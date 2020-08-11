Вы случайно не PHP Middle?
Финансы
Лиана Липанова
349

«Альфа-банк» запустил международные переводы на карты Visa и Mastercard любых банков через приложение Материал редакции

Перевод можно отправить в 174 страны, за исключением США, Японии, Северной Кореи, Судана, Сирии, Сомали, Ирана и других.

0 Обсудить
В закладки

«Альфа-банк» запустил в мобильном приложении трансграничные переводы: пользователи смогут перевести деньги на карты Visa и Mastercard в 174 страны, рассказал vc.ru представитель компании. Среди стран-исключений —США, Япония, Северной Корея, Судан, Сирия, Сомали, Иран и другие.

До этого клиенты могли отправить перевод в другую страну только через систему SWIFT, посетив отделение банка.

Комиссия за перевод на карту платёжной системы Visa составит 1%, на Mastercard — 2%. Минимального порога для комиссии нет, добавили в банке. За одну операцию можно перевести до 100 тысяч рублей, за день — до 500 тысяч рублей. Перевести можно рубли, евро или доллары.

Для обычного перевода нужно ввести номер карты иностранного банка и заполнить дополнительные реквизиты: имя и фамилия отправителя или получателя или адрес клиента в зависимости от требований платежной системы. Деньги дойдут получателю за несколько секунд, уточнили в компании.

Похожую услугу предлагают и другие банки. Например, «Сбербанк» за международные переводы в мобильном приложении берёт комиссию в 1%, но не менее 150 рублей.

#новость #альфабанк

Лиана Липанова
+24 951
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 149311, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Aug 2020 13:06:09 +0300", "is_special": false }
Трибуна
PDF Remote — простой инструмент для презентаций
Привет, сегодня хочу рассказать про наш новый продукт для презентаций.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Strategy
Подписан
Отписаться
Как получать от диджитал-агентства продажи, а не только лиды. На примере клиники
Обычная работа с агентством проходит так: специалисты настраивают объявления, отслеживают динамику в аналитике или свер…
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Для кармы полезно. Новая модель управления IT — Karma Framework
IT — пожалуй, всё ещё одна из самых динамичных отраслей, в которой всё меняется очень и очень быстро. Вчерашний стартап…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
7 способов сделать рекламу автодилера эффективнее, или как заставить контекст приносить лиды
Если кажется, что оптимизировать рекламные кампании дилерского центра до ощутимого результата не так-то просто – вам не…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alone-In The-Dark
за день
А вот потом пишут: "Нахой нам нужен этот интернет от Маска со спутников, у нас вон безлимит за 500 рублей, ололо" 
В Беларуси второй день проблемы с доступом в интернет
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Владимир Бугаев

10 сайтов с бесплатными и…

Igor Tarasov

Основатель Wheely Антон…

Nikolai O

Калифорнийский суд обязал Uber…

Юрий Глотов

«Яндекс» запустил платформу для…

Spiker Spunreal

Bloomberg: Тим Кук стал…

Евстигней Миланов

Бывший сотрудник «Яндекса» и…

Юрий Иванов

Virgin Galactic показала…

Денис Демидов

В Беларуси второй день проблемы…

Dmitry Myachin

ФАС признала Apple монополистом…

Alexey Rogozhin

Личный авто vs каршеринг vs…

Anastasia Balashova

Бывший сотрудник «Яндекса» и…

GREAKLY

Калифорнийский суд обязал Uber…

Денис Демидов

В Беларуси второй день проблемы…

Alexey Remizov

Калифорнийский суд обязал Uber…

ilowen

ФАС признала Apple монополистом…

Dmitry Sidorkin

Я мучился со съемом и хотел…

Kelerius

В Беларуси второй день проблемы…

Nikolai O

Калифорнийский суд обязал Uber…

Михаил Качалов

В Беларуси второй день проблемы…

Сослан Сакшин

«Пошёл с детьми в парк, в офисе…