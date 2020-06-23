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Финансы
Deni Murdalov
5678

Путин предложил увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год Материал редакции

С 1 января 2021 года.

153 комментария
В закладки

Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться только та часть доходов, которая превышает эту сумму.

По словам президента, эта мера добавит бюджету дополнительные 60 млрд рублей в год. Эти средства он предложил «окрасить», защитить от любого другого использования, и направлять на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации.

Единая ставка НДФЛ в 13% действует в России с 2001 года, когда она сменила прогрессивную шкалу (12–30%).

Весной Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам с 2022 года. Согласно документу, налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

О чём ещё сказал Путин

  • В обращении к россиянам Путин предложил продлить выплаты семьям с детьми до 16 лет на июль. Выплаты по 10 тысяч рублей автоматически смогут получить семьи, которые уже получали поддержку в июне. Остальные смогут подать заявку дистанционно или через отделение Пенсионного фонда.
  • Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе.
  • Среди других предложений президента — распространить программу льготной ипотеки на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей (ранее — 3 млн рублей), а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей (ранее — 8 млн рублей).
  • На программу льготного кредитования компаний из пострадавших отраслей под 2% при условии сохранения рабочих мест выделят еще 100 млрд рублей.
  • С 1 июля на территории всей России, у всех регионов должно появиться право вводить специальный налоговый режим для самозанятых. «Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», — заявил Путин.
  • Поддержка ИТ-отрасли: бессрочно понизить ставку страховых взносов для таких компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%.
  • Путин предложил упростить уплату налога на полученный доход от деятельности «контролируемых иностранных компаний». Российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — смогут фиксированно платить 5 млн рублей в год без дополнительной отчётности.

#новость #налоги

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Deni Murdalov
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153 комментария
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Anatoly Ivanov

59

логичнее бы было сделать прогрессивную шкалу: 
0-1 млн: 5% 
1-2 млн: 9% 
2-5 млн: 13% 
5-10 млн: 15% 
10-25 млн: 18% 
20-50 млн: 22%
50+ млн: 30%
а-ля Сечин, Чубайс: 99,999%   

Ответить

Комментарий удален

Kristian Krayt

Георгий
19

Трудолюбивый физик-математик, побоюсь спросить — ты?

Ответить

Anton Smets

Kristian
10

Тут, скорее всего, профессор филологии.

Ответить

Георгий Беглорян

Kristian
0

Что против физики и математики имеешь? 

Ответить

Anatoly Ivanov

Георгий
4

вы хотите сказать что и власти США, Великобритании, Германии, Швейцарии и еще множество других стран также охуели в этом плане? 

Ответить

Георгий Беглорян

Anatoly
4

Дружок, РФ это очень далеко не Швейцария и тем более не ВБ и ФРГ. Охуели жирные, тупые и ленивые уебаны, которые продвигают такие идеи. Ты можешь объяснить, на российских реалиях, почему врач который жизнь отдал за образование и опыт, должен платить налог 15%, а приезжий таксист 5% -? 

Ответить

Anatoly Ivanov

Георгий
0

тут скорее стоит добавить категории, вообще врачам, научным работникам стоит гораздо больше денег выделять, чтобы расчет зп был исходя из минимальной ставки в 5-10 МРОТ. Это конечно популизм, но система должна быть гибкой  

Ответить

Kostya Golikov

Георгий
0

Идея и принцип прогрессивного налога в том что и врач и таксист на свой первый миллион заплатят 5% (ну или сколько там предлагает комментатор), поэтому на хлеб с маслом всем хватит, а что бы купить порш уже нужно огого потрудится.

Ответить

Месье Никита

Георгий
0

Покажите мне врачей, которые зарабатывают по 5 000 000 в год. Нет, несомненно такие есть. В особенности главрачи от едросов. 

Ответить

Leo Uvarov

Anatoly
2

РФ не относится к числу развитых стран.

Ответить

Георгий Беглорян

Anatoly
2

Удалили мой коммент расколовший общество на урбанистов и консерваторов) 

Ответить

Anatoly Ivanov

Георгий
0

🤷‍♂️ а вообще в обществе гораздо больше людей, чем только урбанисты и консерваторы) думается, что в ЦБ, что в налоговой все-таки есть умные люди, и не просто так все делается.  

Ответить

3216q114

Anatoly
1

А самые охуевший из них это военный (а скорей всего и не только он) США который вообще не платит НДФЛ.

Ответить

Anatoly Ivanov

3216q114
0

силовики везде это отдельная налоговая категория

Ответить

Месье Никита

3216q114
0

А зачем ему платить ндфл? Это же перекладывание из одного кармана государства в другой. 

Ответить

Nikolay Ermishin

Георгий
4

Трудолюбивый врач, ученый, физик-математик и т.п. в России, к сожалению, по предложенной таблице выше - как раз и будет платить 5%. Ну может 9%. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Nikolay
0

в Москве разве что зп у них выше, но Москва в этом плане не Россия

Ответить

John Doe

Anatoly
4

Ну вы прям как в сша хотите ;)

Ответить

Anatoly Ivanov

John
2

лучшая история в Германии — там учитывается кол-во членов семьи (женат/замужем, дети, родители и т.д.) и все это имеет свои коэффициенты. Также можно добавить сюда же уровень образования, социальный и кредитный рейтинги — как того не хотелось бы, в мире оно к этому и движется  

Ответить

John Doe

Anatoly
4

Ну так в сша так же  - и семейное положение, и дети (на них вычет до $2000 на каждого) и тп. Я, к примеру, списываю часть оплаты за жилье, мобильник, интернет(как за домашний офис жены).

Ответить

Крейг

Anatoly
1

Итак маткапиталы огромные, не надо хоть сюда про многодетную семью.

Ответить

Anatoly Ivanov

Крейг
0

А все ли хотят 2+ детей?

Ответить

Крейг

Anatoly
1

Я про это говорю, а в Германии чем больше семья, тем ниже налог.

Ответить

Anatoly Ivanov

Крейг
0

больше образованных людей — лучше для экономики.  

Ответить

Ильдар Муртазен

Anatoly
2

Вот мигранты и наделают им много образованных людей.

Ответить

Anatoly Ivanov

Ильдар
0

США вообще страна мигрантов

Ответить

Anatoly Ivanov

John
2

в UK такая же история, и работает, хотя есть и минусы - иногда с повышением зп получается доход ниже, так как может оказаться выше налог. 

Ответить

Alex Konin

Anatoly
1

А у них точно % берётся не с превышающей суммы, а со всей? 

Ответить

John Doe

Alex
5

В сша налог применяется по ступенькам. Тоесть максимальный налог будет применятся к разнице между максимом предыдущей ступеньки и общей базы. 

Ответить

Masha Kovalyova

Alex
0

Разумеется только с превышающей, упасть доход при повышении зарплаты не может

Ответить

Ильдар Муртазен

Masha
–2

В США может :(

Ответить

Masha Kovalyova

Ильдар
0

Где именно и почему конкретно?

Ответить

Ильдар Муртазен

Masha
0

Не помню где именно. Было нечем заняться и я слонялся по интернетам. Решил почитать что там с налогами в Калифорнии. Было указано, что есть разные налоговые корзины. То есть получаешь 199 999 долларов в год, условно налог 20%, получил повышение до 200 001, налог 21%. Таким образом, некоторые люди в IT-компаниях теряли в деньгах при повышении ЗП. Честно говоря, ссылок на налоговый кодекс США дать не могу, но статью с таким содержанием читал, сайт вроде приличный был. Буду рад, если меня там обманули. 

Ответить

Masha Kovalyova

Ильдар
2

Обманули, статью писал кто-то, не понимающий, как работают прогрессивные налоги. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Alex
0

честно говоря не помню — надо гуглить :) 

Ответить

John Doe

Anatoly
1

Теперь я знаю очень многое о способах уменьшения налогооблагаемой базы. 

Ответить

Крейг

Anatoly
1

В Германии вроде также, там аж до 45%

Ответить

Leo Uvarov

Anatoly
0

тогда и жить лучше в UK.

Ответить

Георгий Беглорян

Anatoly
4

Эта система не справедлива и приведет к деградации общества. В таком обществе трудолюбивый, образованный, талантливый и ответственный работник будет платить больший налог, чем бездарный и ленивый работник. Это налог на интеллект и талант.   

Ответить

Kostya Golikov

Георгий
1

Перефразируя известную фразу, прогрессивный налог худший из систем налогов, но все остальные еще хуже. Вводя прогрессивный налог вы снижаете нагрузку на наиболее бедные слои населения, для которых грубо говоря разница между 10 тр рублей в кошельке и 30 тр титаническая и повышаете нагрузку на людей которые вместо 2 миллионов получат, скажем, полтора, что несомненно обидно и не справедливо, но все же не так критично как для самых бедных. 

В условиях России это еще и значит что учёные, врачи и учителя вздохнут чуть свободнее, поэтому я бы не спешил с выводами про бездарных и ленивых работников.

Ответить

Олча Артна

Kostya
3

Плоская шкала - лучшая шкала налогообложения. Потому что те кто больше зарабатывают и так субсидируют бедноту. А сейчас получается, их хотят подоить на 2% больше, не дав ничего взамен.

Ответить

Kostya Golikov

Олча
0

Взамен вы получаете более равномерную страну, а не «я король среди бедняков»

Ответить

Олча Артна

Kostya
0

А профита нет всё равно. По сути я плачу налоги больше львиной части россиян, но привилегий от государства не получаю.

Ответить

Kostya Golikov

Олча
0

А какие именно привилегии вы хотели бы? Если так, пофантазировать

Ответить

Олча Артна

Kostya
0

Быстрое оформление документов (заграничный паспорт в любом регионе пребывания за пару дней, например), расширенный ОМС, увеличение суммы налогового вычета (сейчас он просто смешной, кроме сложного лечения). 

Ответить

Kostya Golikov

Олча
0

Первые два здорово, последний это же по сути «плачу много налогов, что бы на самом деле платить мало»

Ответить

Сергей Поляков

Kostya
0

Взамен он получит лишь то, что дефектные еще больше будут плодиться.

Ответить

Kostya Golikov

Сергей
0

А будут ли? Обычно чем богаче люди становятся, тем меньше детей. Почему в России внезапно будет какая-то магия в этом плане?

Ответить

Anatoly Ivanov

Георгий
1

Любые налоги дело такое себе и вызывает жаркие споры, и кстати, что-то не вижу расколовшуюся Швейцарию 

Ответить

Jim Brighthead

Anatoly
0

В Швейцарии житель условной Москвы/Питера платит 30%, а житель условного Торжка - 20%. И жить нужно по прописке. 

Ответить

Dmitry Mikushin

Jim
1

Это враньё, в Швейцарии нет никаких 30%-ных налогов, гугл Вам в помощь. А в особенности нет скрытых налогов якобы на пенсию или иммитационное медицинское страхование, а на деле - на Сирию, на ядерные ракеты и всякие стариковские интимные игрушки. На доходы - те же 13%, и те - максимум для обеспеченных, иначе около 11%. Если Вам нужна медстраховка, то вы покупаете её отдельно и видите сколько реально уходит на здоровье семьи.

Проблем конечно полно, например: монополизм-протекционизм, низкая эффективность труда, высокие таможенные сборы, разрыв в правах между гражданами и негражданами. Но того, что Вы назвали точно нет.

Ответить

Jim Brighthead

Dmitry
1

я пытался упрощенно провести аналогию. Со страховкой и пенсионными отчислениями в 6%. На точность цифр не претендовал :)

Ответить

Dmitry Mikushin

Jim
0

Прописка есть, потому как маленькие кантоны - фактически самостоятельные республики - хотят разобраться кому-сколько причитается налогов работника. Если бы Тверь и Москва были в реальной федерации, а не в бумажной, то может прописка и имела бы смысл.

Ответить

Pavel Voronkov

Jim
0

Там вроде одни из самых низких налогов в кантоне Цуг, а это далеко не Торжок.

Ответить

Jim Brighthead

Pavel
0

Так и Торжок бы поднялся, если бы Вексельберг там жил и платил налоги :)

Швейцария обеспокоена санкциями против…
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Ответить

Pavel Voronkov

Jim
1

А как же тема с Чукоткой? ;)

Ответить

Дмитрий Пелипас

Anatoly
4

Прогрессивная ставка лютый бред. Когда зарабатываешь больше ты и так платишь больше налогов.
1 чел заработал за год 300к другой 600к. второй и так заплатил в 2 раза больше, хотя пользуются государством одинаково. Прогрессивная шкала должна быт наоборот - чем больше зарабатываешь, тем меньше налог. Что бы у всех было примерно одинаково.

Ответить

Anatoly Ivanov

Дмитрий
0

обычно это так и есть — чем больше зарабатываешь, тем выгоднее становятся всякие хитрые схемы, вплоть до полного ухода от налогов

Ответить

Дмитрий Пелипас

Anatoly
0

Скоро останется только одна схема - смена резидентства)

Ответить

Hecatecoin

Anatoly
0

по такой схеме :
Платить не будут .
Все деньги уйдут на контроль налогов. 
Большие деньги в оффшоры уйдут.  

Ответить

Anatoly Ivanov

Hecatecoin
0

сейчас уже весь безнал под колпаком

Ответить

Hecatecoin

Anatoly
–1

Ходы выходы найдут. Еще есть вариант бомжи самозанятые ....

Ответить

Anatoly Ivanov

Hecatecoin
0

радикальные методы

Ответить

Hecatecoin

Anatoly
1

В плане финансов, народ во всех странах гений.

Ответить

Олча Артна

Hecatecoin
0

С 5 млн рублей в год в оффшоры не уйдёшь. По сути это средний класс по мировой классификации. 

Ответить

Anton Smets

Anatoly
0

Нет, не логичнее.

Ответить

Anatoly Ivanov

Anton
0

почему же? аргументируйте 

Ответить

Anton Smets

Anatoly
0

Потому что это увеличит количество премий и бонусов топам, которые никакими налогами не облагаются.

Ответить

Joy Z

Anton
6

Налогом облагается любой доход, в том числе и премии и бонусы.

Ответить

Anton Smets

Joy
0

Во-первых, не все премии облагаются налогом, во-вторых, он будет меньше при прогрессивном налогообложении.

Ответить

3216q114

Anton
3

Это какие такие премии не облагаются НДФЛ ? В конверте ?

Ответить

Andrey Vinokurov

3216q114
0

Чувак в параллельной реальности живет)

Ответить

Masha Kovalyova

Anton
0

А какие премии на облагаются?

Ответить

Anton Smets

Masha
0

Вот такие:

Ответить

Masha Kovalyova

Anton
3

И? Топ-менеджерам будут платить подарки по 4000 рублей? Или научные премии по закрытому списку правительства?

Ответить

Anton Smets

Masha
0

Вы видимо, не смотрели ни одного расследования Фбк, и не в курсе, кто у нас в академиках ходит.

Ответить

Masha Kovalyova

Anton
0

Вы, кажется, тоже. У ФБК типичная история про то, как товарищ со времен всю жизнь работал на госслужбе и оброс собственностью на десятки миллионов долларов. Это не имеет к налогам никакого отношения, понятно, что там всё совсем черное.

Ответить

Anton Smets

Masha
0

Да неужели? Мы тут прогрессивную шкалу обсуждаем, которая как бы подразумевает, что эти товарищи с часами за миллиард должны будут платить за подарки и премии самые большие налоги вообще-то. А на деле, они и сейчас не декларируют свои активы. Поэтому, при таком варианте заплатят только те, кто живёт в розовом мире, где каждый Ролекс честно оплачен в казну.

Ответить

Masha Kovalyova

Anton
0

Понимаете, когда мент не декларирует котлету, которую ему дарит пойманный закладчик, это не потому, что мент налоги не хочет платить, какой бы ставка не была, а потому, что это коррупция (как буква К в ФБК), за которую мент должен отправиться в тюрьму. Так же и с часами.

Ответить

Месье Никита

Anton
0

которая как бы подразумевает, что эти товарищи с часами за миллиард должны будут платить за подарки и премии самые большие налоги вообще-то

Вообще-то за такие подарки не налоги нудно платить, а садиться глубоко и на долго. 

Ответить

Joy Z

Anton
0

Например какой именно доход даже в виде премии не облагается налогом?

Ответить

Sergey Filimonov

Anatoly
0

Логичнее было бы вообще не облагать никаким налогом физ. лица, а облагать налогом компании — на прибыль (хочешь платить меньше, меньше выводи денег из компании под любым соусом, больше инвестируй в капитал). И начинать с нуля процентов. Так чтобы не было сверхприбылей от дешёвого наёмного труда и продажи ресурсов — и при этом не было бы никакого барьера для старта бизнеса. И всё это контролировать тем, чтобы выводить из обращения бумажные деньги и контролировать все операции электронно. Нормально функционирующему государству нет смысла пополнять свой бюджет налогами от физ. лиц — фокус должен быть только на производстве и распределении благ.

Ответить

Pavel Voronkov

Anatoly
0

Нелогично, причина одна, НДФЛ идет в местный бюджет. 80% россиян имеют годовой доход до 1 млн рублей. Следовательно лишит местные бюджеты огромной суммы.

Ответить

Oleg Leonov

Anatoly
0

Не логично. Особенно делать такие большие диапазоны. Возьмём диапазон 2-5 млн, в нём один человек зарабатывает 2млн, второй 5млн. Оба хотят дом за 10 млн. Первому нужно не меньше 5 лет копить, второму - 2х. Терпеть 5 лет никто не захочет, нужно брать ипотеку. Итого при равном ндфл первому придётся еще тратиться на ипотеку. В чём справедливость? 

Ответить

Michael Shultz

30

416 000 станет очень популярной зарплатой у менеджеров

Ответить

Anatoly Ivanov

Michael
3

и бесконечные премии, но вопрос - они будут облагаться? 

Ответить

Michael Shultz

Anatoly
11

НДСом на стоимость конверта.

Ответить

Danil Kuznetsov

Anatoly
3

а почему вдруг не должны бы? Доход — это и премии, и прибыль от инвестиций, и другое, не только оклад

Ответить

Anatoly Ivanov

Danil
0

тут вопрос скорее был — конверты еще живы? 

Ответить

Joy Z

Anatoly
1

Ну для получения нала тоже надо заплатить определенный процент посредникам. И иногда уже дешевле заплатить все официально, чем связываться с обналом.

Ответить

Pavel Voronkov

Joy
0

Для зарплат больше 250 тыс. уже вроде выгоднее платить все в белую. Это для тех кто не занят в торговле, там у них доступ к налу.

Ответить

Oksana Gromova

Anatoly
0

Будут!

Ответить

John Doe

28

Затем девальвация рубля, зарплаты увеличат в раза в 5 и все дружно попадут под 15%. Многоходовочка! :)

Ответить

Anatoly Ivanov

John
0

никто не забудет индексировать цифры, вопрос в какую сторону

Ответить

Георгий Беглорян

John
0

Годнота) 

Ответить

Денис Демидов

John
0

Все не попадут, где-то 20-30%, которые и сейчас Путина не любят)))

Ответить

Dima Artyukhov

19

Владимир Путин запустил стрим. Несмотря на плашку прямого эфира, на часах гаранта — 14:55.

Ответить

Dmitriy

Dima
12

Владимир Нулевой пиздит. Вот это новость!

Ответить

Кутько Жанполь

Dmitriy
0

пиздишь ты.

Ответить

Hecatecoin

Dima
1

А кто вам сказал что он в Московском часовом поясе ?

Ответить

Денис Демидов

Hecatecoin
2

Вы приняты в АП на работу!

Ответить

Denis Kiselev

Dima
1

Это дешевые часы! Гораздо меньше 30мр. Они потому и неправильно показывают. А эфир - прямой.

Ответить

AL AL

11

что-то подсказывает, что это только первая ступенька новой лесенки НДФЛ

Ответить

Alexander Shibaev

AL
1

Вряд ли. Ну или готовят лесенку под выборы в ГосДуму.

Ответить

AL AL

Alexander
1

разве после голосования 1 июля предполагается проводить какие-то выборы?))))))))))))))))))))))

Ответить

Andrew Shmig

9

Сколько позитивных новостей перед 24 - 1 числами.

Ответить

Joy Z

Andrew
1

То ли мы еще услышим 2 июля!

Ответить

Andrew Shmig

Joy
1

Ой, ну прекратите!

Ответить

Valeriy Serdyukov

8

Уф, пронесло🙄

Ответить

Георгий Беглорян

2

НДФЛ с 13% до 15% на заработок

Так ведь этот налог на все Доходы физ.лиц, а не только на ЗП. Я так понимаю, Вова опять слова правильно подобрал для агитации. 
На деле все доходы за 5ку будут 15% НДФЛ облагаться, а не только на ЗП по трудовому договору. 

Ответить

Pavel Voronkov

Георгий
3

Все доходы и сейчас облагаются 13%, а будет +2% с суммы свыше 5 мультов

Ответить

Anatoly Ivanov

Георгий
0

вопрос — а если условный Петя продал недвижимости на 5 100 000, то все, 15% будь добр? 

Ответить

Pavel Voronkov

Anatoly
7

Если нет вычета, то за 5,000,000 отдашь 13%, а за 100,000 отдашь 15%.

Ответить

Георгий Беглорян

Anatoly
0

Да ты прав наверное, скорее всего так и будет работать. 2% дополнительно с дохода физиков вернуться в бюджет на место выплат сделанных им в пандемию) 

Ответить

Dmitriy

2

Робин Гуд хуев
Какой же мерзкий приемчик: мы в очередной раз залезем к вам в кармашки, НО ЭТО НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ.
Вариантов кроме поднятия налогов ведь нет.

Ответить

Joy Z

Dmitriy
2

Но при этом как собирали на лечение через смс так и будут это продолжать. И возможно даже увеличат показ нуждающихся в помощи.

Ответить

Кутько Жанполь

Dmitriy
0

В России давно надо было налоги повышать. А таких говноедов как ты вылать в Швецию где налог выше 50%.

Ответить

Вера Гагарина

2

Бля, теперь еще и НДФЛ нужно будет платить 15%... полицейских кормить и прочих "нужных" стране людей...

Отсечка в 5 млн рублей в год — какая-то уж очень несерьезная, чтобы считать человека богатым и даже просто обеспеченным. Хотя если там у них средний класс — это те, кто 17 тысяч получает, то конечно.

Ответить

Кутько Жанполь

Вера
–1

Вали в штаты, там 40% платить будешь на содержание полиции

Ответить

Александр Стриго

2

Эххххх, да богатые сами хотят отдать деньги бедным, сами это хотят, вы понимаете ? Просто в замен им нужны товары и услуги. Почему Вова считает что он распределит лучше Адама Смита?

Владимир Владимирович , вы сделайте богатым людям условия по которым они смогут безопасно инвестировать сами, и вы поймёте что все эти распределительные чиновничьи механизмы не нужны и их можно распустить (да и сэкономит кстати бюджет)

Ах да, забыл..... Чтобы эти условия сделки дать нужна защита частной собственности и верховенства права, по которому , вы Владимир Владимирович в лучшем случае лишитесь власти.
Тогда да, вы правильно сделайте поднимаете налоги.....

Ответить

Кутько Жанполь

Александр
–2

откуда вы такие дебилы тоько беретесь? В России и так самые низкие налоги в мире. В европе и штатах под 50%, а вы про 15% ноете. 

Ответить

Nik Romanov

Кутько
0

Страховые и пенсионные отчисления не забудьте прибавить

Ответить

Илья Щибрик

Кутько
0

Постоянно натыкаюсь на такую чушь.

В России работодатель платит 22% в пенсионный фонд, 5,1% на мед.страхование и 2,9% на соц.страхование. В США — 6,2% соц.сбора, 1,45% мед.сбора, 2,7% сбора на безработицу.

Работник в России отдаёт 13% от своего дохода (видимо, некоторые теперь будут отдавать 15%), в Штатах твой налог считается по прогрессивной шкале — от 10 до 37%, при этом максимальный налог платят люди с доходом 35+ млн (в переводе на рубли) в год.

Из какой методички вы берёте «под 50%», для меня загадка.

Ответить

Joy Z

2

А еще надо не забывать про налог с дохода с депозитных счетов.

Ответить

Anatoly Ivanov

Joy
0

им принесли выписку со счетов граждан и они не смогли пройти мимо 

Ответить

Михаил Алекперов

1

Насчет 5 млн. Умножаем зп депутата госдумы (заявленные 400к) на 12, получаем 4.8 млн в год. Результат немного предсказуем.

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Игорь Богданов

Михаил
1

Там надбавки за комитеты, за то, за сё, поэтому сумма более 400 тысяч.

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Владимир Легкий

0

Интересно ! Если доход собирается из разных  источников, и например 5 млн и 1 рубль набегает к концу года. Получается после отсечки, придется доплатит в казну еще 100К ? Итого 750К ндфл в год. Можно пару пенсов прокормить и воспитателя в детском саду :-D

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Игорь Богданов

Владимир
3

15% с одного рубля

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Юрий Кушниров

1

Это правильное решение, но чтобы эффект был - к сожалению ступенька должна быть ниже. Смысл - в маневре, вместе с освобождением зарплат до 200К от НДФЛ в принципе. 

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Alex Konin

Юрий
0

Т.е. лишить все бюджеты регионов главного источника доходов? 

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Lyonich

1

«На лечение детей и закупку медтехники»

Да, именно так и будет. Не сомневаюсь.

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Hecatecoin

0

Что там по льготам в ИТ сфере?

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Joy Z

Hecatecoin
1

Теперь все депутаты и их родственники будут работать только в ИТ сфере.

Ответить

Hecatecoin

Joy
0

им там льгота будет и так. Вообще может освободят.

Ответить

Joy Z

0

Лиха беда начало..

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Антон

0

Все законы копируют с европейских.

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Yan Purvenes

0

А дети с 16 лет должны стать самозанятыми, по их логике)

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Игорь Богданов

0

 Кроме того, в обращении к россиянам Путин предложил продлить выплаты семьям с детьми до 16 лет на июль.

Когда уже будут выплаты семьям с детьми, которые в своё время не получали никаких выплат

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Masha Chuichenko

Игорь
0

А почему не получали?

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Игорь Богданов

Masha
0

Ничего особо и не предлагали

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Роман Вяткин

0

Главное,чтобы они про себя не забыли

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Pavel Voronkov

0

Большую часть налоговых поступлений обеспечат Москва и Санкт-Петербург, на остальную Россию придутся гроши.

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Anderson Silva

Pavel
0

Спасибо им! 

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Hecatecoin

0

Тут нужно НДфЛ разницу в 2 процента, в регион фонд зачислять. И потом делать распределения по стране. А то якут будет два раза в год плитку менять.

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Сергей Поляков

Hecatecoin
0

А он и так меняет 2 раза в год )

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Alexandr Blokhin

0

Для большого бизнеса это могут быть не большие потери.

870 000 в месяц зарплата.
1 430 000 платит работодатель.

То есть, удерживает = 1,43-0,87 = 0,56 млн в месяц

А теперь будет платить не 1 430 000, а 1 453 000 руб.

То есть, на 23 000 руб. в месяц больше. Ну или 276 000 руб. в год. По сравнению с зарплатой в 1 000 000 в месяц — мелочь.

Это я ещё в пользу государства посчитал, так как страховые взносы на зарплату больше чем, вроде, 450 000 руб. в год уменьшаются и работодатель ещё меньше платит.

Просто сколько людей с зарплатой более 5 млн в год? Думаю, около 30 000 человек на всю страну. И с каждого по 300 000 руб. Итого 9 млрд руб. в год. Для государства копейки.

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Leo Uvarov

Alexandr
0

главное - начать.

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Nicko Welldone

0

Ну как всегда до нас пока всё тренды докатяться, в этот раз долго. Eat the Rich - две недели шел 

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Joy Z

0

Теперь ждем еще и прогрессивные штрафы

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Bob Lesponge

0

Лучше бы начали показывать гросс со всеми ЕСН'ами, ФОМС'ами и прочими ПФР'ами, а то у нас народ до сих пор думает, что у нас налоги в три раза меньше чем в Европе

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Pavel Voronkov

Bob
0

Где-то меньше, где больше, а целом одинаково.
Вот переложить уплату НДФЛ на физика можно.

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Аарон Малис

0

Эти средства он предложил «Украсть».

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