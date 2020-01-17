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Финансы
Татьяна Боброва
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Исследование: Mail.ru Group стала третьим по доходам разработчиком мобильных приложений в Европе в 2019 году Материал редакции

Компания обошла по этому показателю создателя Angry Birds.

2 комментария
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По итогам 2019 года Mail.ru Group заняла третье место среди разработчиков мобильных приложений в Европе с наибольшими доходами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование App Annie.

Представитель российского интернет-холдинга назвал ключевым драйвером роста выручки в сегменте разработок доходы от мобильных игр своего бренда My.Games. Среди причин роста сегмента он также назвал мировую экспансию и «стабильное пополнение портфеля компании новыми играми». В 2019 году Mail.ru Group в том числе купила игровые студии Panzerdog из Калининграда и Swag Masha из Белоруссии.

Выручку от разработки мобильных приложений в компании не раскрывают. В отчётности Mail.ru Group за третий квартал 2019 года сказано, что выручка в сегменте «Игры» выросла на 25% год к году и составила 7,68 млрд рублей. Это общий доход от игр на мобильных устройствах и ПК.

Доходы разработчиков в App Annie также не раскрывают. Mail.ru Group вытеснила с третьего места создателя игры Angry Birds, финскую Rovio. Первое и второе места в 2019 году сохранили за собой финская Supercell и основанная в России Playrix соответственно.

В сентябре 2019 года сооснователь Playrix Игорь Бухман рассказал, что Playrix впервые вошла в тройку крупнейших мобильных игровых компаний в мире по размеру выручки по версии App Annie.

App Annie учитывает доходы разработчиков от платных загрузок в App Store и Google Play, а также покупки пользователей внутри приложений. Рекламная выручка при составлении рейтинга не учитывается.

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#новость #исследование #mailrugroup #playrix

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2 комментария
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CallMeBeardman !

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Доход растёт , качество падает

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Антон Гранд

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Лихие «десятые».

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