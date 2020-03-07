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Блокировку приостановили и опасностей для средств клиентов уже нет, сказали в компании.
7 марта 2020 года пользователи «Альфа-банка» стали активно сообщать о блокировке их карт по неизвестной причине. Блокировка затронула как физические карты, так и их подключение к Apple Pay и другим платёжным сервисам.
Некоторые пользователи отметили, что банк заблокировал карты без уведомления.
В соцсетях «Альфа-банк» сообщил, что получил от платёжной системы информацию о компрометации части карт, поэтому заблокировал их в целях безопасности и перевыпустил их. Компания сказала TJ, что уже остановила блокировку, так как «угрозы для средств нет».
4 марта основатель специализирующейся на кибербезопасности компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал о найденном в открытом доступе сервере с данными крупного российского банка и намекнул, что речь может идти об «Альфа-банке». В архивах в том числе содержались номера счетов, номера банковских карт и срок её действия, а также персональные данные клиентов.
Найденные сервер скорее всего принадлежал не самому банку, а злоумышленникам, которые собирали данные с помощью запросов к сервисам компании, предположил Оганесян. Он добавил, что сообщил об утечке в банк, но тот не заинтересовался сообщением — зато интерес к данным проявили в ЦБ.
Переходите в Тинькофф, там такого не бывает. Как бы не ругали банк, но сервис лучший в России.
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