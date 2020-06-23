Комментарии
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С 1 января 2021 года.
Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает эту сумму.
По словам президента, эта мера добавит бюджету дополнительные 60 млрд рублей в год. Эти средства он предложил «окрасить», защитить от любого другого использования, и направлять на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.
Единая ставка НДФЛ в 13% действует в России с 2001 года, когда она сменила прогрессивную шкалу (12–30%).
Весной Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам с 2022 года. Согласно документу, налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.
логичнее бы было сделать прогрессивную шкалу:
0-1 млн: 5%
1-2 млн: 9%
2-5 млн: 13%
5-10 млн: 15%
10-25 млн: 18%
20-50 млн: 22%
50+ млн: 30%
а-ля Сечин, Чубайс: 99,999%
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Трудолюбивый физик-математик, побоюсь спросить — ты?
вы хотите сказать что и власти США, Великобритании, Германии, Швейцарии и еще множество других стран также охуели в этом плане?
Дружок, РФ это очень далеко не Швейцария и тем более не ВБ и ФРГ. Охуели жирные, тупые и ленивые уебаны, которые продвигают такие идеи. Ты можешь объяснить, на российских реалиях, почему врач который жизнь отдал за образование и опыт, должен платить налог 15%, а приезжий таксист 5% -?
тут скорее стоит добавить категории, вообще врачам, научным работникам стоит гораздо больше денег выделять, чтобы расчет зп был исходя из минимальной ставки в 5-10 МРОТ. Это конечно популизм, но система должна быть гибкой
Идея и принцип прогрессивного налога в том что и врач и таксист на свой первый миллион заплатят 5% (ну или сколько там предлагает комментатор), поэтому на хлеб с маслом всем хватит, а что бы купить порш уже нужно огого потрудится.
Покажите мне врачей, которые зарабатывают по 5 000 000 в год. Нет, несомненно такие есть. В особенности главрачи от едросов.
Удалили мой коммент расколовший общество на урбанистов и консерваторов)
🤷♂️ а вообще в обществе гораздо больше людей, чем только урбанисты и консерваторы) думается, что в ЦБ, что в налоговой все-таки есть умные люди, и не просто так все делается.
А зачем ему платить ндфл? Это же перекладывание из одного кармана государства в другой.
Трудолюбивый врач, ученый, физик-математик и т.п. в России, к сожалению, по предложенной таблице выше - как раз и будет платить 5%. Ну может 9%.
в Москве разве что зп у них выше, но Москва в этом плане не Россия
лучшая история в Германии — там учитывается кол-во членов семьи (женат/замужем, дети, родители и т.д.) и все это имеет свои коэффициенты. Также можно добавить сюда же уровень образования, социальный и кредитный рейтинги — как того не хотелось бы, в мире оно к этому и движется
А все ли хотят 2+ детей?
больше образованных людей — лучше для экономики.
Вот мигранты и наделают им много образованных людей.
в UK такая же история, и работает, хотя есть и минусы - иногда с повышением зп получается доход ниже, так как может оказаться выше налог.
А у них точно % берётся не с превышающей суммы, а со всей?
Разумеется только с превышающей, упасть доход при повышении зарплаты не может
В США может :(
Где именно и почему конкретно?
Не помню где именно. Было нечем заняться и я слонялся по интернетам. Решил почитать что там с налогами в Калифорнии. Было указано, что есть разные налоговые корзины. То есть получаешь 199 999 долларов в год, условно налог 20%, получил повышение до 200 001, налог 21%. Таким образом, некоторые люди в IT-компаниях теряли в деньгах при повышении ЗП. Честно говоря, ссылок на налоговый кодекс США дать не могу, но статью с таким содержанием читал, сайт вроде приличный был. Буду рад, если меня там обманули.
Обманули, статью писал кто-то, не понимающий, как работают прогрессивные налоги.
Эта система не справедлива и приведет к деградации общества. В таком обществе трудолюбивый, образованный, талантливый и ответственный работник будет платить больший налог, чем бездарный и ленивый работник. Это налог на интеллект и талант.
Перефразируя известную фразу, прогрессивный налог худший из систем налогов, но все остальные еще хуже. Вводя прогрессивный налог вы снижаете нагрузку на наиболее бедные слои населения, для которых грубо говоря разница между 10 тр рублей в кошельке и 30 тр титаническая и повышаете нагрузку на людей которые вместо 2 миллионов получат, скажем, полтора, что несомненно обидно и не справедливо, но все же не так критично как для самых бедных.
В условиях России это еще и значит что учёные, врачи и учителя вздохнут чуть свободнее, поэтому я бы не спешил с выводами про бездарных и ленивых работников.
Плоская шкала - лучшая шкала налогообложения. Потому что те кто больше зарабатывают и так субсидируют бедноту. А сейчас получается, их хотят подоить на 2% больше, не дав ничего взамен.
Взамен вы получаете более равномерную страну, а не «я король среди бедняков»
А профита нет всё равно. По сути я плачу налоги больше львиной части россиян, но привилегий от государства не получаю.
А какие именно привилегии вы хотели бы? Если так, пофантазировать
Быстрое оформление документов (заграничный паспорт в любом регионе пребывания за пару дней, например), расширенный ОМС, увеличение суммы налогового вычета (сейчас он просто смешной, кроме сложного лечения).
Первые два здорово, последний это же по сути «плачу много налогов, что бы на самом деле платить мало»
Взамен он получит лишь то, что дефектные еще больше будут плодиться.
А будут ли? Обычно чем богаче люди становятся, тем меньше детей. Почему в России внезапно будет какая-то магия в этом плане?
Любые налоги дело такое себе и вызывает жаркие споры, и кстати, что-то не вижу расколовшуюся Швейцарию
В Швейцарии житель условной Москвы/Питера платит 30%, а житель условного Торжка - 20%. И жить нужно по прописке.
Это враньё, в Швейцарии нет никаких 30%-ных налогов, гугл Вам в помощь. А в особенности нет скрытых налогов якобы на пенсию или иммитационное медицинское страхование, а на деле - на Сирию, на ядерные ракеты и всякие стариковские интимные игрушки. На доходы - те же 13%, и те - максимум для обеспеченных, иначе около 11%. Если Вам нужна медстраховка, то вы покупаете её отдельно и видите сколько реально уходит на здоровье семьи.
Проблем конечно полно, например: монополизм-протекционизм, низкая эффективность труда, высокие таможенные сборы, разрыв в правах между гражданами и негражданами. Но того, что Вы назвали точно нет.
я пытался упрощенно провести аналогию. Со страховкой и пенсионными отчислениями в 6%. На точность цифр не претендовал :)
Прописка есть, потому как маленькие кантоны - фактически самостоятельные республики - хотят разобраться кому-сколько причитается налогов работника. Если бы Тверь и Москва были в реальной федерации, а не в бумажной, то может прописка и имела бы смысл.
Там вроде одни из самых низких налогов в кантоне Цуг, а это далеко не Торжок.
Так и Торжок бы поднялся, если бы Вексельберг там жил и платил налоги :)
Прогрессивная ставка лютый бред. Когда зарабатываешь больше ты и так платишь больше налогов.
1 чел заработал за год 300к другой 600к. второй и так заплатил в 2 раза больше, хотя пользуются государством одинаково. Прогрессивная шкала должна быт наоборот - чем больше зарабатываешь, тем меньше налог. Что бы у всех было примерно одинаково.
обычно это так и есть — чем больше зарабатываешь, тем выгоднее становятся всякие хитрые схемы, вплоть до полного ухода от налогов
по такой схеме :
Платить не будут .
Все деньги уйдут на контроль налогов.
Большие деньги в оффшоры уйдут.
сейчас уже весь безнал под колпаком
Ходы выходы найдут. Еще есть вариант бомжи самозанятые ....
радикальные методы
С 5 млн рублей в год в оффшоры не уйдёшь. По сути это средний класс по мировой классификации.
Нет, не логичнее.
почему же? аргументируйте
Потому что это увеличит количество премий и бонусов топам, которые никакими налогами не облагаются.
Во-первых, не все премии облагаются налогом, во-вторых, он будет меньше при прогрессивном налогообложении.
А какие премии на облагаются?
Вот такие:
И? Топ-менеджерам будут платить подарки по 4000 рублей? Или научные премии по закрытому списку правительства?
Вы видимо, не смотрели ни одного расследования Фбк, и не в курсе, кто у нас в академиках ходит.
Вы, кажется, тоже. У ФБК типичная история про то, как товарищ со времен всю жизнь работал на госслужбе и оброс собственностью на десятки миллионов долларов. Это не имеет к налогам никакого отношения, понятно, что там всё совсем черное.
Да неужели? Мы тут прогрессивную шкалу обсуждаем, которая как бы подразумевает, что эти товарищи с часами за миллиард должны будут платить за подарки и премии самые большие налоги вообще-то. А на деле, они и сейчас не декларируют свои активы. Поэтому, при таком варианте заплатят только те, кто живёт в розовом мире, где каждый Ролекс честно оплачен в казну.
Понимаете, когда мент не декларирует котлету, которую ему дарит пойманный закладчик, это не потому, что мент налоги не хочет платить, какой бы ставка не была, а потому, что это коррупция (как буква К в ФБК), за которую мент должен отправиться в тюрьму. Так же и с часами.
которая как бы подразумевает, что эти товарищи с часами за миллиард должны будут платить за подарки и премии самые большие налоги вообще-то
Вообще-то за такие подарки не налоги нудно платить, а садиться глубоко и на долго.
Логичнее было бы вообще не облагать никаким налогом физ. лица, а облагать налогом компании — на прибыль (хочешь платить меньше, меньше выводи денег из компании под любым соусом, больше инвестируй в капитал). И начинать с нуля процентов. Так чтобы не было сверхприбылей от дешёвого наёмного труда и продажи ресурсов — и при этом не было бы никакого барьера для старта бизнеса. И всё это контролировать тем, чтобы выводить из обращения бумажные деньги и контролировать все операции электронно. Нормально функционирующему государству нет смысла пополнять свой бюджет налогами от физ. лиц — фокус должен быть только на производстве и распределении благ.
Нелогично, причина одна, НДФЛ идет в местный бюджет. 80% россиян имеют годовой доход до 1 млн рублей. Следовательно лишит местные бюджеты огромной суммы.
Не логично. Особенно делать такие большие диапазоны. Возьмём диапазон 2-5 млн, в нём один человек зарабатывает 2млн, второй 5млн. Оба хотят дом за 10 млн. Первому нужно не меньше 5 лет копить, второму - 2х. Терпеть 5 лет никто не захочет, нужно брать ипотеку. Итого при равном ндфл первому придётся еще тратиться на ипотеку. В чём справедливость?
416 000 станет очень популярной зарплатой у менеджеров
и бесконечные премии, но вопрос - они будут облагаться?
а почему вдруг не должны бы? Доход — это и премии, и прибыль от инвестиций, и другое, не только оклад
тут вопрос скорее был — конверты еще живы?
Для зарплат больше 250 тыс. уже вроде выгоднее платить все в белую. Это для тех кто не занят в торговле, там у них доступ к налу.
Затем девальвация рубля, зарплаты увеличат в раза в 5 и все дружно попадут под 15%. Многоходовочка! :)
Владимир Путин запустил стрим. Несмотря на плашку прямого эфира, на часах гаранта — 14:55.
А кто вам сказал что он в Московском часовом поясе ?
Это дешевые часы! Гораздо меньше 30мр. Они потому и неправильно показывают. А эфир - прямой.
что-то подсказывает, что это только первая ступенька новой лесенки НДФЛ
Вряд ли. Ну или готовят лесенку под выборы в ГосДуму.
Сколько позитивных новостей перед 24 - 1 числами.
НДФЛ с 13% до 15% на заработок
Так ведь этот налог на все Доходы физ.лиц, а не только на ЗП. Я так понимаю, Вова опять слова правильно подобрал для агитации.
На деле все доходы за 5ку будут 15% НДФЛ облагаться, а не только на ЗП по трудовому договору.
Все доходы и сейчас облагаются 13%, а будет +2% с суммы свыше 5 мультов
вопрос — а если условный Петя продал недвижимости на 5 100 000, то все, 15% будь добр?
Если нет вычета, то за 5,000,000 отдашь 13%, а за 100,000 отдашь 15%.
Да ты прав наверное, скорее всего так и будет работать. 2% дополнительно с дохода физиков вернуться в бюджет на место выплат сделанных им в пандемию)
Робин Гуд хуев
Какой же мерзкий приемчик: мы в очередной раз залезем к вам в кармашки, НО ЭТО НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.
Вариантов кроме поднятия налогов ведь нет.
В России давно надо было налоги повышать. А таких говноедов как ты вылать в Швецию где налог выше 50%.
Бля, теперь еще и НДФЛ нужно будет платить 15%... полицейских кормить и прочих "нужных" стране людей...
Отсечка в 5 млн рублей в год — какая-то уж очень несерьезная, чтобы считать человека богатым и даже просто обеспеченным. Хотя если там у них средний класс — это те, кто 17 тысяч получает, то конечно.
Эххххх, да богатые сами хотят отдать деньги бедным, сами это хотят, вы понимаете ? Просто в замен им нужны товары и услуги. Почему Вова считает что он распределит лучше Адама Смита?
Владимир Владимирович , вы сделайте богатым людям условия по которым они смогут безопасно инвестировать сами, и вы поймёте что все эти распределительные чиновничьи механизмы не нужны и их можно распустить (да и сэкономит кстати бюджет)
Ах да, забыл..... Чтобы эти условия сделки дать нужна защита частной собственности и верховенства права, по которому , вы Владимир Владимирович в лучшем случае лишитесь власти.
Тогда да, вы правильно сделайте поднимаете налоги.....
откуда вы такие дебилы тоько беретесь? В России и так самые низкие налоги в мире. В европе и штатах под 50%, а вы про 15% ноете.
Постоянно натыкаюсь на такую чушь.
В России работодатель платит 22% в пенсионный фонд, 5,1% на мед.страхование и 2,9% на соц.страхование. В США — 6,2% соц.сбора, 1,45% мед.сбора, 2,7% сбора на безработицу.
Работник в России отдаёт 13% от своего дохода (видимо, некоторые теперь будут отдавать 15%), в Штатах твой налог считается по прогрессивной шкале — от 10 до 37%, при этом максимальный налог платят люди с доходом 35+ млн (в переводе на рубли) в год.
Из какой методички вы берёте «под 50%», для меня загадка.
А еще надо не забывать про налог с дохода с депозитных счетов.
Насчет 5 млн. Умножаем зп депутата госдумы (заявленные 400к) на 12, получаем 4.8 млн в год. Результат немного предсказуем.
Там надбавки за комитеты, за то, за сё, поэтому сумма более 400 тысяч.
Интересно ! Если доход собирается из разных источников, и например 5 млн и 1 рубль набегает к концу года. Получается после отсечки, придется доплатит в казну еще 100К ? Итого 750К ндфл в год. Можно пару пенсов прокормить и воспитателя в детском саду :-D
Это правильное решение, но чтобы эффект был - к сожалению ступенька должна быть ниже. Смысл - в маневре, вместе с освобождением зарплат до 200К от НДФЛ в принципе.
Что там по льготам в ИТ сфере?
Теперь все депутаты и их родственники будут работать только в ИТ сфере.
Кроме того, в обращении к россиянам Путин предложил продлить выплаты семьям с детьми до 16 лет на июль.
Когда уже будут выплаты семьям с детьми, которые в своё время не получали никаких выплат
А почему не получали?
Большую часть налоговых поступлений обеспечат Москва и Санкт-Петербург, на остальную Россию придутся гроши.
Тут нужно НДфЛ разницу в 2 процента, в регион фонд зачислять. И потом делать распределения по стране. А то якут будет два раза в год плитку менять.
Для большого бизнеса это могут быть не большие потери.
870 000 в месяц зарплата.
1 430 000 платит работодатель.
То есть, удерживает = 1,43-0,87 = 0,56 млн в месяц
А теперь будет платить не 1 430 000, а 1 453 000 руб.
То есть, на 23 000 руб. в месяц больше. Ну или 276 000 руб. в год. По сравнению с зарплатой в 1 000 000 в месяц — мелочь.
Это я ещё в пользу государства посчитал, так как страховые взносы на зарплату больше чем, вроде, 450 000 руб. в год уменьшаются и работодатель ещё меньше платит.
Просто сколько людей с зарплатой более 5 млн в год? Думаю, около 30 000 человек на всю страну. И с каждого по 300 000 руб. Итого 9 млрд руб. в год. Для государства копейки.
Ну как всегда до нас пока всё тренды докатяться, в этот раз долго. Eat the Rich - две недели шел
Лучше бы начали показывать гросс со всеми ЕСН'ами, ФОМС'ами и прочими ПФР'ами, а то у нас народ до сих пор думает, что у нас налоги в три раза меньше чем в Европе
Где-то меньше, где больше, а целом одинаково.
Вот переложить уплату НДФЛ на физика можно.
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