгирующего совка?

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3 комментария
Pavel Cree

Жаль, что iPhone 5 тоньше, чем iPhone 14.

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1 комментарий
Kosty Kostushin

никаких проблем в новом железе и близко нет по надежности. Все работает как положено - что макбуки, что iphone's.

p.s. единственное чего не хватает, это плеера стандарта ipod nano 6 - что бы можно было ребенку для музыки/аудиокнижек давать. Приходится бу пользоваться.

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Alexander Azimov

Что-то, а вот квадратный айпод шафл - реально тема была!

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1 комментарий
Март Свитшотов

И пломбир по 48 копеек

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S.Z

Маки на интеле — срань

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Невероятный Блондин

Есть iPhone 5S, SE (первое поколение)
По чем купишь?

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Alex ы

Тонким? Макбуки потолстели же

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1 комментарий
unknown

Это в 5-м надежность? В том, корпус которого царапался и гнулся от случайно подвигавшегося ногтя, а экран трескался от того, что положил айфон на стол лицом вниз?

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Александр Тинн

Да... В те времена Турбо жвачка была по 2 рубля, жевать неделю могли и вкус не заканчивался.

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Dark Soul

У меня мак мини 24/7 пашет, использую как сервер. Ничего и близко не встречал по надежности, цене и производительности

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Невероятный Блондин

Как они не поймут, что мне нужен iMac 27” (или больше)

Сколько ждать то еще 🙁

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Роман Рабочий

Studio Display 27-inch 5K + macbook pro.
Как по мне идеальная конструкция.

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13 комментариев
Арина Белокурова

думаю не долго

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7 комментариев
Энтони Лавджой

У меня макбук эйр м1.

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Evgeny Voronkov

Ты крут! Давай дружить?

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6 комментариев
Сергей Пахомов

вы сейчас решили просто похвастаться? ))

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Максим Киселев

х3.. в начале когда стал пользоваться эплом было прикольно.. сейчас же мнение кардинально другое. многие приложения работают на анройде 4. эпл же похоронила кучу продуктов и тупо перестала их обновлять. то есть железо есть и до сих пор работает а что с ним делать непонятно. даже браузер гады не могли обновить для старых девайсов чтобы можно было нормально по сайтам лазить... так что больше я на эпл ни ногой. все что они сейчас производят ничем не отличается от китайцев только дороже в несколько раз. так что линукс наше все.

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muiren
ничем не отличается от китайцев только дороже в несколько раз

🤡

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1 комментарий
Юрий Б.

Мешанина

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Alex ы

Какие продукты они похоронили?

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10 комментариев
Илитный Иксперт

Когда уже другие компании кроме эппла научатся нормально технику делать?

Хотя бы блять ноуты без дырок снизу, это просто конченая хуйня.

Кроме макбуков на рынке реально ничего нет.

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Абырвалг Абырвалг

Что за дырки снизу ?

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5 комментариев
Евгений Вилков

Wwdc это что)

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Сексорцист Милфхантерович

Рестлинг.

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1 комментарий
muiren

Worldwide Developers Conference

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шатал устоев

Есть кто в курсе: новый смартфончик с экраном 4.7 или меньше не собираются представить?
Очень старый поизносился:(

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Невероятный Блондин

Бери 13 мини
При меньших габаритах трубы получишь экран 5.4″

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10 комментариев
Беженцы с TJ

берем? будет вин или фейл?

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Невероятный Блондин

Вопрос не в том, чтобы брать или нет
Вопрос — сколько брать

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2 комментария
Vladislav Pyatnitsky

Я сразу оговорюсь, что не знаю ваши инвестиционную или торговую стратегии. На мой взгляд, акции AAPL не являются хорошим выбором с точки зрения стоимостного инвестирования. Достаточно взглянуть на мультипликаторы:

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5 комментариев
Иосиф Сталин

на презентациях всегда падает и этот пузырь

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3 комментария
Вадим Д.

А и ладно, пусть проводят.
Красивое, показывают, чего же боле?

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Перечитатель
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chmonka

Это что, мамин телефон из 2010?

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1 комментарий
Alexey Bannikov

легенда....

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Владис

Macbook Air 2023 🔥
Тонкий, легкий, большой экран, другие цвета 👍
Даже М2 достаточен для работы.
Очень жду!

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Борис Б

Это что за фанатские рендеры?
Нет таких цветов. Что за разъем такой, меньше, чем Type-C на боку? Что за полоски снизу?

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Слегка Придурковатый

Слёт сектантов для обсуждения какой-то эмэйзинг-хуйни.

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Кирилл

Ребят, может знает кто, как подать заявку (через Apple Developer?) на онлайн просмотр/участие?
Да, глупый вопрос, особенно в текущих реалиях, но всё же, может кто-то ответить по существу?

Буду очень благодарен!

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Невероятный Блондин

На Reddit спрашивал?

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1 комментарий
alexstellar

https://developer.apple.com/wwdc23/special-event/

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1 комментарий
chmonka

Всмысле, они же трансляцию будут проводить на YouTube. Или ты хочешь записаться в Apple Park?

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1 комментарий
Дмитрий Зима

Air - воздушный, легкий ноутбук. Не думаю что будет в 15''. Потому как это уже далеко не легкий и прямой конкурент PRO. не понятно зачем. Ну или если и будет, то уже не Air

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Абырвалг Абырвалг

"Не думаю что будет в 15"
Так ты подумай. Аналог 16 прошки только значительно тоньше и легче, вероятно без активного охлаждения.
Отличный вариант для тех, кому не надо много производительности.
Я вот очень жду.

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3 комментария
Roman

Что ещё можно запихать в iOS? OTG?

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Score of Doom

Ну может свои AR очки покажут

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Борис Б

Оно там есть миллион лет.

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Виталий Лановой

беру два

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Арсений Федоров

три

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Ник Климанов

Опять будет "итс революшн, Джонни"?

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Инга Русланова

Джонни? бери выше - уан мор тхинг, Стив

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1 комментарий
Foma Kiniaev

джони лоханта эста ми лока

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Maxim Korobov

И iOS 17 с установкой без App Store, пожалуйста.

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Куртуазный маньерист

Вроде европейцы хотели нагнуть Эпл. Посмотрим.

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2 комментария
Yonigaz

Air 15” хочу

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Yevhenii Motskaitis

Правда

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