Компания обошла по этому показателю создателя Angry Birds.

В закладки

По итогам 2019 года Mail.ru Group заняла третье место среди разработчиков мобильных приложений в Европе с наибольшими доходами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование App Annie.

Представитель российского интернет-холдинга назвал ключевым драйвером роста выручки в сегменте разработок доходы от мобильных игр своего бренда My.Games. Среди причин роста сегмента он также назвал мировую экспансию и «стабильное пополнение портфеля компании новыми играми». В 2019 году Mail.ru Group в том числе купила игровые студии Panzerdog из Калининграда и Swag Masha из Белоруссии.

Выручку от разработки мобильных приложений в компании не раскрывают. В отчётности Mail.ru Group за третий квартал 2019 года сказано, что выручка в сегменте «Игры» выросла на 25% год к году и составила 7,68 млрд рублей. Это общий доход от игр на мобильных устройствах и ПК.

Доходы разработчиков в App Annie также не раскрывают. Mail.ru Group вытеснила с третьего места создателя игры Angry Birds, финскую Rovio. Первое и второе места в 2019 году сохранили за собой финская Supercell и основанная в России Playrix соответственно.

В сентябре 2019 года сооснователь Playrix Игорь Бухман рассказал, что Playrix впервые вошла в тройку крупнейших мобильных игровых компаний в мире по размеру выручки по версии App Annie.