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Финансы
Лиана Липанова
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Глава ФРИИ Кирилл Варламов предложил «заморозить институты развития» в знак протеста против ареста гендиректора РВК Материал редакции

Некоторые участники рынка не стали поддерживать идею.

4 комментария
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Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов предложил «заморозить» деятельность всех институтов развития и приостановить новые проекты до освобождения гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест до 21 июля 2020 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Повалко вину не признаёт.

Повалко задержали после обысков у него дома и в офисе РВК 3 июня, писало РБК. По данным «Коммерсанта», пока речь идёт об ущербе на $600 тысяч.

Сергей Солонин, сооснователь Qiwi, призвал отрасль «встать и помогать» в ситуации с РВК.

Ущерб для государственных институтов развития от заявленной правоохранительными органами непроверенной информации будет равен не 600 тысячам долларов, а миллиардам. Меня удивляет, что такие очевидные вещи никто не берет в расчет.

Я сам инвестировал в структуры РВК. Теперь, по всей видимости, перестану это делать. Мне физически неприятно то, что случилось с Повалко! Я призываю всех встать и помогать, уж точно не молчать. Если мы все хотим жить здесь и строить современную страну, пожалуйста, не молчите!

Сергей Солонин
сооснователь Qiwi

В ответ на это Варламов предложил «заморозить институты развития».

Руководители и топ-менеджеры индустрии в России и так боялись лишний раз принять рисковое или непопулярное решение, а теперь и вовсе прекратят их принимать. Отрасль будет либо парализована, либо окончательно выхолощена, и проще совсем её приостановить, чем поддерживать процессы ради процессов и абсолютную формализованность в действиях. Не ясно, зачем продолжать формировать будущие планы и инвестировать, когда любого крупного представителя отрасли могут в любой момент посадить без суда и следствия. Мы все помним дело Baring.

Я не поддерживаю коррупцию ни в каком виде. Факты воровства, мошенничества и любых других неправомерных действий обязательно нужно расследовать. Я не знаю, насколько справедливы выдвинутые против Александра обвинения, но зачем по такому обвинению сажать его под арест без доказательства вины судебным решением? Есть гораздо более цивилизованные ограничительные меры, которыми можно пользоваться до выяснения всех обстоятельств дела. Именно к этому я призываю.

Кирилл Варламов
директор ФРИИ

Основатель образовательного проекта Otus Дмитрий Волошин и член правления фонда «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"» Петр Щедровицкий отметили минусы такой идеи.

По мнению Щедровицкого, если «более компетентные люди разом отойдут в сторону», уволившись в знак протеста, «на их место сразу придут более лояльные, или более циничные» кандидаты.

Волошин поддержал Щедровицкого.

Мне тоже кажется, что заморозка деятельности институтов развития приведет к вымыванию людей инициативных и неудобных в пользу предсказуемых и лояльных. Наверное, будет правильно системно выразить свою поддержку Александру, пользуясь всеми имеющимися у нас связями и ресурсами.

Я думаю, что такая массивная поддержка, у которой уже были прецеденты в новейшей истории страны, еще и ускорит либерализацию отрасли.

Дмитрий Волошин
основатель Otus

Против «заморозки» высказался и гендиректор и основатель консалтингового агентства Mitrofanov &Partners Brand Strategy Advisors Сергей Митрофанов.

РВК создана в 2006 году по распоряжению правительства России. Компания объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.

#новость #рвк

Лиана Липанова
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4 комментария
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Кирилл Макеев

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кремлевские чиновники кукаречут об ухудшении инвестиционного климата из-за посадки кремлевского чиновника кремлем

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Синди Катсс

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просто вымораживают  такие  от мороженные

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V S

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Да уж. Вроде бы в праве есть такое понятие "умысел" . Кажется в каждом деле стоит доказать а не верить в "умысел".  

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Миша Магадан

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Домашний арест сейчас это подарок - всё равно дома сидеть, а срок уже идёт.

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