«Европейский ЦБ продолжает удерживать отрицательную ставку по депозитам, из-за этого счета в евро убыточны для банков. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета», — заявили в компании.