Также компания отказалась выдать остальным инвесторам токены в 2021 году и предложила заключить новое соглашение.

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Telegram сообщила американским инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), что им вернут 72% от вложенных средств, передают The Bell и РБК со ссылкой на инвесторов.

В конце апреля компания предложила всем инвесторам план возврата денег: они могут вернуть 72% вложенных средств сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Если компания успеет запустить проект через год, то инвесторы получат свою долю в Gram, сообщалось в апреле.

Однако инвесторы из США не смогут дождаться запуска, пишет издание.

К сожалению, учитывая ваш статус инвестора из США и на основе более поздних обсуждений с соответствующими органами власти и нашими адвокатами, мы приняли трудное решение не использовать этот вариант с вами [американскими инвесторами] из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах. из письма Telegram цитата по The Bell

Кроме того, компания разослала ещё одно письмо остальным инвесторам, подлинность которого The Bell подтвердили два инвестора. В нём Telegram сообщила, что не может обещать инвесторам выдать им токены даже в 2021 году из-за регуляторных рисков, и предложила заключить новое соглашение, если инвесторы докажут, что не являются резидентами и не базируются в США. Условия соглашения не уточняются.

К сожалению, основываясь на недавних обсуждениях с соответствующими органами власти и нашим адвокатом, мы приняли трудное решение не использовать вариант, связанный с Gram или другой криптовалютой, из-за неопределенного отношения соответствующих регулирующих органов. из письма Telegram цитата по The Bell

Компания попросила всех неамериканских инвесторов подтвердить свою юрисдикцию до 17:00 5 мая по лондонскому времени, а затем прислать подписанные документы до 11 мая.

Telegram планировала запустить TON и токены Gram до 31 октября 2019 года, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на продажу Gram и обвинила компанию в незаконной продаже криптовалюты.