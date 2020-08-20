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Финансы
Лиана Липанова
2662

«Альфа-банк» с 1 сентября введёт комиссию за обслуживание счетов в евро Материал редакции

0,1% с суммы, превышающей лимиты среднемесячного остатка.

  • С 1 сентября 2020 года «Альфа-банк» вводит плату за обслуживание счетов в евро, рассказал vc.ru представитель банка.

  • «Европейский ЦБ продолжает удерживать отрицательную ставку по депозитам, из-за этого счета в евро убыточны для банков. Мы по-прежнему даем клиентам возможность держать средства на счетах в евро, однако вводим комиссию за обслуживание счета», — заявили в компании.

  • «Альфа-банк» будет брать комиссию 0,1% с суммы, превышающей среднемесячный остаток в €50 тысяч для премиальных клиентов и €5000 для остальных.
  • Размер комиссии составит не менее €10 и не более €100 евро, уточнили в банке.
  • До этого обслуживание счетов в евро в «Альфа-банке» было полностью бесплатным.

#новость #альфабанк

Лиана Липанова
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Лучезарный Смех

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Лучезарный Смех

Лучезарный
1

Альфа в комментах ниже написала про наличие второго условия:
При этом рублевый счёт должен быть в 10 раз больше еврового счёта.

5000 Euro = 396 241 Рублей
396 241 * 10 = 3 962 410 Рублей

Иметь на счетах постоянно 4 ляма в рублях и не более 5000 в евро, чтобы просто не встрять на их комиссию.

Ответить

Александр Якунин

Лучезарный
0

Кажется Рокет все же сломал систему , после того как ввёл свои тарифы, и не кто не ушёл

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Александр Якунин

9
Ответить

Andrey Smalkov

5

Очередной гвоздь в свой недобанк вбили )

Ответить

Тим Пазухин

7

удобно. спасибо.
банки вдруг решили что можно перестать привлекать клиентов бесплатным обслуживанием и можно начать закручивать гайки?

Ответить

Igor Kachura

0

Снимаем EUR из этого днища, заводим на правильную биржу, конвертим EUR в USDT, USDT загоняем под 12% годовых на blockchain.com

Ответить

Евгений Смирнов

Igor
8

Прощаемся с деньгами :) 

Ответить

Александр Якунин

Igor
0

Ещё варианты ?

Ответить

Евгений Смирнов

Александр
0

Загнать под 112% на правильную биржу cashberry.mmm 

Ответить

Александр Якунин

Евгений
0

Я надеюсь - 112% , взрослый маржиколл

Ответить

Дмитрий Иванов

Igor
0

Аж из монитора жир закапал.

Ответить

Всвиторе

Igor
0
Ответить

Masha Kovalyova

1

У ЕЦБ ставка -0.5% годовых, но Альфабанк решил не мелочиться и брать в два с половиной раза больше.

А вот, например, ситуация в банках Германии: https://www.verivox.de/geldanlage/themen/negativzinsen/
Альфабанк, вы там как, сможете найти столь же охуевших мудаков, решивших брать больше ставки ЕЦБ, да ещё и с суммы в 5000 EUR?

Ответить

Roma Kopylov

1

Мой российский менталитет не позволяет принять факт необходимости платить 10 евро в месяц за лежащие на счёте деньги!
Для себя нашел решение в переходе на пакет услуг где до 50т евро без комиссии

Ответить

Make Luv

Roma
1

Т.е. переход в нормальный банк не вариант? Мышикактус 

Ответить

Дмитрий Оверчук

1

как тиньк ввел комисию за карту яндекс плюса, так радостно начали трубить как у них всё круто и бесплатно, даже продажных блогеров подключили чтобы ненавязчиво об этом рассказать

теперь так же трубить будут или язык засунут куда потеплее?🤔@Альфа-Банк

Ответить

Алексей Ильяков

–9

А что, есть люди которые держат в евро аж 50 000 и больше? Ну пусть платят, от 10 евро комиссии не оьеднеют

Ответить

Artem Petrenkov

Алексей
2

От 50 000 — это только для премиальных тарифов. Для более простых планка — 5000. То есть если у тебя на счетах в Альфе лежит 6000 евро, то превышение лимита — 1000 евро, с них комиссия 0,1% (1 евро), но не менее 10 евро. Итого комиссия 10 евро в месяц. Вот с 6000 евро Альфа будет каждый месяц снимать по 10 евро, пока не останется меньше 5000.

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Artem
2

Ага, вот эти минимум 10 евро - особенное скотство. С нетерпением жду возможности свалить из этого банка, последнее время условия ухудшаются семимильными шагами, что для физиков, что для ИП (приеду в РФ и обязательно это сделаю). Предположительно на ВТБ, да. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Gleb
1

Это жлобство. Они работают в России, а пытаются навязать наихудшие условия, как в Европе. Тут либо трусы надевать надо, либо крестик снимать. 

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Sergei
1

В Европе лучше условия. Открываю, например, тарифы Nordea (популярный банк в Финляндии). Никаких отрицательных ставок по текущему счету нет. Просто ноль, да. Но не отрицательная, ибо это совсем крайнее жлобство, тем более на таких смешных депозитах. 

Ответить

Карен Гаспарян

Gleb
0

 С нетерпением жду возможности свалить из этого банка

Глеб, Вы крайне терпеливый человек :))

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Карен
0

Они конкретно охреневать с зимы начали, до этого как-то терпимо было еще. А потом ковид, закрытые границы и вот это все. Был бы в России - уже бы давно. 

Ответить

Альфа-Банк

Artem
–6

Это не совсем так. Комиссии не будет, если выполнено одно из двух условий. 1. Остатки менее 50 000 € (клиенты с пакетами Премиум и Максимум+) или менее 5 000 € (остальные клиенты).
2. Сумма остатков в ₽ более чем в 10 раз больше суммы остатков в €.

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Иван Эртель

Альфа-Банк
1

После 10 лет закрыл все счета у вас и очень этому рад! Не разобравшись, вы ограничиваете доступ к счетам и никаких извинений после разблокировки я не услышал. В топку А и их красные колготки.

Ответить

Игорь Крафт

Альфа-Банк
1

Ну чтож .... Можно потихоньку начинать покидать ваш типа банк...

Ответить

Sergei Timofeyev

Альфа-Банк
0

Храните деньги в сберегательной кассе
От них там никакого толку!

Ответить

Лучезарный Смех

Альфа-Банк
0

Хаха, то есть еще и рублевый счет при этом должен быть в 10 раз больше еврового? ))

5000 Euro = 396 241 Рублей

396 241 * 10 = 3 962 410 Рублей

Хранить на счетах минимум 4 ляма в рублях и не более 5000 евро чтобы просто не встрять на комиссию

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Лучезарный
0

Не, там или/или. Но это все равно полный беспредел и крайне неудобные условиях. 

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

Это всего 4 миллиона рублей, за эти деньги даже однушку у МКАД не купить

Ответить

Антон

Александр
1

Тупое видение, что все в сраной Москве живут.

Ответить

Александр Якунин

Антон
6

Согласен, некоторые в Сочи, тут за эти деньги даже яхту не купить

Ответить

Vlad Limbo

Александр
0

Вот, кстати не гоните на днях приценивался, можно скромную с парусом в районе ляма-двух взять.

Ответить

Александр Якунин

Vlad
0

Если она только посреди поля стоит, после того как ее из загранки привезли, подозреваю что ещё 60-70х годов.

Ответить

Vlad Limbo

Алексан…
0

Не совсем, 94 год, 9 метров, а хотят за нее 2 ляма, причем сбросить с этого 200 к вполне реально.

Ответить

Александр Якунин

Vlad
0

Норм вариант

Ответить

Алексей Ильяков

Александр
1

Если ты хранишь такие бабки в ЕВРО - не в рублях и не в долларах, то ты слова «однушка» не знаешь в принципе

Ответить

Александр Якунин

Алексей
0

Все же по умолчанию богатыми рождаются, Сарян прошивка старая.

Ответить

Карен Гаспарян

Алексей
1

Наворовали, наверное. Подфартило, наверное.
С таких вообще не 10, а 100 евро надо брать и раскулачить. Потому что нечего быть богаче, чем Алексей, ибо это грех.
Если у кого-то денег больше, чем у Алексея, это значит, что Алексей недополучил деньги

Ответить

Andrey Smalkov

Алексей
0

Не считайте чужие деньги, имхо

Ответить

ПекинПок

0

Идиоты. Сейчас все самые богатые клиенты из Альфы свалят

Ответить

Artem Petrenkov

ПекинПок
0

И куда же? В Тиньков? Чтобы потом эти 5000 евро через банкоматы собирать?

Ответить

Николай Черных

Artem
1

Тиньков тоже добавляет условий для бесплатного содержания своей блэк

Ответить

Artem Petrenkov

Николай
0

А я не про карту, а про возможность снятия потом из тинькова этих евро наликом.

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Николай
0

Там крайне божеские условия, вы попробуйте вписаться в бесплатное обслуживание премиум альфы :) 

Ответить

ПекинПок

Artem
1

Мне кажется, все богатые в ВТБ перейдут...

Ответить

Александр Якунин

ПекинПок
0

Они и так там. Достаточно посмотреть портфель приватного отделения.

Ответить

ПекинПок

Artem
0

кэшем снимут

Ответить

Artem Petrenkov

ПекинПок
1

Если только так, да.

Ответить

Вася Пражкин

ПекинПок
0

Думаете для богатого клиента Альфы 100 евро(максимальная комиссия) - большие деньги?

Ответить

Игорь Крафт

0

Хз ...Альфа дорогой и так банк, а тут ещё и такое ...

Ответить

Илья Ефремов

0

Надеюсь, за счет этой комиссии насобирают денег на обновление Альфа-Клик

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Artemy

0

Wtf?

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Влад Ижевский

0

ууу сюки 

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