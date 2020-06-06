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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Некоторые участники рынка не стали поддерживать идею.
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов предложил «заморозить» деятельность всех институтов развития и приостановить новые проекты до освобождения гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.
5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест до 21 июля 2020 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Повалко вину не признаёт.
Повалко задержали после обысков у него дома и в офисе РВК 3 июня, писало РБК. По данным «Коммерсанта», пока речь идёт об ущербе на $600 тысяч.
Сергей Солонин, сооснователь Qiwi, призвал отрасль «встать и помогать» в ситуации с РВК.
В ответ на это Варламов предложил «заморозить институты развития».
Основатель образовательного проекта Otus Дмитрий Волошин и член правления фонда «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"» Петр Щедровицкий отметили минусы такой идеи.
По мнению Щедровицкого, если «более компетентные люди разом отойдут в сторону», уволившись в знак протеста, «на их место сразу придут более лояльные, или более циничные» кандидаты.
Волошин поддержал Щедровицкого.
Против «заморозки» высказался и гендиректор и основатель консалтингового агентства Mitrofanov &Partners Brand Strategy Advisors Сергей Митрофанов.
РВК создана в 2006 году по распоряжению правительства России. Компания объединяет 29 фондов суммарным размером 64,5 млрд рублей. Всего они проинвестировали в 273 компании около 15 млрд рублей.
кремлевские чиновники кукаречут об ухудшении инвестиционного климата из-за посадки кремлевского чиновника кремлем
Да уж. Вроде бы в праве есть такое понятие "умысел" . Кажется в каждом деле стоит доказать а не верить в "умысел".
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