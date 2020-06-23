С 1 января 2021 года.

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Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает эту сумму.

По словам президента, эта мера добавит бюджету дополнительные 60 млрд рублей в год. Эти средства он предложил «окрасить», защитить от любого другого использования, и направлять на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.

Единая ставка НДФЛ в 13% действует в России с 2001 года, когда она сменила прогрессивную шкалу (12–30%).

Весной Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам с 2022 года. Согласно документу, налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

О чём ещё сказал Путин

В обращении к россиянам Путин предложил продлить выплаты семьям с детьми до 16 лет на июль. Выплаты по 10 тысяч рублей автоматически смогут получить семьи, которые уже получали поддержку в июне. Остальные смогут подать заявку дистанционно или через отделение Пенсионного фонда.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе.



Среди других предложений президента — распространить программу льготной ипотеки на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей (ранее — 3 млн рублей), а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей (ранее — 8 млн рублей).

На программу льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей под 2% при условии сохранения рабочих мест выделят еще 100 млрд рублей.

С 1 июля на территории всей России, у всех регионов должно появиться право вводить специальный налоговый режим для самозанятых. «Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», — заявил Путин.



Поддержка ИТ-отрасли: бессрочно понизить ставку страховых взносов для таких компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%.

Путин предложил упростить уплату налога на полученный доход от деятельности «контролируемых иностранных компаний». Российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — смогут фиксированно платить 5 млн рублей в год без дополнительной отчётности.