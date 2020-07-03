Mail.ru Group начала тестировать сервис PayDay — через него можно забрать часть заработка до дня аванса или зарплаты
Материал редакции
Группа планирует зарабатывать на комиссиях за перечисление денег сотрудникам, для работодателей сервис будет бесплатным.
Mail.ru Group выпустила в Google Play бета-версию сервиса PayDay, который позволяет сотрудникам контролировать свой заработок и, если нужно, снимать часть денег до дня аванса или зарплаты.
Группа подтвердила «Коммерсанту» информацию о работе над сервисом, уточнив, что для него потребуется интеграция модуля PayDay в систему работодателя. У группы уже есть несколько клиентов, но называть их компания не стала.
Через сервис сотрудник сможет выводить на карту до 70% заработанных денег, остальные 30% будут выплачиваться как обычно, пояснили изданию в Mail.ru Group. Во время выплаты группа сама формирует и «фондирует» выплату.
Для компаний сервис будет бесплатным — Mail.ru Group планирует зарабатывать на комиссиях для клиентов за вывод денег на карту, уточняет издание. Они составят 150 рублей при переводе в течение часа и 50 рублей — в течение суток. Переводы будут выполняться через РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».
Использование такой системы повысит мотивацию сотрудников и поможет им не пользоваться услугами микрофинансовых организаций, считают в группе. О кредитах речи не идёт, подчеркнул представитель компании.
Семен Давыдов
Учитывая неумение россиян управлять личным бюджетом, теперь все деньги будут спускаться еще до получения зп 😎👍
Макс Аминов
Лайк, если помнишь
Макар Брельгин
Я тоже смотрел этот видос про PayPal с Илоном ))1)
Michael Tretyak
С учётом того, что многие живут от зарплаты до зарплаты, не оч понимаю насколько он будет актуален. Контролировать средства можно и самостоятельно.
Dimitry Who
17 142₽ Это что зарплаты в майл груп?
Dmitriy
Следующий шаг: в Кении и Нигерии микрозаймы выдавать
DIDAR 66
https://kapital.kz/tehnology/82993/kak-revolyutsionnyy-servis-pozvolit-kazakhstantsam-ne-vlezat-v-dolgi.html
Мда, могли бы хотяб не копировать название