Коротко о главных инициативах поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государств — от отсрочек по налогам до беспроцентных кредитов и компенсаций зарплат сотрудников.

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Закрытый ресторан в Милане Bloomberg​

Италия

16 марта Италия приняла указ о выделении €25 млрд для поддержки экономики в стране. Он предусматривает выплаты в €3,5 млрд для поддержки служб здравоохранения и €10 млрд для поддержки семей и занятости работников.

Для отраслей и профессий, наиболее пострадавших от кризиса, приостановлены выплаты налогов и других сборов.

С 12 марта на две недели закрыты все предприятия, кроме аптек и продуктовых магазинов. Правительство компенсирует компаниям 60% арендной платы за март.

Самозанятые и фрилансеры с ипотекой могут приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, если могут доказать, что их доходы упали на треть и более.

Государственный инвестбанк будет предоставлять кредиты для улучшения ликвидности малого и среднего бизнеса. Государство гарантирует получение кредитов предпринимателям размером до €5 млн.

Государство создаст фонд объёмом €600 млн для покрытия ущерба авиационному сектору.

Фирмам, чей оборот упал на 25% и более, государство частично компенсирует убытки. Размер компенсации пока не определён.

Компаниям запрещено увольнять сотрудников до мая 2020 года без объективных причин.

Самозанятые и работники сезонного бизнеса, например, туристические гиды, получат выплату в €600 в качестве компенсации за мартовские потери.

Франция

Принят антикризисный план для поддержки бизнеса объёмом €345 млрд.

Государственный инвестбанк Bpifrance может предоставлять гарантии по выдаче займов и кредитов компаниям, численностью до 5 тысяч человек. Государственные гарантии позволяют компаниям взять кредит с низкими процентными ставками несмотря на высокие риски банкротства во время эпидемии.

Bpifrance может выступать в качестве поручителя проблемной компании при оформлении кредита в обычном банке.

Общий объём гарантированных банковских кредитов для бизнеса — до €300 млрд. Процентная ставка будет снижена.



Компании могут попросить отложить выплаты налогов и социальных сборов до конца марта, а также отложить выплату долгов и страховых взносов по взятым кредитам.

Для малого и среднего бизнеса отменена оплата аренды помещения и коммунальных услуг.

Введены временные меры по безработице: компании могут сократить рабочее время сотрудников без увольнений и сокращения зарплаты. Чтобы компенсировать затраты, компания должна напрямую обратиться к государственным организациям.

Германия

По оценкам немецких финансовых аналитиков, коронавирус может сократить экономику страны на 20,6%, а потерять работу могут около 1,8 млн жителей. Правительство страны планирует открыть фонд для помощи предпринимателям объёмом €500 млрд.

Компании могут попросить отсрочку налоговых платежей.

Государство предоставит кредиты через госбанк развития KfW для повышения ликвидности компаний даже при высоких рисках банкротства предпринимателя.

Компании, которые ввели сокращённое рабочее время для сотрудников, могут получить компенсацию от правительства, чтобы не допустить увольнений.

Планируется ввести субсидии на аренду помещений.

Испания

Испания — вторая европейская страна после Италии по масштабам эпидемии. Было временно сокращено около 100 тысяч человек, большинство — из розничной торговли, промышленности и гостиничного бизнеса.

Общий объём антикризисного пакета страны — €214 млрд, около 20% годового ВВП страны. €117 млрд — государственные деньги, остальное — частные.

Появилась возможность отсрочки налоговых платежей для самозанятых, малого и среднего бизнеса. За это отвечает испанское налоговое агентство.

Возможен перенос платежей по займам, предоставленным Генеральным секретариатом по промышленности.

€100 млрд будут предоставлены предприятиям в форме гарантированных кредитов.

Работники смогут получать пособия по безработице, даже если они не платили страховые взносы.

Компаниям отменены налоги за временно сокращённых сотрудников. Запрещено увольнять работников, которые вынуждены сидеть дома, чтобы присматривать за детьми или пожилыми родственниками.

Сокращенным или потерявшим свои доходы разрешено отложить платежи по ипотеке и коммунальным услугам.

Всем самозанятым (около 3 млн испанцев) разрешено остановить бизнес в связи с «форс-мажорными обстоятельствами». Они могут получать пособия, аналогичные выплатам безработным.

Государственному кредитору Instituto de Credito Oficial предоставлены дополнительные средства для выдачи кредитов компаниям и фрилансерам в наиболее пострадавших секторах экономики, включая туризм и транспорт.



Великобритания

Комплекс мер для спасения бизнеса в Великобритании составит 330 млрд фунтов стерлингов (15% ВВП). Большая часть мер направлена на помощь крупным компаниям.

Компании малого бизнеса, которые не могут позволить себе платить налоги, могут попросить налоговую и таможенную службу Великобритании об отсрочке платежей. Общие налоговые льготы и другие меры для защиты компаний составят 20 млрд фунтов стерлингов.

На гарантированные кредиты среднему и малому бизнесу выделен 1 млрд фунтов стерлингов. Государство оплачивает сборы и проценты по кредиту, а также даст гарантию кредитору на покрытие 80% взятой сумму. Сумма кредита может составить до 5 млн фунтов стерлингов, но окончательный лимит ещё обсуждается.

Центробанк Англии будет скупать краткосрочные облигации крупных компаний, которые «вносят существенный вклад в экономику Великобритании» — таким образом они смогут платить зарплату и оплачивать услуги поставщиков.

Процентные ставки для предприятий будут удерживаться на минимальном докризисном уровне.

Оплата НДС для компаний отложена до июня 2020 года, оплата налогов для самозанятых — до января 2021 года.

На время вспышки коронавируса будут отменены 3,5% годовых по отложенным налоговым платежам.

Малый бизнес может возместить 14 дней больничных (около 200 фунтов стерлингов в день) за каждого сотрудника. Но правительство предупредило, что компенсации могут прийти в течение нескольких месяцев, так как процедура возврата ещё не разработана.

Оплата государством до 80% зарплаты сотрудников на сумму до 2500 фунтов стерлингов в месяц за человека.

Поддержка арендаторов на сумму 1 млрд фунтов стерлингов. Среди мер — 100% компенсация аренды для ритейлеров, если стоимость недвижимости более 51 тысячи фунтов стерлингов, а также компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса. Если стоимость недвижимости менее 15 тысяч фунтов стерлингов — компания имеет право на грант в размере 10 тысяч фунтов.

Небольшие предприятия в любых отраслях также смогут получить гранты в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Для компаний, которые были закрыты на время пандемии, государство предоставит беспроцентные займы сроком до 12 месяцев для восстановления бизнеса.

США

По оценкам аналитиков, в результате кризиса могут потерять работу 37 млн американцев — больше всего рабочих мест будет сокращено в ресторанной деятельности (около 9 млн человек), образовании (3,2 млн рабочих мест) и ритейле (2,8 млн).

Конгресс США рассматривает антикризисный пакет объёмом около $2 трлн (10% ВВП страны), окончательные решения по положениям пока не приняты — они обсуждаются с представителями Белого дома. Среди предложений:

Поддержка малого бизнеса: около $350 млрд выделено для выплат зарплат сотрудникам. Компании, в которых не более 500 сотрудников, могут получить условно безвозвратные кредиты (при которых кредитор отказывывается от возврата денег при выполнении определенных условий) на сумму до $10 млн для бесперебойных выплат работникам.

Пособие по безработице будет продлено до конца 2020 года.

Выделение кредитов общим объёмом около $208 млрд авиакомпаниям и другим отраслям промышленности.

Предприятия малого бизнеса могут получить кредит в размере до $2 млн по сниженным процентным ставкам для сохранения ликвидности бизнеса.

Ирландия

Обсуждается возможность отсрочки выплаты налогов для предприятий, пострадавших от коронавируса.

Возможно сокращение рабочего времени сотрудников. Правительство планирует вернуть затраты компаниям, выплачивающим хотя бы частичную зарплату сотрудникам на время пандемии.

Государство предоставит гарантированные кредиты на сумму до €1 млн сроком до 7 лет и компенсирует банкам 80% выданного капитала в случае банкротства компании.

Запустятся специальные кредиты для микропредприятий.

Ирландская стратегическая банковская корпорация начнет выдавать кредиты на сумму до €1,5 млн.



Принят пакет мер по спасению и реструктуризации уязвимых, но жизнеспособных компаний, которым необходимо преобразовать свой бизнес.

Самозанятым, потерявшим бизнес, а также уволенным сотрудникам выплачивается €203 в неделю.

Организации Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office и Údarás na Gaeltachta предоставляют гранты для создания инноваций, диверсификации рынков и цепочек поставок, а также повышение конкурентоспособности компаний и стартапов.



Португалия

Государство объявило о серии «чрезвычайных мер», направленных на оказание помощи бизнесу. Основным шагом станет открытие государственной кредитной линии в размере €3 млрд финансирования предприятий, в частности, в сферах туризма и промышленности.

Продление сроков уплаты налогов.

У предприятий появится возможность платить налоги тремя ежемесячными беспроцентными платежами или шестью ежемесячными платежами, где проценты начислятся только за последние три месяца.

€1,3 млрд пойдет на восстановление производства текстильной, обувной, швейной, лесозаготовительной промышленности, €400 млн выделены для микро- и малых предприятий.

Около €900 млн предназначены для туристического сектора, из которых €300 млн предназначены для микро- и малого бизнеса. €200 млн направлены турагентствам и организаторам мероприятий.

Ресторанный бизнес получит поддержку в размере €600 млн, €260 млн из которых предназначены малому бизнесу.

Государство берет на себя большую часть расходов на зарплаты всех сотрудников компаний, чтобы сохранить их бюджет.

Отсрочка платежей по любым взносам для самозанятых.

Швеция

Государство оплачивает больничные в течение двух месяцев, до мая 2020 года.

Компании могут отложить оплату взносов соцстрахования, предварительных налогов по зарплате и НДС на срок до 12 месяцев. Организации, оплатившие налоги за первую половину 2020 года, могут получить деньги обратно от налогового агентства Швеции.

Правительство будет покрывать до 75% расходов компаний при риске сокращения рабочих часов или увольнении сотрудников, чтобы компании могли сохранить персонал. Работодатели смогут вдвое сократить расходы на зарплату сотрудникам, а сотрудники — получать 90% первоначальной зарплаты.

Центральный банк Швеции предоставляет компаниям кредиты на сумму до 500 млрд шведских крон ($19,2 млрд).

Общий объём антикризисного пакета — до 300 млрд крон ($31 млрд).

Дания

Государство запустило пакет антикризисных мер 12 марта.

Компании могут временно сократить рабочее время сотрудников и гарантированно получить от государства компенсацию 75% выплаченной зарплаты, при условии, что они обойдутся без увольнений.

Также работодатели получают компенсацию за выплаты пособия больным сотрудникам.



Работники могут получать дополнительное пособие по безработице.

70% новых кредитов банков частным компаниям гарантируется государством.

Антикризисный пакет оценивается в 13% ВВП страны.

Австрия

Отложены налоговые платежи и проценты по кредитам для компаний.

Добавлены специальные кредиты для туристических компаний и пострадавших предпринимателей.

Государство вводит социальное страхование для самозанятых: им доступны отсрочки платежей, рассрочка, снижение стоимости взносов и обнуление задолженностей процентов по кредитам.

Кредитные рассрочки в случае возможных или наступивших проблем с ликвидностью.

Финляндия

Правительство разработало пакет антикризисных мер в размере €10 млрд, основной задачей стало предоставление гарантий банкам-кредиторам.

Государственная финансовая компания Finnvera получила разрешение увеличить финансирование бизнеса с €4,2 млрд до €12 млрд, ей покроют 80% возможных потерь вместо 50%, которые были до эпидемии.

Business Finland увеличила выплаты грантов для поддержки бизнеса на €150 млн — они пойдут на компенсации потерь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, например, в сфере туризма.

На €50 млн увеличены гранты для поддержки развития малого бизнеса.

Разрабатывается «национальная модель помощи предпринимателям», столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Россия

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил первый список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей. Среди мер для бизнеса: