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Также компания отказалась выдать остальным инвесторам токены в 2021 году и предложила заключить новое соглашение.
Telegram сообщила американским инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), что им вернут 72% от вложенных средств, передают The Bell и РБК со ссылкой на инвесторов.
В конце апреля компания предложила всем инвесторам план возврата денег: они могут вернуть 72% вложенных средств сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Если компания успеет запустить проект через год, то инвесторы получат свою долю в Gram, сообщалось в апреле.
Однако инвесторы из США не смогут дождаться запуска, пишет издание.
Кроме того, компания разослала ещё одно письмо остальным инвесторам, подлинность которого The Bell подтвердили два инвестора. В нём Telegram сообщила, что не может обещать инвесторам выдать им токены даже в 2021 году из-за регуляторных рисков, и предложила заключить новое соглашение, если инвесторы докажут, что не являются резидентами и не базируются в США. Условия соглашения не уточняются.
Компания попросила всех неамериканских инвесторов подтвердить свою юрисдикцию до 17:00 5 мая по лондонскому времени, а затем прислать подписанные документы до 11 мая.
Telegram планировала запустить TON и токены Gram до 31 октября 2019 года, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты.
Telegram перенесла запуск платформы на апрель 2020 года, рассчитывая на окончание судебного процесса, и предложила инвесторам подождать запуска или вернуть 77% от вложенных средств. Однако слушания ещё продолжаются: в конце марта суд поддержал SEC и признал Gram ценными бумагами, а компания обжаловала решение.
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