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Финансы
Лиана Липанова
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Минкомсвязи: во втором квартале ИТ-отрасль может стать убыточной — прибыль сократится на 30 млрд рублей за год Материал редакции

Спасти отрасль могут ранее предложенные ведомством меры поддержки, считают в Минкомсвязи.

  • Российская ИТ-отрасль может стать убыточной уже в втором квартале 2020 года, считает Минкомсвязи. Об этом говорится в письме ведомства в аппарат правительства и Минэкономразвития, передают «Ведомости».
  • Подлинность документа подтвердил представитель Минкомсвязи. Ведомство ожидает, что в апреле-июне 2020 года чистая прибыль ИТ-компаний может упасть до нуля, а затем — стать отрицательной из-за выплат процентов по кредитам и других отчислений.
  • По итогам года прибыль в отрасли может упасть на 30 млрд рублей — до 93 млрд рублей, пишет ведомство. Средняя численность ИТ-специалистов во втором полугодии может упасть на 27 тысяч, а восстановиться — только к 2024 году. По состоянию на начало 2020 года этот показатель достигал 1,45 млн человек, пишет газета со ссылкой на данные Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий.
  • Минкомсвязи считает, что поддержать отрасль могут ранее предложенные ведомством меры: отсрочка по взносам, снижение налога на прибыль, обнуление НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедециной, доставкой продуктов и другие.
  • Согласно расчётам ведомства, если принять названные меры, во втором полугодии 2020 года дефицит бюджета составит 198,7 млрд рублей, в 2021 году — 68,1 млрд рублей, но в 2022–2024 годах он получит дополнительно 782,7 млрд рублей.
  • Выручка ИТ-компания в апреле упала на 40%, рассказал газете гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По данным ЦБ, оборот упал на 9%, но при этих расчетах учитывались и поставки иностранного ПО, объясняет Смирнов. По его словам, к июню снижение выручки может усилиться.
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#новость #минкомсвязи

Лиана Липанова
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