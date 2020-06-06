Ущерб для государственных институтов развития от заявленной правоохранительными органами непроверенной информации будет равен не 600 тысячам долларов, а миллиардам. Меня удивляет, что такие очевидные вещи никто не берет в расчет.

Я сам инвестировал в структуры РВК. Теперь, по всей видимости, перестану это делать. Мне физически неприятно то, что случилось с Повалко! Я призываю всех встать и помогать, уж точно не молчать. Если мы все хотим жить здесь и строить современную страну, пожалуйста, не молчите!