Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1199

Сервис такси Gett впервые объявил об операционной прибыли на всех рынках присутствия Материал редакции

Консолидированный показатель EBITDA составил $300 тысяч.

3 комментария
В закладки

Сервис такси Gett в декабре 2019 года вышел на показатели операционной прибыли во всех странах присутствия. Консолидированный показатель EBITDA составил $300 тысяч.

«Сейчас мы является операционно прибыльными по всем направлениям нашей деятельности, связанным с перевозками и доставкой», — заявили в Gett.

В мае 2019 года гендиректор Gett Дейв Вайсер заявил, что компания рассчитывает получить операционную прибыль к концу года.

Вайсер запустил Gett в 2010 году. Такси-сервис работает в России, Израиле, Великобритании и США. Gett специализируется на перевозках корпоративных клиентов, на них приходится 80% выручки, говорили в компании.

К декабрю 2018 года убыток Gett во всех странах присутствия составлял $3,5 млн. В мае 2019 года компания привлекла $120 млн при оценке в $1,5 млрд. Вайсер заявлял, что этот раунд станет последним перед выходом на биржу — сервис запланировал IPO на первый квартал 2020 года.

Основатель Gett: «Сегодня на корпоративный…
Главное из интервью Дэйва Вайсера РБК, в котором он рассказал о скорой прибыли, эксперименте со…
vc.ru

#новость #gett

Финансы
Подписан
Отписаться
Маск и не только: миллиардеры, которые увеличили своё состояние благодаря тренду на экологичность
Список Bloomberg.
2
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","gett"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 102885, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 19:24:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
13 малых бизнесов, успешных в 2019
Ниша, стоимость лидов, ссылка на владельца — MOAB в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102885, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102885\/get","add":"\/comments\/102885\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102885"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Artemy

0

Стоило только из Америки уйти

Ответить

евгений аношин

0

А полный убыток сколько?

Ответить

Bulat Ziganshin

0

только в сша могут дать инвестиции со сроком окупаемости 5000 лет LOL

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Почему мы верстаем только на WebFlow
Мы в Embacy делаем лендинги и сайты, но в нашей команде нет верстальщиков и фронтэндеров. Дизайнеры верстают сами в Web…
0
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, часть вторая
В среду богатые, влиятельные и думающие лидеры, молодые и пожилые, проснулись в очередной славный день в Швейцарии, пол…
0
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Альфа-Банк в своём корпоративном университете будет использовать нейрографику и playback-театр
Чему будут учить в Альфа-Академии и что такое компетенции будущего.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Laugh Radiant
за день
Не стоит вскрывать эту тему
«Яндекс.Драйв» — зачем
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Alex Obrokov

Blackbox — устройство…

Станислав Назаров

Instagram выборочно скрывает…

Михаил

Греф пообещал уйти с поста…

Кирилл Крайнов

Клиент-серверное решение для…

Ivan Kolesnikov

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Margarita Fenixinha

Бизнес за рубежом: как…

Aleksandr Agibalov

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Bulat Ziganshin

Сервис такси Gett впервые…

Семен Смирнов

ФАС назвала сроки и правила…

Roman Arno

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Семен Смирнов

ФАС назвала сроки и правила…

Семен Смирнов

Bloomberg: туристический сервис…

Сергей Ермилов

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Sirinbird

Как построить бизнес на русских…

Ivan Kolesnikov

Рассылка Ozon, что с тобой не…

евгений аношин

Сервис такси Gett впервые…

Сергей Ермилов

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Георгий Корольков

Солнечная электростанция на дом…

Сергей Ермилов

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Artemy

Сервис такси Gett впервые…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }