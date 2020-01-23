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Консолидированный показатель EBITDA составил $300 тысяч.
Сервис такси Gett в декабре 2019 года вышел на показатели операционной прибыли во всех странах присутствия. Консолидированный показатель EBITDA составил $300 тысяч.
«Сейчас мы является операционно прибыльными по всем направлениям нашей деятельности, связанным с перевозками и доставкой», — заявили в Gett.
В мае 2019 года гендиректор Gett Дейв Вайсер заявил, что компания рассчитывает получить операционную прибыль к концу года.
Вайсер запустил Gett в 2010 году. Такси-сервис работает в России, Израиле, Великобритании и США. Gett специализируется на перевозках корпоративных клиентов, на них приходится 80% выручки, говорили в компании.
К декабрю 2018 года убыток Gett во всех странах присутствия составлял $3,5 млн. В мае 2019 года компания привлекла $120 млн при оценке в $1,5 млрд. Вайсер заявлял, что этот раунд станет последним перед выходом на биржу — сервис запланировал IPO на первый квартал 2020 года.
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