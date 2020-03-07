Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Андрей Фролов
747

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на массовую блокировку карт: банк объяснил это компрометацией данных Материал редакции

Блокировку приостановили и опасностей для средств клиентов уже нет, сказали в компании.

4 комментария
В закладки

7 марта 2020 года пользователи «Альфа-банка» стали активно сообщать о блокировке их карт по неизвестной причине. Блокировка затронула как физические карты, так и их подключение к Apple Pay и другим платёжным сервисам.

Evgeniy Katella @katellaevgenii
@alfabank давайте вместе решим задачу. Через два часа мне надо быть в аэропорту. Ночью у меня из приложения просто исчезла моя основная карта. Причем никакого уведомления не было, я узнал об этом только потому, что телефон начал ругаться на привязанную к Apple Pay карту. ->
Кто разрешил? @kto_razreshil
@alfabank карту заблокировали с какого-то перепугу, в чате не отвечают, по телефону не прозвониться. У меня сегодня должны сняться деньги за отель, а карты нет. Что делать будем? (Менять банк, что....)

Некоторые пользователи отметили, что банк заблокировал карты без уведомления.

Marie @pandajkee
@alfabank альфа, вы чего мне просто так убрали мою карту из приложения и даже не оповестили что её убрали? Почему я об этом узнаю лишь потому-что не могу расплатиться картой где-то?

В соцсетях «Альфа-банк» сообщил, что получил от платёжной системы информацию о компрометации части карт, поэтому заблокировал их в целях безопасности и перевыпустил их. Компания сказала TJ, что уже остановила блокировку, так как «угрозы для средств нет».

Альфа-Банк @alfabank
@ABakhtov Мы перевыпустили карты, которые по информации от платежной системы были скомпрометированы.
Если карта срочно нужна, можете заказать её в приложении и сразу привязать к бесконтакту. Если не срочно, то можете дождаться, пока перевыпущенная станет доступна в приложении

4 марта основатель специализирующейся на кибербезопасности компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал о найденном в открытом доступе сервере с данными крупного российского банка и намекнул, что речь может идти об «Альфа-банке». В архивах в том числе содержались номера счетов, номера банковских карт и срок её действия, а также персональные данные клиентов.

Найденные сервер скорее всего принадлежал не самому банку, а злоумышленникам, которые собирали данные с помощью запросов к сервисам компании, предположил Оганесян. Он добавил, что сообщил об утечке в банк, но тот не заинтересовался сообщением — зато интерес к данным проявили в ЦБ.

#новость #альфабанк

Финансы
Подписан
Отписаться
«Тинькофф» потеряла более $1 млрд капитализации на фоне новостей о болезни Олега Тинькова и претензий властей США к нему
Ценные бумаги компании упали на 30% за день.
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 111156, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Mar 2020 13:42:59 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офлайн
Декоративный бетон для всего: экс-финансист придумал конкурента для керамогранита и продаёт его на миллионы рублей в год
Илья Валовик потратил три года на создание своего материала Omniton, из которого теперь делает наливные полы…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111156, "author_id": 14066, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111156\/get","add":"\/comments\/111156\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111156"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Den Zomann

0

Переходите в Тинькофф, там такого не бывает. Как бы не ругали банк, но сервис лучший в России.

Ответить

Maxim Syabro

Den
0

Ой конечно
https://www.tinkoff.ru/invest/news/277309/

Ответить

Dmitry Ievlev

0

Альфа как всегда в своём духе.

Ответить

Artemy

–2

Видимо, AI BANK развлекается

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Как отраслевой организации стать интересной СМИ
В январе 2020 года глобальная сеть FleishmanHillard опубликовала доклад о происходящем в фармацевтической отрасли: част…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Все о дизайне проекта. Как играть шрифтами и не проиграть
Базовые знания о дизайне, которые помогут сделать проект красивым. В конце — пара советов для создания логотипа и чек-л…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Конференция Дзен-среда: как продавать квартиры, онлайн-курсы, эко-продукты и услуги sharing economy с помощью контента

Показать еще

Лучшие комментарии
Тим Пазухин
за день
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
Роман
за неделю
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?
Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Dmitry Ievlev

Клиенты «Альфа-банка…

Laugh Radiant

Space Company - первый год на…

Maxim Syabro

Клиенты «Альфа-банка…

symbix

Хостинг-провайдер и регистратор…

Антон Гранд

Маркетплейс Joom сообщил об…

Den Zomann

Клиенты «Альфа-банка…

Vitaly Kuznetsov

Как ФНС сливает данные после…

Vitaly Kuznetsov

Как ФНС сливает данные после…

Denis Azarenko

Что читает директор по…

Artem Dzyuba

Sex Keeper — приложение для…

Семен Удальцов

«Тинькофф» объяснила…

Artemy

Клиенты «Альфа-банка…

Максим Иванов

Маркетплейс Joom сообщил об…

Konstantin Voronov

«Трушеринг»: «Яндекс» работает…

Александр Мазур

Как мы сделали кафе: часть первая

Напрасный Труд

Суд во Франции признал водителя…

Серожа Бондарев

Space Company - первый год на…

Инокентий Смирнов

«Тинькофф» объяснила…

Сергей Ярыльченко

«Карма» — платформа…

Евгений Попов

Sex Keeper — приложение для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "35a538f0" } { "page_type": "default" }