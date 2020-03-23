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Финансы
Евгений Делюкин
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Спасение предпринимателей: какие меры помощи вводят правительства стран Европы, США и России в условиях кризиса Материал редакции

Коротко о главных инициативах поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государств — от отсрочек по налогам до беспроцентных кредитов и компенсаций зарплат сотрудников.

2 комментария
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Закрытый ресторан в Милане Bloomberg​

Италия

16 марта Италия приняла указ о выделении €25 млрд для поддержки экономики в стране. Он предусматривает выплаты в €3,5 млрд для поддержки служб здравоохранения и €10 млрд для поддержки семей и занятости работников.

  • Для отраслей и профессий, наиболее пострадавших от кризиса, приостановлены выплаты налогов и других сборов.
  • С 12 марта на две недели закрыты все предприятия, кроме аптек и продуктовых магазинов. Правительство компенсирует компаниям 60% арендной платы за март.
  • Самозанятые и фрилансеры с ипотекой могут приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, если могут доказать, что их доходы упали на треть и более.
  • Государственный инвестбанк будет предоставлять кредиты для улучшения ликвидности малого и среднего бизнеса. Государство гарантирует получение кредитов предпринимателям размером до €5 млн.
  • Государство создаст фонд объёмом €600 млн для покрытия ущерба авиационному сектору.
  • Фирмам, чей оборот упал на 25% и более, государство частично компенсирует убытки. Размер компенсации пока не определён.
  • Компаниям запрещено увольнять сотрудников до мая 2020 года без объективных причин.
  • Самозанятые и работники сезонного бизнеса, например, туристические гиды, получат выплату в €600 в качестве компенсации за мартовские потери.

Франция

Принят антикризисный план для поддержки бизнеса объёмом €345 млрд.

  • Государственный инвестбанк Bpifrance может предоставлять гарантии по выдаче займов и кредитов компаниям, численностью до 5 тысяч человек. Государственные гарантии позволяют компаниям взять кредит с низкими процентными ставками несмотря на высокие риски банкротства во время эпидемии.
  • Bpifrance может выступать в качестве поручителя проблемной компании при оформлении кредита в обычном банке.
  • Общий объём гарантированных банковских кредитов для бизнеса — до €300 млрд. Процентная ставка будет снижена.
  • Компании могут попросить отложить выплаты налогов и социальных сборов до конца марта, а также отложить выплату долгов и страховых взносов по взятым кредитам.
  • Для малого и среднего бизнеса отменена оплата аренды помещения и коммунальных услуг.
  • Введены временные меры по безработице: компании могут сократить рабочее время сотрудников без увольнений и сокращения зарплаты. Чтобы компенсировать затраты, компания должна напрямую обратиться к государственным организациям.

Германия

По оценкам немецких финансовых аналитиков, коронавирус может сократить экономику страны на 20,6%, а потерять работу могут около 1,8 млн жителей. Правительство страны планирует открыть фонд для помощи предпринимателям объёмом €500 млрд.

  • Компании могут попросить отсрочку налоговых платежей.
  • Государство предоставит кредиты через госбанк развития KfW для повышения ликвидности компаний даже при высоких рисках банкротства предпринимателя.
  • Компании, которые ввели сокращённое рабочее время для сотрудников, могут получить компенсацию от правительства, чтобы не допустить увольнений.
  • Планируется ввести субсидии на аренду помещений.

Испания

Испания — вторая европейская страна после Италии по масштабам эпидемии. Было временно сокращено около 100 тысяч человек, большинство — из розничной торговли, промышленности и гостиничного бизнеса.

Общий объём антикризисного пакета страны — €214 млрд, около 20% годового ВВП страны. €117 млрд — государственные деньги, остальное — частные.

  • Появилась возможность отсрочки налоговых платежей для самозанятых, малого и среднего бизнеса. За это отвечает испанское налоговое агентство.
  • Возможен перенос платежей по займам, предоставленным Генеральным секретариатом по промышленности.
  • €100 млрд будут предоставлены предприятиям в форме гарантированных кредитов.
  • Работники смогут получать пособия по безработице, даже если они не платили страховые взносы.
  • Компаниям отменены налоги за временно сокращённых сотрудников. Запрещено увольнять работников, которые вынуждены сидеть дома, чтобы присматривать за детьми или пожилыми родственниками.
  • Сокращенным или потерявшим свои доходы разрешено отложить платежи по ипотеке и коммунальным услугам.
  • Всем самозанятым (около 3 млн испанцев) разрешено остановить бизнес в связи с «форс-мажорными обстоятельствами». Они могут получать пособия, аналогичные выплатам безработным.
  • Государственному кредитору Instituto de Credito Oficial предоставлены дополнительные средства для выдачи кредитов компаниям и фрилансерам в наиболее пострадавших секторах экономики, включая туризм и транспорт.

Великобритания

Комплекс мер для спасения бизнеса в Великобритании составит 330 млрд фунтов стерлингов (15% ВВП). Большая часть мер направлена на помощь крупным компаниям.

  • Компании малого бизнеса, которые не могут позволить себе платить налоги, могут попросить налоговую и таможенную службу Великобритании об отсрочке платежей. Общие налоговые льготы и другие меры для защиты компаний составят 20 млрд фунтов стерлингов.
  • На гарантированные кредиты среднему и малому бизнесу выделен 1 млрд фунтов стерлингов. Государство оплачивает сборы и проценты по кредиту, а также даст гарантию кредитору на покрытие 80% взятой сумму. Сумма кредита может составить до 5 млн фунтов стерлингов, но окончательный лимит ещё обсуждается.
  • Центробанк Англии будет скупать краткосрочные облигации крупных компаний, которые «вносят существенный вклад в экономику Великобритании» — таким образом они смогут платить зарплату и оплачивать услуги поставщиков.
  • Процентные ставки для предприятий будут удерживаться на минимальном докризисном уровне.
  • Оплата НДС для компаний отложена до июня 2020 года, оплата налогов для самозанятых — до января 2021 года.
  • На время вспышки коронавируса будут отменены 3,5% годовых по отложенным налоговым платежам.
  • Малый бизнес может возместить 14 дней больничных (около 200 фунтов стерлингов в день) за каждого сотрудника. Но правительство предупредило, что компенсации могут прийти в течение нескольких месяцев, так как процедура возврата ещё не разработана.
  • Оплата государством до 80% зарплаты сотрудников на сумму до 2500 фунтов стерлингов в месяц за человека.
  • Поддержка арендаторов на сумму 1 млрд фунтов стерлингов. Среди мер — 100% компенсация аренды для ритейлеров, если стоимость недвижимости более 51 тысячи фунтов стерлингов, а также компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса. Если стоимость недвижимости менее 15 тысяч фунтов стерлингов — компания имеет право на грант в размере 10 тысяч фунтов.
  • Небольшие предприятия в любых отраслях также смогут получить гранты в 10 тысяч фунтов стерлингов.
  • Для компаний, которые были закрыты на время пандемии, государство предоставит беспроцентные займы сроком до 12 месяцев для восстановления бизнеса.

США

По оценкам аналитиков, в результате кризиса могут потерять работу 37 млн американцев — больше всего рабочих мест будет сокращено в ресторанной деятельности (около 9 млн человек), образовании (3,2 млн рабочих мест) и ритейле (2,8 млн).

Конгресс США рассматривает антикризисный пакет объёмом около $2 трлн (10% ВВП страны), окончательные решения по положениям пока не приняты — они обсуждаются с представителями Белого дома. Среди предложений:

  • Поддержка малого бизнеса: около $350 млрд выделено для выплат зарплат сотрудникам. Компании, в которых не более 500 сотрудников, могут получить условно безвозвратные кредиты (при которых кредитор отказывывается от возврата денег при выполнении определенных условий) на сумму до $10 млн для бесперебойных выплат работникам.
  • Пособие по безработице будет продлено до конца 2020 года.
  • Выделение кредитов общим объёмом около $208 млрд авиакомпаниям и другим отраслям промышленности.
  • Предприятия малого бизнеса могут получить кредит в размере до $2 млн по сниженным процентным ставкам для сохранения ликвидности бизнеса.

Ирландия

  • Обсуждается возможность отсрочки выплаты налогов для предприятий, пострадавших от коронавируса.
  • Возможно сокращение рабочего времени сотрудников. Правительство планирует вернуть затраты компаниям, выплачивающим хотя бы частичную зарплату сотрудникам на время пандемии.
  • Государство предоставит гарантированные кредиты на сумму до €1 млн сроком до 7 лет и компенсирует банкам 80% выданного капитала в случае банкротства компании.
  • Запустятся специальные кредиты для микропредприятий.
  • Ирландская стратегическая банковская корпорация начнет выдавать кредиты на сумму до €1,5 млн.
  • Принят пакет мер по спасению и реструктуризации уязвимых, но жизнеспособных компаний, которым необходимо преобразовать свой бизнес.
  • Самозанятым, потерявшим бизнес, а также уволенным сотрудникам выплачивается €203 в неделю.
  • Организации Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office и Údarás na Gaeltachta предоставляют гранты для создания инноваций, диверсификации рынков и цепочек поставок, а также повышение конкурентоспособности компаний и стартапов.

Португалия

Государство объявило о серии «чрезвычайных мер», направленных на оказание помощи бизнесу. Основным шагом станет открытие государственной кредитной линии в размере €3 млрд финансирования предприятий, в частности, в сферах туризма и промышленности.

  • Продление сроков уплаты налогов.
  • У предприятий появится возможность платить налоги тремя ежемесячными беспроцентными платежами или шестью ежемесячными платежами, где проценты начислятся только за последние три месяца.
  • €1,3 млрд пойдет на восстановление производства текстильной, обувной, швейной, лесозаготовительной промышленности, €400 млн выделены для микро- и малых предприятий.
  • Около €900 млн предназначены для туристического сектора, из которых €300 млн предназначены для микро- и малого бизнеса. €200 млн направлены турагентствам и организаторам мероприятий.
  • Ресторанный бизнес получит поддержку в размере €600 млн, €260 млн из которых предназначены малому бизнесу.
  • Государство берет на себя большую часть расходов на зарплаты всех сотрудников компаний, чтобы сохранить их бюджет.
  • Отсрочка платежей по любым взносам для самозанятых.

Швеция

  • Государство оплачивает больничные в течение двух месяцев, до мая 2020 года.
  • Компании могут отложить оплату взносов соцстрахования, предварительных налогов по зарплате и НДС на срок до 12 месяцев. Организации, оплатившие налоги за первую половину 2020 года, могут получить деньги обратно от налогового агентства Швеции.
  • Правительство будет покрывать до 75% расходов компаний при риске сокращения рабочих часов или увольнении сотрудников, чтобы компании могли сохранить персонал. Работодатели смогут вдвое сократить расходы на зарплату сотрудникам, а сотрудники — получать 90% первоначальной зарплаты.
  • Центральный банк Швеции предоставляет компаниям кредиты на сумму до 500 млрд шведских крон ($19,2 млрд).
  • Общий объём антикризисного пакета — до 300 млрд крон ($31 млрд).

Дания

Государство запустило пакет антикризисных мер 12 марта.

  • Компании могут временно сократить рабочее время сотрудников и гарантированно получить от государства компенсацию 75% выплаченной зарплаты, при условии, что они обойдутся без увольнений.
  • Также работодатели получают компенсацию за выплаты пособия больным сотрудникам.
  • Работники могут получать дополнительное пособие по безработице.
  • 70% новых кредитов банков частным компаниям гарантируется государством.
  • Антикризисный пакет оценивается в 13% ВВП страны.

Австрия

  • Отложены налоговые платежи и проценты по кредитам для компаний.
  • Добавлены специальные кредиты для туристических компаний и пострадавших предпринимателей.
  • Государство вводит социальное страхование для самозанятых: им доступны отсрочки платежей, рассрочка, снижение стоимости взносов и обнуление задолженностей процентов по кредитам.
  • Кредитные рассрочки в случае возможных или наступивших проблем с ликвидностью.

Финляндия

Правительство разработало пакет антикризисных мер в размере €10 млрд, основной задачей стало предоставление гарантий банкам-кредиторам.

  • Государственная финансовая компания Finnvera получила разрешение увеличить финансирование бизнеса с €4,2 млрд до €12 млрд, ей покроют 80% возможных потерь вместо 50%, которые были до эпидемии.
  • Business Finland увеличила выплаты грантов для поддержки бизнеса на €150 млн — они пойдут на компенсации потерь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, например, в сфере туризма.
  • На €50 млн увеличены гранты для поддержки развития малого бизнеса.
  • Разрабатывается «национальная модель помощи предпринимателям», столкнувшимся с финансовыми проблемами.

Россия

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил первый список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей. Среди мер для бизнеса:

  • Отсрочка по выплате налогов для бизнеса в сфере туризма и авиаперевозок.
  • Отмена ограничений по доставке товаров в городах и передвижению транспорта ритейлеров, открытие на таможне «зелёного коридора» для товаров первой необходимости.
  • Расширение программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.
  • 19 марта Мишустин объявил трёхмесячную отсрочку для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности.
  • 20 марта правительственная комиссия по экономической политике решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600. По данным «Ведомостей», в перечень вошли в том числе ритейлеры «Вкусвилл», «Ашан», IKEA, «Спортмастер» и другие, а также сети McDonald's, Burger King, Gloria Jeans , ФГУПы и строительные компании.

#коронавирус

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2 комментария
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Aleksey Goncharov

1

"Расширение программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса."

Банк Открытие (государственный) в марте закрыл программу экспресс кредитования предпринимателей. Лично у меня из-за этого проблемы. Посреди открытия заведения остался без одобренных денег. А ведь остальные деньги уже вложены. 

Это все, что нужно знать о расширении льготного кредитования

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Alex Petrov

0

Португалия: " Основным шагом станет открытие государственной кредитной линии в размере €3 млрд финансирования предприятий"

Россия: "список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей."
EUR/RUB 85.919    300 млрд рублей= 3,5 млрд евро.  Ну вот мы и догнали и перегнали Португалию.

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