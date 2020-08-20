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«Альфа-банк» с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро Материал редакции
0,1% с суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка.
- С 1 сентября 2020 года «Альфа-банк» вводит плату за обслуживание счетов в евро, рассказал vc.ru представитель банка.
«Европейский ЦБ продолжает удерживать отрицательную ставку по депозитам, из-за этого счета в евро убыточны для банков. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета», — заявили в компании.
- «Альфа-банк» будет брать комиссию 0,1% с суммы, превышающей среднемесячный остаток в €50 тысяч для премиальных клиентов и €5000 для остальных.
- Размер комиссии составит не менее €10 и не более €100 евро, уточнили в банке.
- До этого обслуживание счетов в евро в «Альфа-банке» было полностью бесплатным.
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Лучезарный Смех
Лучезарный СмехЛучезарный
Альфа в комментах ниже написала про наличие второго условия:
При этом рублевый счёт должен быть в 10 раз больше еврового счёта.
5000 Euro = 396 241 Рублей
396 241 * 10 = 3 962 410 Рублей
Иметь на счетах постоянно 4 ляма в рублях и не более 5000 в евро, чтобы просто не встрять на их комиссию.
Александр ЯкунинЛучезарный
Кажется Рокет все же сломал систему , после того как ввёл свои тарифы, и не кто не ушёл
Александр Якунин
Andrey Smalkov
Очередной гвоздь в свой недобанк вбили )
Тим Пазухин
удобно. спасибо.
банки вдруг решили что можно перестать привлекать клиентов бесплатным обслуживанием и можно начать закручивать гайки?
Igor Kachura
Снимаем EUR из этого днища, заводим на правильную биржу, конвертим EUR в USDT, USDT загоняем под 12% годовых на blockchain.com
Евгений СмирновIgor
Прощаемся с деньгами :)
Александр ЯкунинIgor
Ещё варианты ?
Евгений СмирновАлександр
Загнать под 112% на правильную биржу cashberry.mmm
Александр ЯкунинЕвгений
Я надеюсь - 112% , взрослый маржиколл
Дмитрий ИвановIgor
Аж из монитора жир закапал.
ВсвитореIgor
Masha Kovalyova
У ЕЦБ ставка -0.5% годовых, но Альфабанк решил не мелочиться и брать в два с половиной раза больше.
А вот, например, ситуация в банках Германии: https://www.verivox.de/geldanlage/themen/negativzinsen/
Альфабанк, вы там как, сможете найти столь же охуевших мудаков, решивших брать больше ставки ЕЦБ, да ещё и с суммы в 5000 EUR?
Roma Kopylov
Мой российский менталитет не позволяет принять факт необходимости платить 10 евро в месяц за лежащие на счёте деньги!
Для себя нашел решение в переходе на пакет услуг где до 50т евро без комиссии
Make LuvRoma
Т.е. переход в нормальный банк не вариант? Мышикактус
Дмитрий Оверчук
как тиньк ввел комисию за карту яндекс плюса, так радостно начали трубить как у них всё круто и бесплатно, даже продажных блогеров подключили чтобы ненавязчиво об этом рассказать
теперь так же трубить будут или язык засунут куда потеплее?🤔@Альфа-Банк
Алексей Ильяков
А что, есть люди которые держат в евро аж 50 000 и больше? Ну пусть платят, от 10 евро комиссии не оьеднеют
Artem PetrenkovАлексей
От 50 000 — это только для премиальных тарифов. Для более простых планка — 5000. То есть если у тебя на счетах в Альфе лежит 6000 евро, то превышение лимита — 1000 евро, с них комиссия 0,1% (1 евро), но не менее 10 евро. Итого комиссия 10 евро в месяц. Вот с 6000 евро Альфа будет каждый месяц снимать по 10 евро, пока не останется меньше 5000.
Gleb KudryavtcevArtem
Ага, вот эти минимум 10 евро - особенное скотство. С нетерпением жду возможности свалить из этого банка, последнее время условия ухудшаются семимильными шагами, что для физиков, что для ИП (приеду в РФ и обязательно это сделаю). Предположительно на ВТБ, да.
Sergei TimofeyevGleb
Это жлобство. Они работают в России, а пытаются навязать наихудшие условия, как в Европе. Тут либо трусы надевать надо, либо крестик снимать.
Gleb KudryavtcevSergei
В Европе лучше условия. Открываю, например, тарифы Nordea (популярный банк в Финляндии). Никаких отрицательных ставок по текущему счету нет. Просто ноль, да. Но не отрицательная, ибо это совсем крайнее жлобство, тем более на таких смешных депозитах.
Карен ГаспарянGleb
С нетерпением жду возможности свалить из этого банка
Глеб, Вы крайне терпеливый человек :))
Gleb KudryavtcevКарен
Они конкретно охреневать с зимы начали, до этого как-то терпимо было еще. А потом ковид, закрытые границы и вот это все. Был бы в России - уже бы давно.
Альфа-БанкArtem
Это не совсем так. Комиссии не будет, если выполнено одно из двух условий. 1. Остатки менее 50 000 € (клиенты с пакетами Премиум и Максимум+) или менее 5 000 € (остальные клиенты).
2. Сумма остатков в ₽ более чем в 10 раз больше суммы остатков в €.
Иван ЭртельАльфа-Банк
После 10 лет закрыл все счета у вас и очень этому рад! Не разобравшись, вы ограничиваете доступ к счетам и никаких извинений после разблокировки я не услышал. В топку А и их красные колготки.
Игорь КрафтАльфа-Банк
Ну чтож .... Можно потихоньку начинать покидать ваш типа банк...
Sergei TimofeyevАльфа-Банк
Храните деньги в сберегательной кассе
От них там никакого толку!
Лучезарный СмехАльфа-Банк
Хаха, то есть еще и рублевый счет при этом должен быть в 10 раз больше еврового? ))
5000 Euro = 396 241 Рублей
396 241 * 10 = 3 962 410 Рублей
Хранить на счетах минимум 4 ляма в рублях и не более 5000 евро чтобы просто не встрять на комиссию
Gleb KudryavtcevЛучезарный
Не, там или/или. Но это все равно полный беспредел и крайне неудобные условиях.
Александр ЯкунинАлексей
Это всего 4 миллиона рублей, за эти деньги даже однушку у МКАД не купить
АнтонАлександр
Тупое видение, что все в сраной Москве живут.
Александр ЯкунинАнтон
Согласен, некоторые в Сочи, тут за эти деньги даже яхту не купить
Vlad LimboАлександр
Вот, кстати не гоните на днях приценивался, можно скромную с парусом в районе ляма-двух взять.
Александр ЯкунинVlad
Если она только посреди поля стоит, после того как ее из загранки привезли, подозреваю что ещё 60-70х годов.
Vlad LimboАлексан…
Не совсем, 94 год, 9 метров, а хотят за нее 2 ляма, причем сбросить с этого 200 к вполне реально.
Александр ЯкунинVlad
Норм вариант
Алексей ИльяковАлександр
Если ты хранишь такие бабки в ЕВРО - не в рублях и не в долларах, то ты слова «однушка» не знаешь в принципе
Александр ЯкунинАлексей
Все же по умолчанию богатыми рождаются, Сарян прошивка старая.
Карен ГаспарянАлексей
Наворовали, наверное. Подфартило, наверное.
С таких вообще не 10, а 100 евро надо брать и раскулачить. Потому что нечего быть богаче, чем Алексей, ибо это грех.
Если у кого-то денег больше, чем у Алексея, это значит, что Алексей недополучил деньги
Andrey SmalkovАлексей
Не считайте чужие деньги, имхо
ПекинПок
Идиоты. Сейчас все самые богатые клиенты из Альфы свалят
Artem PetrenkovПекинПок
И куда же? В Тиньков? Чтобы потом эти 5000 евро через банкоматы собирать?
Николай ЧерныхArtem
Тиньков тоже добавляет условий для бесплатного содержания своей блэк
Artem PetrenkovНиколай
А я не про карту, а про возможность снятия потом из тинькова этих евро наликом.
Gleb KudryavtcevНиколай
Там крайне божеские условия, вы попробуйте вписаться в бесплатное обслуживание премиум альфы :)
ПекинПокArtem
Мне кажется, все богатые в ВТБ перейдут...
Александр ЯкунинПекинПок
Они и так там. Достаточно посмотреть портфель приватного отделения.
ПекинПокArtem
кэшем снимут
Artem PetrenkovПекинПок
Если только так, да.
Вася ПражкинПекинПок
Думаете для богатого клиента Альфы 100 евро(максимальная комиссия) - большие деньги?
Игорь Крафт
Хз ...Альфа дорогой и так банк, а тут ещё и такое ...
Илья Ефремов
Надеюсь, за счет этой комиссии насобирают денег на обновление Альфа-Клик
Artemy
Wtf?
Влад Ижевский
ууу сюки