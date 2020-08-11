Перевод можно отправить в 174 страны, за исключением США, Японии, Северной Кореи, Судана, Сирии, Сомали, Ирана и других.

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«Альфа-банк» запустил в мобильном приложении трансграничные переводы: пользователи смогут перевести деньги на карты Visa и Mastercard в 174 страны, рассказал vc.ru представитель компании. Среди стран-исключений —США, Япония, Северной Корея, Судан, Сирия, Сомали, Иран и другие.

До этого клиенты могли отправить перевод в другую страну только через систему SWIFT, посетив отделение банка.

Комиссия за перевод на карту платёжной системы Visa составит 1%, на Mastercard — 2%. Минимального порога для комиссии нет, добавили в банке. За одну операцию можно перевести до 100 тысяч рублей, за день — до 500 тысяч рублей. Перевести можно рубли, евро или доллары.

Для обычного перевода нужно ввести номер карты иностранного банка и заполнить дополнительные реквизиты: имя и фамилия отправителя или получателя или адрес клиента в зависимости от требований платежной системы. Деньги дойдут получателю за несколько секунд, уточнили в компании.